ما هي إدارة المعاملات؟

تُعد برامج إدارة المعاملات لأتمتة سير العمل جزءًا مهمًا من أي صناعة تنطوي على معالجة المعاملات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتمويل والضيافة وأي عمل يتطلب إدارة دقيقة لقاعدة البيانات.

بشكل حاسم، تعتمد برامج إدارة المعاملات على مفهوم الذَرية لتعريف المعاملة المفردة على أنها مجموعة من العمليات التي يجب أن تكتمل جميعها، وإلا فلا تعتبر أي منها مكتملة. بعبارة أخرى، للحفاظ على اتساق البيانات، يضمن نظام إدارة المعاملات عدم إمكانية إكمال المعاملة جزئيًا أبدًا.

فعلى سبيل المثال، عند محاولة أحد الأشخاص سحب مبلغ مالي من جهاز الصراف الآلي، تتولى برمجيات إدارة المعاملات تنفيذ الاستعلامات المطلوبة على قاعدة البيانات، مثل التحقق من رصيد الحساب، وخصم المبلغ المطلوب، وتحديث سجلات البنك، ثم صرف النقود. تُعد هذه الخطوات معاملة واحدة، وتضمن إدارة المعاملات إتمامها بالكامل، لتفادي أي تعارضات في قاعدة بيانات البنك، والمحافظة على دفتر سجلات دقيق.

خلال تنفيذ المعاملة، تكون حالة قاعدة البيانات غير مستقرة، أي في وضع غير متّسق. وفي هذه المرحلة، يمكن للمعاملة تنفيذ عدد من عمليات القراءة و/أو الكتابة، سواء بقراءة البيانات لتوفير معلومات (مثل التحقق من رصيد الحساب البنكي)، أو بكتابة بيانات جديدة إلى قاعدة البيانات (مثل تحديث الرصيد بعد السحب). ولا يمكن لقاعدة البيانات استعادة حالتها المتّسقة إلا بعد إتمام المعاملة بالكامل.