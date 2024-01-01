IBM Environmental Intelligence solutions
اكتسب معارف مناخية تفيد شركتك مع إيجاد حلول للتنبؤ بالأعطال وإدارة المخاطر وبناء العمليات المستدامة.
لقطة جوية لشنغهاي لوجيازوي مغطاة بالضباب مع شكل ورسم تخطيطي متراكبين

كن على علم بالمخاطر أولاً بأول بفضل التنبيهات في الوقت الفعلي وخفف من آثارها

توقعات الأحوال الجوية والمعارف الجغرافية المكانية 

احصل على توقعات دقيقة للطقس ورؤى جغرافية مكانية مستندة إلى البيانات الجغرافية والمناخية لتوقع الاضطرابات بثقة.
التحليلات الخاصة بالمجال

استخدم التحليلات الخاصة بالمجال لتعزيز العمليات وتحسين إستراتيجيات تعامل فريقك مع الأحوال الجوية.
المعارف وتنبيهات الأحوال الجوية في الوقت الفعلي

ابقَ في الطليعة دائمًا بفضل رؤى الأحوال الجوية والتنبيهات التلقائية في الوقت الفعلي، ما يتيح لك اتخاذ قرارات استباقية وتجنُّب المخاطر.
تخصيص لوحات المعلومات

تتبَّع مؤشرات الأداء الرئيسية وفعِّل تنبيهات الأحوال الجوية للتركيز على الأمور الأكثر أهمية، ما يزودك بالمعارف اللازمة للعمل بسرعة وفاعلية.

المزايا

مراقبة مُبسّطة تضع لوحة القيادة الواحدة في لمحة خاطفة تصورات، وتنبيهات، ورؤى جغرافية مكانية في مكان واحد، حتى تتمكن من مراقبة موقع العمل الضروري بسهولة. تعرّف على المزيد
حلول التكيّف المخصصة باستخدام الأدوات المدمجة لتطوير النماذج المخصصة وتطبيقات المراقبة، يُمكنك الوصول إلى البيانات البيئية التي تحتاجها ودمجها في سير العمل الأكثر صلةً باحتياجات عملك. تعرّف على المزيد
مراقبة مُبسّطة تضع لوحة القيادة الواحدة في لمحة خاطفة تصورات، وتنبيهات، ورؤى جغرافية مكانية في مكان واحد، حتى تتمكن من مراقبة موقع العمل الضروري بسهولة. تعرّف على المزيد
حلول التكيّف المخصصة باستخدام الأدوات المدمجة لتطوير النماذج المخصصة وتطبيقات المراقبة، يُمكنك الوصول إلى البيانات البيئية التي تحتاجها ودمجها في سير العمل الأكثر صلةً باحتياجات عملك. تعرّف على المزيد

الجوائز والتكريم

استكشاف المزيد تقرير Momentum Grid® من G2 إنفوجرافيك لتقارير شركة G2 لفصل الربيع عام 2024

فقرة

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن مدى إمكانية مساعدة حلول Environmental Intelligence. على توقع الأحوال الجوية السيئة والتخفيف من آثارها؟ استكشف المزايا من خلال استخدام النسخة التجريبية المجانية أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لحلول Environmental Intelligence.
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