في الوقت الحالي، يجب على قطاع السيارات إبهار العملاء الذين يتوقعون تجربة قيادة مماثلة لتجربة الأجهزة الذكية. يبحث المستهلكون عن مركبة تتكامل كليًا مع حياتهم الرقمية المزدحمة، وتعمل بشكل مستقل، وتُدير عملياتها ذاتيًا، وتضيف وظائف جديدة، وتُتيح ميزات جديدة عبر البرمجيات بصورة أساسية أو شاملة. ومع انتقال صناعة السيارات إلى نموذج يرتكز على البرمجيات، والذي أدى إلى تسريع صعود المركبات المعرَّفة بالبرمجيات، يتوجب على شركات تصنيع السيارات الابتكار بسرعة من خلال مبادرات في بعض المجالات الرئيسية، ومنها:

توقع احتياجات العملاء وإعادة تصوُّر التجارب

تسريع عملية تطوير البرامج واختبارها ونشرها للبقاء في صدارة المنافسين

تعزيز إنتاجية المهندسين لتحسين المنتجات وتقليل الوقت اللازم لطرحها في السوق

إدارة بيانات المركبات التي تنمو بأحجام كبيرة، وإطلاق العنان لإمكاناتها الابتكارية

تضمين الأمن الإلكتروني في جميع مراحل دورة حياة المنتج لتعزيز قيمة العلامة التجارية

تساعد الشراكة مع IBM شركات صناعة السيارات على التحديث والتحسين والابتكار بوتيرة أسرع. كما إن تطبيق الذكاء الاصطناعي المحكوم من أجل الحصول على الرؤى وأتمتة الإجراءات المدروسة، إلى جانب استراتيجية السحابة الهجينة وتضمين تقنيات الثقة الصفرية، يتيح التحديثات والترقيات والاستقلالية والتطور المستمر للمركبة.