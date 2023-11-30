الاستدامة هي الطموح طويل الأمد للبشر للتعايش على الأرض دون استنزاف مواردها الطبيعية. الهدف هو خلق مستقبل أكثر استدامة لكل من الناس والكوكب.
بينما يمكن تتبع جذور العيش المستدام والممارسات المستدامة إلى أقدم الحضارات، فإن المفهوم والمصطلح نفسه لا يزالان حديثين نسبيًا. ولذلك، فإن العديد من الجوانب —من تعريف الاستدامة إلى قياسها وصلاحيتها—لا تزال قيد النقاش.
لقد أصبحت ضخامة تغير المناخ وتأثيره على كل من النظم البيئية العالمية والمجتمعات المحلية مصدر قلق متزايد في السنوات الأخيرة.
تُنشئ القضايا البيئية المتصاعدة، واستنزاف الموارد الطبيعية، والمتطلبات المتزايدة باستمرار على إمداداتنا من الطاقة والغذاء، أزمة وجودية للبشر وكذلك للشركات، التي تشهد اضطرابًا متزايدًا في عملياتها وسلاسل توريدها.
إن خطر تغير المناخ ومفاهيم حماية البيئة ومعالجة القضايا البيئية تعود إلى قرون مضت. ولكن لم تبدأ في إثارة النشاط العام إلا في أواخر القرن التاسع عشر - عندما كانت المخاوف بشأن الثورة الصناعية تتصاعد.
بحلول منتصف القرن العشرين، وتحديدًا في عام 1969، أقرت وكالة حماية البيئة القانون الوطني لحماية البيئة، الذي ألزم الولايات المتحدة بالممارسات المستدامة.1 أعلن القانون أنه سياسة وطنية "لتهيئة والحفاظ على الظروف التي يمكن للإنسان والطبيعة أن يتعايشا فيها في وئام منتج، بما يسمح بتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأجيال الحالية والمستقبلية."
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لاحقًا في هذا القرن، شاع مفهوم الاستدامة على نطاق واسع من قبل لجنة بروندتلاند، وهي قسم فرعي للأمم المتحدة سعى إلى توحيد البلدان من خلال السعي لتحقيق الاستدامة. في عام 1987، نشرت لجنة بروندتلاند تقرير "مستقبلنا المشترك"، وهو تقرير عرّف "التنمية المستدامة" بأنها "تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة".2
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منذ ذلك الحين، استُخدم مصطلحا "الاستدامة" و"التنمية المستدامة" بشكل تبادلي على الرغم من وجود اختلافات طفيفة بينهما. خذ بعين الاعتبار تشبيه "الرحلة والوجهة": فالاستدامة هي الهدف طويل الأمد، أو الوجهة، في حين أن التنمية المستدامة هي المسار، أو الرحلة، نحو تحقيقها.
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في عام 2000، استضافت الأمم المتحدة قادة العالم في نيويورك في قمة الألفية لمناقشة دورهم المتطور في الألفية الجديدة. وعقب القمة، تم إنشاء الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs)، والتي حددت ثمانية أهداف إنمائية دولية يتعين تحقيقها بحلول عام 2015. وتراوحت الأهداف الإنمائية للألفية من القضاء على الفقر المدقع والجوع إلى ضمان الاستدامة البيئية.
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في عام 2016، حلت أهداف التنمية المستدامة محل الأهداف الإنمائية للألفية، وحددت سبعة عشر هدفًا للاستدامة. وضعت أهداف التنمية المستدامة جدول أعمال عالميًا للتنمية المستدامة على أمل تحسين نوعية حياة الناس وتحقيق مستقبل أكثر استدامة بحلول عام 2030. ما يميز أهداف التنمية المستدامة عن الأهداف الإنمائية للألفية هو أن نطاق أهداف التنمية المستدامة أوسع وأكثر توافقًا مع الأبعاد الثلاثة للاستدامة.
