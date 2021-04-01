ستكون الحافة، في هذه الحالة، هي حافة شبكة الاتصالات. في عصر الجيل الخامس، تنتقل شركات الاتصالات من أجهزة الشبكات المادية الجاهزة إلى بنية مقسَّمة تشغِّل وظائف الشبكة البرمجية على أنواع مختلفة من الأجهزة.
يمكن تقسيم شبكة الجيل الخامس إلى عنصرين رئيسيين - الراديو والنواة. تُعَد نواة الجيل الخامس هي الجهة التي تتحكم في الشبكة، وبالتالي تصبح عنصرًا أساسيًا في تمكين تطبيقات الأسواق المتخصصة. ومن الميزات الأساسية تقسيم الشبكة.
يستعرض هذا المقال لمحة عامة عن تقسيم الشبكات وبعض حالات الاستخدام عند الحافة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تقسيم الشبكات ليس مفهومًا جديدًا؛ فهو أسلوب لإنشاء عدة شبكات منطقية وافتراضية مميزة فوق بنية تحتية مشتركة باستخدام الشبكات المعرَّفة بالبرمجيات (SDN). كما أشرنا في مدونات سابقة، فقد أسهمت تقنيات الجيل الخامس في تسريع استخدام الشبكات المعرَّفة بالبرمجيات والمحاكات الافتراضية لوظائف الشبكات (NFV) - وكلاهما يسهِّل إنشاء شرائح الشبكة بسرعة. وبالتالي، من خلال تطبيق مبادئ المحاكاة الافتراضية نفسها على شبكات الوصول اللاسلكي (RAN)، يمكن لمشغِّل الشبكة فصل حركة المرور فعليًا عبر الشرائح.
يمكن لشرائح الشبكة دعم تطبيق معين أو خدمة محددة أو مجموعة من المستخدمين أو شبكة بعينها، كما يمكنها الامتداد عبر عدة نطاقات شبكة تشمل الوصول والنواة والنقل. ويمكن أيضًا نشرها عبر مشغِّلين متعددين. ويعني ذلك أن كل شبكة منطقية يتم تصميمها لخدمة هدف أعمال محدد، وتضم جميع موارد الشبكة المطلوبة - مكوَّنة ومتصلة من البداية إلى النهاية.
إحدى أهم ميزات تقنية الجيل الخامس هي إمكانية إنشاء شرائح الشبكة وبرمجتها ديناميكيًا لتقديم شبكة مخصصة وإدارة مشتركيها لكل عميل، مع إمكانية تحديثها باستمرار لتلبية احتياجاتهم المتغيّرة. من النطاق الترددي الفائق إلى زمن الانتقال القصير للغاية، تمتد حالات الاستخدام المحددة لتقنية الجيل الخامس وتقسيم الشبكة لتلبية احتياجات متنوعة، وتنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية. قدَّم الإصدار 15 من مشروع الشراكة للجيل الثالث (3GPP) تفاصيل حول هذه الأنواع الثلاثة من الشرائح/الخدمات (SSTs).
يُتيح تقسيم الشبكات تشغيل الخدمات بشكل متزامن. هناك تأثير جوهري لكل خدمة يتمثل في خصائصها الذاتية: تأثير صغير (Micro) حيث لا يؤثِّر تغيير شريحة واحدة في الشريحة المجاورة، وتأثير كبير (Macro) يتمثّل في نقل الموارد الفيزيائية إلى شريحة أخرى بناءً على الطلب. تعمل تقنية NFV على توفير قابلية التوسع والمرونة والعزل.
من المهم فهم أن العزل على مستوى الشبكة -حيث لا يشارك العملاء العموديون وظائف الشبكة أو الموارد مع العملاء الآخرين- في بعض الحالات لا يُعَد متطلبًا أساسيًا ولا يتناوله تقسيم الشبكة. نتيجة لذلك، يفترض تقسيم الشبكة أن عدد الشرائح المطلوبة في الشبكة الوطنية سيكون محدودًا، وأنها ستُستخدم من قِبل مؤسسات ذات احتياجات مشابهة.
قد يكون تقسيم الشبكة دون عزل الشبكة مقبولًا في بعض حالات الاستخدام التي تتطلب تغطية شبكة وطنية (مثل السيارات المتصلة)، لكن العديد من المؤسسات لا ترغب في مشاركة أيٍّ من البنية التحتية للأجهزة أو البرمجيات مع مؤسسات أخرى، ناهيك عن منافسيها. ومن هنا ظهر مفهوم الشبكات الخاصة من نوع LTE و5G.
لا ينبغي الخلط بين تقسيم الشبكة وشبكات LTE/5G الخاصة، إذ إن كل منهما يخدم تطبيقات مختلفة. تتطلب الشبكات الخاصة، التي نراها في المصانع والمطارات والموانئ ومحطات الإنتاج ومراكز التوزيع وغيرها، استخدام شبكات أساسية مخصصة. توفر هذه الشبكات الأساسية المخصصة للمؤسسة عزلًا كاملًا للشبكة، ما يمنحها سيطرة أكبر وموثوقية وجودة محددة، نظرًا لعدم مشاركتها مع عملاء آخرين.
