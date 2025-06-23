في الوقت الحالي، يجب على قطاع السيارات إبهار العملاء الذين يتوقعون تجربة قيادة مماثلة لتجربة الأجهزة الذكية. يبحث المستهلكون عن مركبة تتكامل كليًا مع حياتهم الرقمية المزدحمة، وتعمل بشكل مستقل، وتُدير عملياتها ذاتيًا، وتضيف وظائف جديدة، وتُتيح ميزات جديدة عبر البرمجيات بصورة أساسية أو شاملة. ومع انتقال صناعة السيارات إلى نموذج يرتكز على البرمجيات، والذي أدى إلى تسريع صعود المركبات المعرَّفة بالبرمجيات، يتوجب على شركات تصنيع السيارات الابتكار بسرعة من خلال مبادرات في بعض المجالات الرئيسية، ومنها:
تساعد الشراكة مع IBM شركات صناعة السيارات على التحديث والتحسين والابتكار بوتيرة أسرع. كما إن تطبيق الذكاء الاصطناعي المحكوم من أجل الحصول على الرؤى وأتمتة الإجراءات المدروسة، إلى جانب استراتيجية السحابة الهجينة وتضمين تقنيات الثقة الصفرية، يتيح التحديثات والترقيات والاستقلالية والتطور المستمر للمركبة.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
شاهِد أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم والتحول الرقمي لصناعة السيارات.
النشر السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع للمركبات السريعة والذكية والمعرَّفة بالبرمجيات
تبسيط مهام سير العمل والمهام التي تستغرق وقتًا طويلًا لزيادة الإنتاجية في جميع الوظائف
تقليل وقت نمذجة الوثائق بنسبة 67%
تجهيز شركات صناعة السيارات بشكل أفضل لاعتماد الابتكار السريع وعالي الأداء ومفتوح المصدر
تحسين رحلة المستخدم وتوفير تجربة أفضل للعملاء
تسريع الابتكار في البحث والتطوير للمنتجات والالتزام بالمعايير الدولية لتطوير السيارات
تسريع الحصول على رؤى حول سلامة المركبات
إنتاج تجربة محسّنة للبوابة الداخلية للموظفين باستخدام watsonx.ai
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والأعمال والريادة الفكرية في قطاع السيارات وغيره.