احصل على توقعات دقيقة للطقس ورؤى جغرافية مكانية مستندة إلى البيانات الجغرافية والمناخية لتوقع الاضطرابات بثقة.
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فقرة
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