يلبي تقسيم الشبكة احتياجات التطبيقات مثل إدارة أسطول على مستوى الدولة، حيث يوفر خدمة موثوقًا ومتحكمًا بها بغض النظر عن موقع الجهاز. بعض المحركات الأساسية لتقسيم الشبكة موضَّحة في الشكل 2.
ساعدت تقنية الجيل الخامس على تيسير وظائف الشبكة الافتراضية (VNF)، لا سيّما تقسيم الشبكة، لتحقيق المرونة التي تَعِد بها تقنية المحاكاة الافتراضية بالكامل. ومع ذلك، يجب تصميم التطبيقات البرمجية الأساسية لوظائف الشبكة بحيث تدعم أي بنية تحتية وتتمكن من أتمتة النشر وإدارة دورة الحياة بالكامل، بما في ذلك إنشاء الخدمات، والترقيات البرمجية الشفافة، وقابلية التوسع الديناميكية، وكذلك الاسترداد:
متى وكيف يجب إنشاء شريحة الشبكة؟ يجب على مشغِّلي الشبكة الإجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى ذات صلة، بما في ذلك ما يلي:
تشمل خطوات دورة حياة شريحة الشبكة مراحل الإعداد والتفعيل والتشغيل وإيقاف الخدمة:
يتم تفكيك طلبات الشرائح عبر كل طبقة من طبقات بنية سحابة الاتصالات، بما في ذلك طبقة التحكم في الشبكة، والطبقة الشبكية المنطقية، وطبقة اتصال الحافة. يوضِّح الرسم أدناه العمليات الحسابية التي تساعد على تحديد كيفية تقسيم الشبكة، مع تقييم سياسات ومعايير محددة في كل خطوة:
يُعَد تقسيم شبكات الجيل الخامس عملية قائمة على الطلب، وتوفِّر منتجات مثل IBM® Cloud Pak for Network Automation واجهة رسومية موحَّدة تُتيح لمشغِّلي الشبكات تنفيذ مهمة تقسيم الشبكة المعقدة وإدارة الشرائح. وتوفِّر تنسيقًا قائمًا على الهدف، مع ميزات الأتمتة القصوى وتحسين الأداء. تُتيح هذه الأدوات للمشغِّلين مراقبة حالة الشرائح ومقاييس اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، كما تمنحهم القدرة على التعامل بسرعة مع أي تنبيهات أو تعديلات.
تُتيح تقنية الجيل الخامس ابتكار نماذج الأعمال الجديدة في جميع الصناعات. ويُتيح تقسيم الشبكات لمشغِّلي الشبكة تحقيق أقصى استفادة من موارد الشبكة ومرونة الخدمات. يمكن مشاركة بعض وظائف الشبكة بين الشرائح، بينما يتم نشر وظائف أخرى خصيصًا لخدمة معينة في الشريحة. تمكِّن ميزات مثل هذه مزوِّدي خدمات الاتصالات من تقديم خدمات مبتكرة لدخول أسواق جديدة وتوسيع أعمالهم.
يقدِّم مركز بنية IBM Cloud العديد من البنى المرجعية الهجينة ومتعددة السحابات، بما في ذلك أطر عمل الذكاء الاصطناعي. ابحث عن البنية المرجعية IBM® Network Automation والبنية المرجعية IBM® Edge Computing.
شكر خاص لـ Sanil Nambiar على مراجعة المقال.
اكتشف كيف تُمكِّن إدارة الحافة المستقلة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) من زيادة الإيرادات وتوفير التكاليف في مختلف الصناعات، ما يُحدث ثورة في نُهج حوسبة الحافة.
اعرف كيف أحدثت حوسبة الحافة ثورة هائلة في إدارة البيانات للصناعات التي تعمل في المواقع عن بُعد. استكشف حلول IBM لإدارة البيانات بكفاءة وأمان على الحافة، ما يقلل من زمن الانتقال ويعزز الكفاءة التشغيلية.
اكتشف كيف تستخدم Innocens BV، بالتعاون مع IBM Cloud، الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت اللازم لتحديد الأطفال حديثي الولادة المعرضين لخطر الإصابة بالإنتان بشكل كبير. يعزز هذا الحل المتقدم رعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتيح التدخل المبكر، وينقذ الأرواح.
IBM Power هي مجموعة من الخوادم تعتمد على معالجات IBM Power وقادرة على تشغيل IBM AIX و IBM i و Linux.
أتمتة العمليات وتحسين التجارب وتعزيز إجراءات السلامة مع حلول حوسبة الحافة من IBM.
تقدم استشارات إستراتيجيات السحابة من IBM خدمات التحول الهجين متعددة السحابات لتسريع رحلة السحابة وتحسين بيئات التقنية.
افهم أساسيات حوسبة الحافة وكيف تجعل معالجة البيانات أقرب إلى مكان إنشائها. استكشف كيف تعمل حوسبة الحافة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل زمن الانتقال وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في الوقت الفعلي في مختلف الصناعات.