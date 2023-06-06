خدمات استشارات السيارات

تمرُّ صناعة السيارات العالمية بتحولات متعددة ومتزامنة: التحول نحو المركبات الكهربائية المعرَّفة بالبرمجيات، وتطبيق نماذج البيع بالوكالة، وظهور نماذج أعمال جديدة بفضل التقدُّم التكنولوجي. لا يستطيع أحد في سلسلة التوريد بقطاع السيارات مواجهة كل التحديات بمفرده، ولا يتطلب الأمر إعادة اختراع العجلة من أجل السلع غير المميزة.

فلنتحد، ونشارك معرفتنا، ونتبنَ إمكانيات التحول نحو الكهرباء، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والاتصال السحابي. ومن خلال خدمات الاستشارات المتخصصة في قطاع السيارات، يمكننا تسريع الابتكار وتحسين الكفاءة من حيث التكلفة لتشكيل مستقبل تجارب السيارات.