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يتفق الخبراء بشكل عام على أن هناك ثلاثة أبعاد أو ركائز للاستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
عادةً ما تشير المحادثات حول الاستدامة إلى البعد البيئي وتركز على مواجهة القضايا البيئية مثل تغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتدهور التنوع البيولوجي، من بين أمور أخرى. وإحدى طرق مكافحة هذه القضايا هي الابتعاد بشكل جماعي عن الموارد المحدودة مثل الوقود الأحفوري وتبني مصادر الطاقة المتجددة عديمة الانبعاثات. وهذا تكتيك تنشره العديد من المؤسسات في رحلتها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
الاستدامة الاجتماعية ليست مُعرّفة بوضوح حتى الآن. يقول بعض الباحثين إنها تشمل جميع الأنشطة البشرية وأن جميع مجالات الاستدامة تعود في نهاية المطاف إلى مكون اجتماعي. يكون المجتمع مستدامًا عندما لا يواجه أفراده عقبات هيكلية مثل عدم المساواة بين الجنسين والثروات والعرق، ويتم إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية بدلًا من ذلك. وهذا يعني أن المواطنين لديهم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والإسكان ووسائل التنمية الاجتماعية الأخرى. باختصار، تُقر الاستدامة الاجتماعية بأن رفاهية جميع الناس تحدد طول عمر المجتمع وفعاليته واستدامته.
تركز الاستدامة الاقتصادية على أن تكون الشركات مستدامة (أي مربحة). في بعض الأحيان، قد تبدو الاستدامة الاقتصادية متعارضة مع الاستدامة البيئية، وهو ما ينبع منه مفهوم الاستدامة الضعيفة والقوية. تشير الاستدامة الضعيفة إلى فكرة أن التكنولوجيا التي صنعها الإنسان يمكن أن تحل محل الأنظمة الطبيعية. على سبيل المثال، فكرة أن تقنية احتجاز الكربون يمكن أن تكون أكثر فعالية من قدرة الشجرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون2 إلى أكسجين. من ناحية أخرى، تشير الاستدامة القوية إلى أن الأنظمة الطبيعية مجهزة بشكل أفضل لحماية البيئة. لذلك، يجب أن تخضع التكنولوجيا لهذه الأنظمة لأنه لا يمكن للتنمية الاقتصادية أن تحل محل الطبيعة. في كلتا الحالتين، تكمن معادلة الاستدامة الاقتصادية في التوازن بين الربح والكوكب.
اليوم، تعمل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) كإطار توجيهي للدول عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة، على الرغم من أنها تعرضت لانتقادات لكونها واسعة النطاق وطموحة ويصعب تتبعها. ذكر النقاد أن بعض الأهداف ليست سوى حلول قصيرة الأجل وتتطلب مفاضلات (على سبيل المثال، القضاء على الجوع يأتي على حساب الاستدامة البيئية). وقد أشار آخرون إلى وجود أوجه تآزر بين الأهداف، مما يدعم فكرة أن خلق مستقبل مستدام يتطلب نهجًا أكثر شمولية يأخذ في الاعتبار جميع أبعاد الاستدامة.
في عام 2019، نشرت شبكة حلول التنمية المستدامة، وهي منظمة غير ربحية أطلقتها الأمم المتحدة، ورقة بحثية بعنوان "ستة تحولات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)." وكان الهدف هو تقديم نهج سياساتي منهجي لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد التحولات الستة التي يجب أن تحدث.
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بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، هناك العديد من الممارسات المستدامة التي يمكن للأفراد تطبيقها في حياتهم اليومية، مثل تقليل هدر الطعام، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل بصمتهم الكربونية. غالبًا ما يظهر تعبير "الترشيد، وإعادة الاستخدام، والتدوير" عند الحديث عن الاستدامة في سياق الحياة اليومية.
