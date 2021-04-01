تقسيم الشبكات ليس مفهومًا جديدًا؛ فهو أسلوب لإنشاء عدة شبكات منطقية وافتراضية مميزة فوق بنية تحتية مشتركة باستخدام الشبكات المعرَّفة بالبرمجيات (SDN). كما أشرنا في مدونات سابقة، فقد أسهمت تقنيات الجيل الخامس في تسريع استخدام الشبكات المعرَّفة بالبرمجيات والمحاكات الافتراضية لوظائف الشبكات (NFV) - وكلاهما يسهِّل إنشاء شرائح الشبكة بسرعة. وبالتالي، من خلال تطبيق مبادئ المحاكاة الافتراضية نفسها على شبكات الوصول اللاسلكي (RAN)، يمكن لمشغِّل الشبكة فصل حركة المرور فعليًا عبر الشرائح.

يمكن لشرائح الشبكة دعم تطبيق معين أو خدمة محددة أو مجموعة من المستخدمين أو شبكة بعينها، كما يمكنها الامتداد عبر عدة نطاقات شبكة تشمل الوصول والنواة والنقل. ويمكن أيضًا نشرها عبر مشغِّلين متعددين. ويعني ذلك أن كل شبكة منطقية يتم تصميمها لخدمة هدف أعمال محدد، وتضم جميع موارد الشبكة المطلوبة - مكوَّنة ومتصلة من البداية إلى النهاية.

إحدى أهم ميزات تقنية الجيل الخامس هي إمكانية إنشاء شرائح الشبكة وبرمجتها ديناميكيًا لتقديم شبكة مخصصة وإدارة مشتركيها لكل عميل، مع إمكانية تحديثها باستمرار لتلبية احتياجاتهم المتغيّرة. من النطاق الترددي الفائق إلى زمن الانتقال القصير للغاية، تمتد حالات الاستخدام المحددة لتقنية الجيل الخامس وتقسيم الشبكة لتلبية احتياجات متنوعة، وتنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية. قدَّم الإصدار 15 من مشروع الشراكة للجيل الثالث (3GPP) تفاصيل حول هذه الأنواع الثلاثة من الشرائح/الخدمات (SSTs).

SST 1 – النطاق العريض المتنقل الفائق (أو المحسَّن) (eMBB): مخصص للتطبيقات المعتمدة على الفيديو والتي تتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا وتولِّد أكبر قدر من حركة المرور على الشبكة المتنقلة.

مخصص للتطبيقات المعتمدة على الفيديو والتي تتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا وتولِّد أكبر قدر من حركة المرور على الشبكة المتنقلة. SST 2 – الاتصالات فائقة الموثوقية وذات زمن الانتقال القصير (urLLC): تمكِّن من تطبيقات مثل الجراحة عن بُعد أو اتصالات المركبة مع أي شيء (V2X)، وتتطلب من مشغِّلي الشبكات المتنقلة (MNOs) وجود قدرة على حوسبة الحافة المتنقلة.

تمكِّن من تطبيقات مثل الجراحة عن بُعد أو اتصالات المركبة مع أي شيء (V2X)، وتتطلب من مشغِّلي الشبكات المتنقلة (MNOs) وجود قدرة على حوسبة الحافة المتنقلة. SST 3 – الاتصالات الجماعية للأجهزة الذكية (mMTC): والمعروفة عادةً باسم إنترنت الأشياء (IoT)، إلا إن هذه الشريحة الشبكية تخدم نطاقًا أوسع بكثير، حيث يتم توصيل مليارات الأجهزة بالشبكة. ستُنتج هذه الأجهزة حركة بيانات أقل بكثير مقارنةً بتطبيقات eMBB، لكن ستكون أعدادها أكبر بمراحل عديدة.

يُتيح تقسيم الشبكات تشغيل الخدمات بشكل متزامن. هناك تأثير جوهري لكل خدمة يتمثل في خصائصها الذاتية: تأثير صغير (Micro) حيث لا يؤثِّر تغيير شريحة واحدة في الشريحة المجاورة، وتأثير كبير (Macro) يتمثّل في نقل الموارد الفيزيائية إلى شريحة أخرى بناءً على الطلب. تعمل تقنية NFV على توفير قابلية التوسع والمرونة والعزل.

من المهم فهم أن العزل على مستوى الشبكة -حيث لا يشارك العملاء العموديون وظائف الشبكة أو الموارد مع العملاء الآخرين- في بعض الحالات لا يُعَد متطلبًا أساسيًا ولا يتناوله تقسيم الشبكة. نتيجة لذلك، يفترض تقسيم الشبكة أن عدد الشرائح المطلوبة في الشبكة الوطنية سيكون محدودًا، وأنها ستُستخدم من قِبل مؤسسات ذات احتياجات مشابهة.