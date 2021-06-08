ما المقصود بإدارة الطلبات؟

Business operations
8 يونيو 2021

ما المقصود بإدارة الطلبات؟

إدارة الطلبات هي تتبع الأوامر منذ البداية وحتى تلبيتها، وإدارة الأشخاص والعمليات والبيانات المرتبطة بالطلب.

ما المقصود بنظام إدارة الطلبات؟

"نظام إدارة الطلبات (OMS) هو وسيلة رقمية لإدارة دورة حياة الطلب.¹ يتتبع جميع المعلومات والعمليات، بما في ذلك إدخال الطلب، وإدارة المخزون، والتنفيذ، وخدمة ما بعد البيع. يوفر نظام إدارة الطلبات رؤية واضحة لكل من الشركة والمشتري. يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى شبه فورية حول المخزون، ويمكن للعملاء التحقق من موعد وصول الطلب.

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كيف تعمل إدارة الطلبات؟

وضع الطلب

يقوم العميل بتقديم الطلب عبر نموذج آلي. يقوم أحد أعضاء فريق المبيعات بفحص التفاصيل وتأكيد الطلب.
تلبية الطلب

يقوم موظف المستودع بتأكيد تفاصيل الشحن وإنشاء فاتورة وتنفيذ الطلب —الاستلام والتعبئة والشحن.
إدارة المخزون

تتم مراقبة مستويات المخزون مع تقلبها وفقًا لمتطلبات العمل.

لماذا تعتبر إدارة الطلبات مهمة؟

تلامس إدارة الطلبات فعليًا كل نظام وعملية في سلسلة التوريد. لم تعد معظم الشركات تحتفظ بإدارة الطلبات داخل مؤسستها. بل إنها تشرك العديد من الشركاء، مثل موردي قطع الغيار والمكونات، وخدمات التجميع والتعبئة، أو مراكز التوزيع — مما يجعل من السهل فقدان الرؤية والتحكم في الطلب. وينتج عن ذلك عمليات يدوية مكلفة لإكمال وتسليم الطلب دون أخطاء.

يمكن أن يساعد نظام إدارة الطلبات في التحكم في التكاليف وتحقيق الإيرادات من خلال أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء.

خارجياً، لإدارة الطلبات تأثير مباشر على كيفية تصور العميل لشركة أو علامة تجارية. في بيئة القنوات المتعددة، يتوقع العملاء تجربة سلسة. يمكن للعميل أن يقدم الطلب عبر الإنترنت ولكن لديه أسئلة ويُكمل الطلب من خلال مركز الاتصالات. بينما يجري تنفيذ الطلب، يتوقع العميل رؤية تحديثات مثل رسائل البريد الإلكتروني على طول الطريق. إذا كانت هناك مشكلة، فقد يريدون إرجاع العنصر من خلال قناة فعلية مثل المتجر.

تمثل كل نقطة في رحلة العميل فرصة لتقديم تجربة عملاء رائعة وتعزيز الاحتفاظ بهم والإيرادات. كما توفر الرحلة متعددة القنوات فرصًا لتقديم توصيات بالبيع الإضافي والبيع المتبادل وزيادة الإيرادات.

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السمات الرئيسية لإدارة الطلبات الفعالة

الرؤية

عرض سلسلة التوريد بأكملها وعزل الأحداث لتوقع المشاكل وتطوير عمليات أكثر كفاءة.
الذكاء

ضبط عمليات إدارة الطلبات لتتوافق مع قواعد العمل وأهداف الأداء للمؤسسة.
المرونة

قسّم الأوامر أو الأحداث إلى بنود عمل فريدة يمكن توجيهها إلى الأنظمة أو الموارد المناسبة.
الجرد في الوقت الفعلي

احصل على رؤية موحدة للمخزون، واطلع على الموجود في المخزون، وقيد النقل، ومستويات الطلب الحالية — مما يقلل الحاجة إلى تسريع الشحنات أو الاحتفاظ بمخزون أمان مفرط.
جدولة التسليم والخدمة

مطابقة التزامات التسليم مع المخزون والموارد والمهارات؛ والسماح بمعالجة طلبات الخدمة بكفاءة أكبر.
تقنيات مشاركة العملاء

امنح الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء رؤية للعميل، والمخزون الداخلي، والموارد حتى يتمكنوا من إجراء المعاملات بكفاءة أكبر.
تحسين تلبية الطلبات

حلل البيانات وقدّم خيارات تأخذ في الاعتبار كيف وأين يرغب العملاء في شحن الطلبات، والوقت المستغرق للتسليم، والتكلفة.

