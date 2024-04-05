ما هي إدارة المعاملات؟

Business operations
5 أبريل 2024

المؤلفون

Josh Schneider

Senior Writer

IBM Blog

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما هي إدارة المعاملات؟

تُعد إدارة المعاملات عملية جوهرية ضمن أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS)، حيث تتولى برامج إدارة المعاملات الإشراف على تنفيذ المعاملة، وتنسيقها، وتنفيذها.

تُعد برامج إدارة المعاملات لأتمتة سير العمل جزءًا مهمًا من أي صناعة تنطوي على معالجة المعاملات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتمويل والضيافة وأي عمل يتطلب إدارة دقيقة لقاعدة البيانات.

بشكل حاسم، تعتمد برامج إدارة المعاملات على مفهوم الذَرية لتعريف المعاملة المفردة على أنها مجموعة من العمليات التي يجب أن تكتمل جميعها، وإلا فلا تعتبر أي منها مكتملة. بعبارة أخرى، للحفاظ على اتساق البيانات، يضمن نظام إدارة المعاملات عدم إمكانية إكمال المعاملة جزئيًا أبدًا.

فعلى سبيل المثال، عند محاولة أحد الأشخاص سحب مبلغ مالي من جهاز الصراف الآلي، تتولى برمجيات إدارة المعاملات تنفيذ الاستعلامات المطلوبة على قاعدة البيانات، مثل التحقق من رصيد الحساب، وخصم المبلغ المطلوب، وتحديث سجلات البنك، ثم صرف النقود. تُعد هذه الخطوات معاملة واحدة، وتضمن إدارة المعاملات إتمامها بالكامل، لتفادي أي تعارضات في قاعدة بيانات البنك، والمحافظة على دفتر سجلات دقيق.

خلال تنفيذ المعاملة، تكون حالة قاعدة البيانات غير مستقرة، أي في وضع غير متّسق. وفي هذه المرحلة، يمكن للمعاملة تنفيذ عدد من عمليات القراءة و/أو الكتابة، سواء بقراءة البيانات لتوفير معلومات (مثل التحقق من رصيد الحساب البنكي)، أو بكتابة بيانات جديدة إلى قاعدة البيانات (مثل تحديث الرصيد بعد السحب). ولا يمكن لقاعدة البيانات استعادة حالتها المتّسقة إلا بعد إتمام المعاملة بالكامل.

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حالات المعاملات

تتيح خاصية الذرّية (Atomicity) لبرامج إدارة المعاملات التعامل مع سلسلة من العمليات المنفصلة باعتبارها معاملة واحدة، مع الحفاظ على سلامة قاعدة البيانات.

تمنع الذَرية الأخطاء التي قد تنشأ عن المعاملات غير المكتملة أو المتقطعة. وبالعودة إلى مثال ماكينة الصراف الآلي، فإن الذرية تمنع المعاملة من خصم الأموال من الحساب المصرفي للمستخدم قبل صرف النقود الفعلية. في حالة حدوث عطل ما في النظام يمنع ماكينة الصراف الآلي من صرف الأموال، سيتم إلغاء المعاملة بالكامل، ولن يتم إجراء أي تغييرات على قاعدة البيانات أو حساب المستخدم.

بينما تكون المعاملة قيد التنفيذ، وقاعدة البيانات في حالة تدفق، يمكن تقسيم المعاملة إلى عدد من حالات المعاملات المتسلسلة.

نشطة

عند بدء المعاملة، تدخل في حالة نشطة تُتيح تنفيذ عمليات القراءة والكتابة على قاعدة البيانات.
مكتملة جزئيًا (Partially Committed):

بعد تنفيذ جميع الخطوات اللازمة للمعاملة، تُعتبر المعاملة "مكتملة جزئيًا" إلى حين تحديث قاعدة البيانات الرئيسية.
مكتملة

عندما تكتمل المعاملة بنجاح، يتم اعتمادها نهائيًا داخل قاعدة البيانات وتدخل حالة الاكتمال.
فاشلة

إذا فشلت المعاملة في تنفيذ أي من خطواتها أو تم إيقافها، فإنها تُعتبر في حالة فشل. تؤدي المعاملة الفاشلة إلى تشغيل آلية "التراجع" (Rollback)، والتي تقوم بإلغاء أي تغييرات على قاعدة البيانات كانت قيد التنفيذ.
منتهية

الحالة النهائية لجميع المعاملات، يتم إخراج المعاملة في الحالة المنتهية من النظام ولم يعد بإمكانها تنفيذ أي عمليات في قاعدة بيانات.

تبدأ جميع المعاملات في حالة نشطة، وإذا لم تكن هناك مشكلات، فإنها تتقدم إلى حالات المنفّذة جزئيًا ثم المنفّذة ثم المنتهية. في حالة ظهور مشكلة أثناء معالجة المعاملة، ستدخل المعاملة حالة الفشل وستتراجع عن أي وجميع التغييرات التي تم إجراؤها أثناء المعاملة. قد تقوم المعاملة بعد ذلك بإعادة محاولة التنفيذ أو الإلغاء. سواء تم إلغاؤها أو تنفيذها، فإن جميع المعاملات المنفّذة تدخل في النهاية إلى حالة الإنهاء، مما يؤدي إلى تحرير الموارد الخاصة بنظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) لمعالجة المعاملات الجديدة.

