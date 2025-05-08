ما لغة COBOL؟

تم تصميم لغة COBOL مع مراعاة تحقيق أقصى قدر من المرونة؛ إذ إن أسلوبها المطوَّل يُتيح للمبرمجين استخدام لغة برمجة مقروءة وسهلة الصيانة، وقادرة على العمل عبر أجهزة الكمبيوتر المركزي وأنظمة التشغيل. في الواقع، كانت من أوائل لغات البرمجة التي قام كلٌّ من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) بتوحيدها.

من أهم أبرز نقاط قوة COBOL هي دعمها القوي لعمليات الحساب العشري الثابتة ذات الدقة العالية، وهي ميزة لا تتوافر بالضرورة في كثير من لغات البرمجة التقليدية. ساعدت هذه القدرة على تمييز COBOL ودفع تبنيها من قِبَل العديد من المؤسسات المالية الكبرى.

على الرغم من أن COBOL تُعد نظامًا قديمًا، فإن العديد من الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ما زالت تستخدمها لتشغيل التطبيقات المالية والإدارية وتطبيقات الأعمال. في الواقع، إن التكوين الأمرِي والإجرائي، وكذلك الكائني في إصدارات COBOL الأحدث، يشكِّل الأساس لأكثر من 40% من أنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.1

كما تدعم COBOL ما نسبته 80% من معاملات بطاقات الائتمان المباشرة، وتُدير 95% من جميع معاملات أجهزة الصرَّاف الآلي، وتشغِّل الأنظمة التي تولِّد أكثر من 3 مليارات دولار من المعاملات التجارية يوميًا.1 وبفضل استقرارها الفائق وقدرتها العالية على المعالجة، ما زالت تؤدي دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات في الحفاظ على التطبيقات والبرامج ضمن البنى الحالية.