ما المقصود بالاقتصاد الدائري؟

الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى القضاء على النفايات وتعزيز الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام وكفاءة استخدام الموارد. من خلال المشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير، ينشئ هذا النموذج نظام حلقة مغلقة يقلل من كمية الموارد المستخدمة. كما أنه يقلل من إنتاج النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون- وهو السبب الرئيسي لتغير المناخ.
في الاقتصاد الخطي التقليدي، يتم استخراج المواد الخام من البيئة الطبيعية وتحويلها إلى منتجات، والتي يتم استخدامها ثم التخلص منها كنفايات. يعتمد هذا النموذج على الاستخراج المستمر للموارد المحدودة، مما يؤدي إلى تدهور البيئة واستنزاف الموارد. يهدف الاقتصاد الدائري إلى استبدال هذا النمط "أخذ - صنع - نفايات" بنظام اقتصادي أكثر استدامة يقلل من النفايات ويحافظ على المنتجات والموارد المستخدمة لأطول فترة ممكنة. يرتكز هذا التوجه على التحول إلى الطاقة المتجددة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتجديد الموارد، وحماية البيئة، ودعم سلامة وصحة الإنسان.
الاقتصاد الدائري هو محرك رئيسي للاستدامة. سلطت الأمم المتحدة الضوء على دور التدوير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وتستكشف العديد من الحكومات وصناع السياسات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إمكاناتها في معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والاضطراب الناجم عن استخراج المواد وغيرها من القضايا البيئية.
على سبيل المثال ، وجدت الأبحاث أن استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها يساهم في نصف إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وأكثر من 90٪ من فقدان التنوع البيولوجي والإجهاد المائي حول الأرض.1 من خلال الحفاظ على استخدام الموارد لفترة أطول، يقلل الاقتصاد الدائري من الحاجة إلى استخراج موارد جديدة، مما يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولتحقيق هذه الغاية، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة Ellen MacArthur Foundation، وهي من أبرز المدافعين عن الاقتصاد الدائري، أن اعتماد النموذج الاقتصادي البديل يمكن أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا إلى النصف.2 بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخلق فرصاً اقتصادية ويولد قيمة للشركات والمجتمع. تشير الأبحاث إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يخلق 4.5 تريليون دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي الجديد.3
يعمل الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء أنظمة ذات حلقة مغلقة حيث يتم تقليل النفايات والحفاظ على الموارد وتجديد الأنظمة الطبيعية. تتضمن الاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق ذلك ما يلي:
تتبنى المؤسسات والصناعات والأفراد الحلول الدائرية بطرق متنوعة. تتضمن بعض دراسات الحالة حول كيفية دمجها في الأعمال التجارية والمجتمع ما يلي:
يدعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على الموارد المحدودة مثل الوقود الأحفوري. يمكن أن يؤدي استخدام الموارد المتجددة لتشغيل العمليات اليومية إلى تقليل التأثير البيئي السلبي وتدفقات النفايات والاستخدام العام للمواد. الطاقة المتجددة ضرورية أيضًا لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على لوجستيات سلسلة التوريد، حيث يمكن أن تؤثر على الخيارات المتعلقة بالموردين والنقل.
فبدلاً من التخلص من الإلكترونيات عند تعطلها أو تلفها، تحاول المزيد من الشركات إعادة تصميمها لتكون معيارية وسهلة الإصلاح. وهذا يعني أنه بدلاً من استبدال الجهاز بالكامل، يمكن للمستخدمين استبدال الجزء المعيب فقط، مما يطيل عمر المنتج بشكل كبير. تتبنى بعض الشركات أيضاً فكرة تجديد وإعادة تصنيع منتجاتها التقنية. تتضمن هذه العملية استرداد المنتجات المستعملة واستعادتها إلى حالة جيدة وإعادة بيعها، غالباً مع ضمان.
تعمل خدمات مشاركة السيارات ومشاركة المنازل على تعزيز الاستخدام الفعال للموارد من خلال تمكين الأشخاص من مشاركة الأصول بدلاً من امتلاكها بشكل فردي، أو إعارتها على أساس مؤقت بحيث يتم استخدامها بشكل أكثر تواتراً. وهذا يقلل من الطلب الكلي على تصنيع منتجات جديدة ويشجع أنماط الاستهلاك والشراكات الأكثر استدامة.
وتسمح منافذ البيع بالتجزئة التي تعمل بمبدأ "صفر نفايات" للعملاء بإحضار حاوياتهم الخاصة، مما يقلل من نفايات التغليف ويشجع على إعادة استخدام المواد. تهدف شركات أخرى إلى القضاء على التلوث البلاستيكي من خلال تقديم المنتجات الاستهلاكية في عبوات قابلة لإعادة الاستخدام. يعيد العملاء الحاويات الفارغة، والتي يتم تنظيفها وإعادة استخدامها بعد ذلك، مما يقلل من الحاجة إلى العبوات ذات الاستخدام لمرة واحدة. وفي حالات أخرى، قد يستبدلون العبوات البلاستيكية بمواد قابلة للتحلل الحيوي (مثل البلاستيك الحيوي المصنوع من مواد نباتية تتحلل طبيعياً). يمكن لنهج التصميم الدائري هذا (من المهد إلى المهد) - والذي يعني أنه يخلق دورة مستمرة بين الاستخدام البشري والطبيعة - أن يقلل من حجم النفايات في مدافن النفايات.