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بالنسبة للشركات، تم إنشاء هيئات حاكمة متنوعة لوضع المعايير وتقديم التوجيهات لكي تتمكن الشركات من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والخير الاجتماعي. ومن الأمثلة على ذلك مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وهو منظمة غير ربحية تقوم بوضع وصيانة معايير خاصة بكل صناعة للمساعدة في توجيه الإفصاح عن معلومات الاستدامة من قبل الشركات للمستثمرين وأصحاب المصلحة الماليين الآخرين.
وبالمثل، قام مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) بتطوير معايير إفصاح خاصة بالصناعة للاستدامة بحيث يكون لدى الشركات أساس عالمي شامل للإفصاح عن الاستدامة. ويلعب كل من مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) ومجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) دورًا حاسمًا في مشهد الأعمال اليوم حيث يطالب أصحاب المصلحة بمزيد من الشفافية حول مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
الاستدامة في الأعمال تشير إلى استراتيجية الشركة لتقليل أو تجنب الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناتجة عن عملياتها. وعادةً ما تُحلل ممارسات الاستدامة للمؤسسة وفقًا لمقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والتي تُشارك مع الجمهور من خلال تقارير ESG. وتعتمد كيفية اختيار الشركة لهيكلة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها على عوامل مثل الموقع الجغرافي والقطاع الصناعي، وهذا هو سبب وجود أطر عمل متعددة لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تُدرك الشركات المستدامة كلاً من التحديات والفرص الناجمة عن تبني ممارسات تجارية مستدامة. وبينما لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لخفض انبعاثات الكربون أو إعادة تصور سلسلة التوريد، توجد أمثلة واضحة لما يمكن للشركات القيام به لبناء مستقبل أكثر استدامة.
على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة من خلال تطبيق ممارسات إدارة الطاقة واستخدام مصادر طاقة بديلة. يمكن للمؤسسات أيضًا التطلع إلى ممارسات إدارة الأصول الذكية، على سبيل المثال، إذا اختارت نشر بنية تحتية ومعدات تنتج انبعاثات غازات دفيئة أقل. وبقيامها بذلك، يمكنها غالبًا توفير المال وتقليل تأثيرها المناخي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات التي تنشئ سلاسل إمداد فعالة وذكية أن تكون مجهزة بشكل أفضل لتمكين اقتصاد دائري، وتشجيع إعادة الاستخدام، والحد من النفايات، وتعزيز الاستهلاك المستدام وحماية الموارد الطبيعية.
تدرك العديد من المؤسسات أنها ليست بحاجة إلى التضحية بأرباحها النهائية لتصبح شركة مستدامة. بل إن البعض يشهد هوامش ربح أكبر من خلال التنمية المستدامة. ومن منظور حماية البيئة والخير الاجتماعي، تقوم هذه الشركات بتقييم المخاطر وتحسين المرونة مع الأخذ في الاعتبار أيضًا اللوائح الخارجية وأهداف التنمية في عملية صنع القرار.
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وبشكل أكثر تحديدًا، فإن توجيه إعداد التقارير عن استدامة الشركات (CSRD) هو تشريع صادر عن الاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بالإبلاغ عن التأثير البيئي والمستدام لأنشطتها التجارية، بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويهدف نظام الإفصاح المتعلق بالتمويل المستدام إلى تحقيق الشيء نفسه من خلال توحيد إعداد التقارير عن مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
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اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ألق نظرة داخلية على التوجهات التي تشكِّل عالم الأعمال المستدامة—والرؤى التي يمكن أن تساعد على قيادة التحول.
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عند دمج الاستدامة في عملك، تصبح محفزًا لتحول الأعمال بدلًا من أن تكون، كما هو الحال في العديد من المؤسسات، مجرد تمرين في إعداد التقارير أو المحاسبة.
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1 تعرف على الاستدامة، وكالة حماية البيئة، 16 أكتوبر 2023
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2 مستقبلنا المشترك، اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، أكتوبر 1987