أسئلة شائعة حول إدارة الطلبات

ما هي الخطوات الأساسية لعملية إدارة الطلبات؟

  • توافر المخزون: يتحقق العميل أو فريق المبيعات من توفر المخزون أثناء التقييمات للمنتجات أو الخدمات المختلفة.
  • الطلب: يقوم العميل بوضع الطلب عبر مجموعة من القنوات الممكنة — الويب، والهاتف المحمول، ومركز الاتصالات، والمتاجر، والأسواق، وغيرها.
  • التحقق: يقوم عضو في فريق المبيعات أو نظام آلي بالتحقق مع العميل من إتمام الطلب، ويجمع أو يسجل البيانات ذات الصلة بالطلب — الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الرموز الترويجية، وبيانات أخرى.
  • تأكيد المخزون: يطابق النظام أو عضو الفريق المنتج أو الخدمة لتلبية الطلب.
  • تنفيذ الطلب: يتم شحن المنتج أو الفريق عبر قناة توزيع مثل الشحن من المستودع أو مركز التوزيع، أو الشحن من المتجر، أو الاستلام من المتجر، أو التنزيل عبر الإنترنت، أو يسلم مندوب المبيعات العنصر ببساطة. ويتم التحقق من التنفيذ أيضًا — توقيع العميل لإتمام الخدمة.
  • الخدمة: تحديد موعد، أو جدولة خدمات التركيب أو التوصيل، أو حتى استبدال أو إرجاع منتج. قد تكون هذه الخطوة الأولى في عملية تجارية جديدة ولكنها يمكن أن ترتبط أيضًا بإدارة الطلبات.

ما هي الاتجاهات المرتبطة بإدارة الطلبات التي تجعل العملية أكثر تعقيداً؟

يمكن أن تصبح إدارة الطلبات معقدة بسرعة، خاصة عند أخذ كميات كبيرة أو قنوات مبيعات وتوزيع متعددة في الاعتبار. وتزيد هذه الاتجاهات من التعقيد:

  • متعدد القنوات. متاجر أو مواقع فعلية متعددة، وقنوات إلكترونية أو رقمية، ومراكز اتصال لإجراء الأعمال وإدارة الطلبات. المعاملات وتفاعلات العملاء منفصلة لكل قناة.
  • تعدد القنوات. القدرة على تنقل العملاء بسلاسة عبر القنوات لإجراء الأعمال التجارية وقدرة المؤسسات على تعديل العمليات لتلبية توقعات العملاء أثناء قيامهم بذلك. على سبيل المثال، يشتري العميل عبر الإنترنت، ويغير الطلب من خلال مركز الاتصال، ويستلم الطلب من متجر فعلي.

تطورت أنظمة إدارة الطلبات (OMSs) المحوسبة للتعامل مع هذا التعقيد المتزايد والمساعدة في معالجة الطلبات بكفاءة وربحية أكبر.

ما هي إدارة الطلبات الموزعة؟

في صميم نظام إدارة الطلبات (OMS) تكمن قدرة إدارة الطلبات الموزعة (DOM)، وهي برمجية تمكن نظام إدارة الطلبات من توجيه الطلبات بذكاء إلى الوجهات أو الموارد المثلى للتنفيذ. تعتبر إدارة الطلبات الموزعة حاسمة لإدارة العمليات التجارية المرتبطة بالطلب وتساعد في تقديم تجربة عملاء سلسة عبر القنوات.

ما هي القدرات متعددة القنوات التي يمكن أن تفيد أعمالي؟

استخدم حاسبة مزايا إدارة الطلبات، والتي يمكن أن تقدم تقديرًا لمزايا هامش الربح الإجمالي الإضافية المحتملة من تطبيق إمكانات القنوات الشاملة مثل الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS)، والشراء عبر الإنترنت والإرجاع إلى المتجر (BORIS)، والشحن من المتجر.

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الاقتباسات

"What is an OMS and Why Do I Need One? ", George Kokoris, Supply Chain 24/7, 28 June 2018