تتحول الشركات بشكل متزايد من نموذج "البيع وانتهى الأمر" إلى نموذج يرى دورة حياة المنتج بأكملها. ويشمل ذلك استكشاف نماذج التأجير أو تقديم "المنتج كخدمة"، حيث يدفع المستهلكون مقابل الخدمة التي يقدمها المنتج، بدلاً من امتلاك المنتج نفسه.
تتبنى العديد من العلامات التجارية للأزياء نماذج أعمال دائرية، مثل تأجير الملابس أو استخدام مواد بكر أقل واستخدام المزيد من المدخلات المعاد تدويرها في منتجاتها. تشجع بعض الشركات العملاء على إعادة الملابس القديمة لإعادة تدويرها أو إعادة بيعها. يقلل هذا النهج من الهدر والطلب على المواد الخام الجديدة، مما يدعم صناعة الأزياء الأكثر استدامة.
يتضمن بناء أنظمة غذائية أكثر استدامة معالجة نفايات الطعام. تشير البحوث إلى أن 1.18 مليار طن من الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تُفقد أو تُهدر كل عام.4 ففي اليابان، على سبيل المثال، طبقت الحكومة قانون إعادة تدوير الأغذية، الذي يشجع على استخدام مخلفات الطعام كسماد وعلف للحيوانات قابل للتسميد. وفي أماكن أخرى، تقوم الشركات باستخدام مخلفات الطعام لصنع منتجات جديدة، مثل تحويل تفل القهوة إلى وقود حيوي، أو استخدام قشور الفاكهة لصنع أصباغ طبيعية أو استخدام الخبز غير المباع أو غير المستخدم من المخابز وصانعي الساندويتشات لتخمير البيرة.
يمكن لنهج الاقتصاد الدائري أن يفيد الشركات بعدة طرق، بما في ذلك:
يمكن أن تساعد حلول تقنية الاستدامة في تتبع الموارد وإدارتها، وتمكين الاستراتيجية، وخلق الكفاءات في عمليات الإنتاج والتوزيع. تساعد الابتكارات في مجال التقنية الرقمية الشركات على تتبع استخدام الموارد في سلاسل القيمة الخاصة بها والمستهلكين على اتخاذ خيارات مستدامة.
على سبيل المثال، يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) توفير بيانات في الوقت الفعلي حول استخدام المنتج وحالته. وهذا يجعل الصيانة التنبؤية أسهل ويسمح بنماذج المنتج كخدمة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز كفاءة الموارد في سلاسل التصنيع والتوريد، في حين أن تقنية سلاسل الكتل يمكن أن تتيح تتبع المواد والمنتجات بشفافية وأمان طوال دورة حياتها، مما يعزز إمكانية التتبع والمساءلة.
تعتبر التقنيات المتجددة للطاقة ضرورية لإزالة الكربون وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. يمكن للمنصات الرقمية، مثل السوق عبر الإنترنت وخدمات مشاركة الموارد، أن تسهل تبادل السلع والخدمات، مما يعزز إعادة الاستخدام ويقلل من النفايات. ويمكن لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تدعم الإنتاج المحلي، مما يقلل من تكاليف النقل والخدمات اللوجستية والنفايات.
يدعم صانعو السياسات التحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال سياسات تقدم حوافز للشركات لتبني ممارسات مستدامة ونماذج أعمال جديدة. كما أنهم يطبقون طرقاً لمعاقبة السلوكيات التي تسبب هدرًا، بالإضافة إلى تمويل الأبحاث في مجال الحلول المستدامة. على سبيل المثال، تحدد خطة عمل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الدائري، وهي جزء من الصفقة الخضراء للمفوضية الأوروبية، التدابير اللازمة لجعل المنتجات المستدامة هي القاعدة في الاتحاد الأوروبي. كما تتضمن استراتيجيات أيضًا للحد من النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير. قد وضعت الدول الأخرى، بما في ذلك الصين واليابان وهولندا، سياساتها الوطنية الخاصة بالاقتصاد الدائري التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتجديد البيئات الطبيعية والحد من الآثار البيئية.
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1 حقائق وأرقام، الأمم المتحدة، يناير 2024
2 نحو اقتصاد دائري: الأساس المنطقي للأعمال للانتقال المتسارع، مؤسسة Ellen MacArthur Foundation، نوفمبر 2015
3 من النفايات إلى الثروة، Accenture، سبتمبر 2015 (تنسيق PDF)
4 5 حقائق عن هدر الطعام والجوع، برنامج الأغذية العالمي، يونيو 2020