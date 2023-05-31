هناك العديد من سيناريوهات الاستخدام المتداخلة في الأعمال التي تشمل كلاً من تخصصات إنترنت الأشياء (IoT) وحوسبة الحافة. ولكن هناك حالة استخدام عملية وواعدة للغاية تم تطبيقها على نطاق واسع دون أن ينتبه الكثيرون لها: ألا وهي المنتجات المتّصلة. وتتضمّن هذه الحالة أجهزة ومعدات مدمجة بأجهزة استشعار وبرمجيات وقدرات اتصال، تتبادل البيانات مع منتجات أو مشغّلين أو بيئات أخرى في الوقت الفعلي.

في منشور المدونة هذا، سنستعرض ظاهرة المنتجات المتصلة، وهي ظاهرة غالبًا ما يتم تجاهلها، وكيف تستخدمها الشركات لصالحها. وينطبق هذا بشكل خاص على مجالات التصنيع والهندسة الصناعية. من الاستراتيجية إلى التصميم والتطوير والنشر، يتطلب ربط المنتجات المادية قدرًا كبيرًا من التخطيط والدراسة. وبينما ندرس هذا الموضوع من منظور حوسبة الحافة، فإنه يحمل أيضًا آثارًا كبيرة على الصناعة 4.0.

نفترض أن القرّاء على دراية بالصناعة 4.0، والتي تشمل دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وإنترنت الأشياء (IoT) في عمليات التصنيع والأجهزة المتصلة التي ترسل وتستقبل التعليمات والبيانات. ويسمح ذلك بمستوى أعلى من الأتمتة وتحسين عمليات الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية والمرونة في التصنيع. لمزيد من المعلومات حول هذا المفهوم، انظر الرابط أدناه.