فهم خصائص ACID

في مجال إدارة قواعد البيانات، تعد الذرية واحدة فقط من أربع خصائص حاسمة ضرورية للحفاظ على سلامة قاعدة البيانات. يشار إلي هذه الخصائص الأربعة بالاختصار ACID، والتي تعني الذرية والاتساق والعزلة والمتانة:

  • الذرية: يتم التعامل مع المعاملات كوحدات تشغيل مفردة يمكنها التنفيذ بالكامل أو عدم التنفيذ على الإطلاق، دون الالتزام بأي حالات وسيطة لقاعدة البيانات الرئيسية.
  • الاتساق: يجب أن تظل قاعدة البيانات في حالة متسقة لضمان أن كل مستخدم يحصل على معلومات دقيقة ومُحدثة دائمًا.
  • العزل: يجب أن تتم معالجة المعاملات بمعزل عن بعضها. وعندما تكون بيانات معاملة متزامنة ذات صلة بمعاملة أخرى، يمكن تطبيق مستويات العزل لتسهيل تنفيذ المعاملة بشكل صحيح. ومن بين مستويات العزل الشائعة القراءة غير المكتملة، والقراءة المكتملة، والقراءة القابلة للتكرار، والتسلسلية.
  • الاستمرارية (Durability): يجب أن تكون المعاملات دائمة، أي أن جميع المعاملات التي تم إكمالها يجب أن يحتفظ بها نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)، ولا يمكن فقدانها في حال وقوع فشل في النظام.

تقنيات إدارة المعاملات

كوجه من أوجه نظم إدارة قواعد البيانات، تعتمد أنظمة إدارة المعاملات على عدد من تقنيات قواعد البيانات والبرمجيات التي تقدم درجات مختلفة من التحسينات، مثل الأتمتة والقوالب وقوائم المراجعة. يقدم موردون مثل IBM وMicrosoft وOracle مجموعة من حلول إدارة المعاملات بأسعار تنافسية. تتضمن تقنيات إدارة المعاملات الأوسع نطاقًا ما يلي.

لغة الاستعلام الهيكلية (SQL)

SQL هي لغة البرمجة القياسية لتخزين المعلومات ومعالجتها في قاعدة بيانات علائقية. تتضمن أوامر SQL النموذجية BEGIN TRANSACTION وCOMMIT وROLLBACK.

Java Transaction API (JTA)

JTA هي واجهة برمجة التطبيقات (API) المعتمدة لتطبيقات المؤسسات، حيث يُتيح لتطبيقات إدارة المعاملات إمكانية التواصل مع أنواع أخرى من التطبيقات، بما في ذلك قواعد البيانات وأنظمة الرسائل، مع ضمان خاصيتي الذرية والاتساق.

فوائد وحالات استخدام إدارة المعاملات

تعتمد العديد من الصناعات على إدارة المعاملات لإدارة قواعد البيانات العلائقية والموارد التشغيلية الحيوية المرتبطة بها بكفاءة وفعالية، سواء كانت موارد مادية (مثل المخزون) أو غير ملموسة (مثل المعلومات).

فيما يلي قائمة مختصرة بحالات الاستخدام الشائعة لإدارة المعاملات:

الشؤون المالية

تعتمد الخدمات المالية، بما في ذلك شركات الوساطة والمؤسسات المصرفية، على إدارة المعاملات ليس فقط في عملياتها اليومية ولكن أيضاً في أعمالها من الميكروثانية إلى الميكروثانية. فبدون إدارة المعاملات، لن تكون المنتجات الشائعة مثل الحسابات الجارية الحديثة ومنصات تداول الأسهم مجدية.
التجارة الإلكترونية

بالنسبة لمنصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تُسهِم إدارة المعاملات في تسهيل معالجة الطلبات والمدفوعات وإدارة المخزون لضمان تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت بفعالية.
العقارات

في عالم العقارات المعقد، يعتمد منسقو المعاملات المحترفون على برامج إدارة المعاملات لتبسيط شراء وبيع وتأجير العقارات.
إدارة علاقات العملاء (CRM)

تُعد أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce محورية بالنسبة للمؤسسات الكبيرة لتتبع وإدارة العملاء المحتملين وتفاعلات العملاء وطلبات المبيعات ومجموعة كبيرة من نقاط الاتصال الإضافية التي يمكن الوصول إليها من خلال إدارة البيانات والمعاملات.

تحديات إدارة المعاملات

إدارة المعاملات هي جزء أساسي من العديد من العمليات التجارية الحديثة. ومع ذلك، يجب أن تكون إدارة المعاملات الموثوقة قادرة على التخفيف من بعض التحديات الحرجة:

  • إدارة الاعتماديات: يجب أن تكون أنظمة إدارة المعاملات مزودة بإمكانيات لإدارة الاعتماديات بين المعاملات لتجنب حالات الجمود، حيث تتوقف معاملة أو أكثر في انتظار بيانات لم تُحرر بعد من معاملة أخرى.
  • استعادة النظام بعد التعطل: في حال وقوع أعطال في النظام، يجب أن تتمتع أنظمة إدارة المعاملات بالمتانة الكافية لاستعادة قاعدة البيانات إلى حالة متّسقة.
  • المعالجة في الوقت الفعلي: بالنسبة للمعاملات التي تعتمد على الوقت الفعلي، مثل محركات تداول الأسهم وتسعيرها، يجب أن تكون أنظمة معالجة المعاملات قادرة على التعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات بكفاءة وبزمن انتقال منخفض.
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