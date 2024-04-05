ما هي إدارة المعاملات؟

تُعد إدارة المعاملات عملية جوهرية ضمن أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS)، حيث تتولى برامج إدارة المعاملات الإشراف على تنفيذ المعاملة، وتنسيقها، وتنفيذها.
تُعد برامج إدارة المعاملات لأتمتة سير العمل جزءًا مهمًا من أي صناعة تنطوي على معالجة المعاملات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتمويل والضيافة وأي عمل يتطلب إدارة دقيقة لقاعدة البيانات.
بشكل حاسم، تعتمد برامج إدارة المعاملات على مفهوم الذَرية لتعريف المعاملة المفردة على أنها مجموعة من العمليات التي يجب أن تكتمل جميعها، وإلا فلا تعتبر أي منها مكتملة. بعبارة أخرى، للحفاظ على اتساق البيانات، يضمن نظام إدارة المعاملات عدم إمكانية إكمال المعاملة جزئيًا أبدًا.
فعلى سبيل المثال، عند محاولة أحد الأشخاص سحب مبلغ مالي من جهاز الصراف الآلي، تتولى برمجيات إدارة المعاملات تنفيذ الاستعلامات المطلوبة على قاعدة البيانات، مثل التحقق من رصيد الحساب، وخصم المبلغ المطلوب، وتحديث سجلات البنك، ثم صرف النقود. تُعد هذه الخطوات معاملة واحدة، وتضمن إدارة المعاملات إتمامها بالكامل، لتفادي أي تعارضات في قاعدة بيانات البنك، والمحافظة على دفتر سجلات دقيق.
خلال تنفيذ المعاملة، تكون حالة قاعدة البيانات غير مستقرة، أي في وضع غير متّسق. وفي هذه المرحلة، يمكن للمعاملة تنفيذ عدد من عمليات القراءة و/أو الكتابة، سواء بقراءة البيانات لتوفير معلومات (مثل التحقق من رصيد الحساب البنكي)، أو بكتابة بيانات جديدة إلى قاعدة البيانات (مثل تحديث الرصيد بعد السحب). ولا يمكن لقاعدة البيانات استعادة حالتها المتّسقة إلا بعد إتمام المعاملة بالكامل.
تتيح خاصية الذرّية (Atomicity) لبرامج إدارة المعاملات التعامل مع سلسلة من العمليات المنفصلة باعتبارها معاملة واحدة، مع الحفاظ على سلامة قاعدة البيانات.
تمنع الذَرية الأخطاء التي قد تنشأ عن المعاملات غير المكتملة أو المتقطعة. وبالعودة إلى مثال ماكينة الصراف الآلي، فإن الذرية تمنع المعاملة من خصم الأموال من الحساب المصرفي للمستخدم قبل صرف النقود الفعلية. في حالة حدوث عطل ما في النظام يمنع ماكينة الصراف الآلي من صرف الأموال، سيتم إلغاء المعاملة بالكامل، ولن يتم إجراء أي تغييرات على قاعدة البيانات أو حساب المستخدم.
بينما تكون المعاملة قيد التنفيذ، وقاعدة البيانات في حالة تدفق، يمكن تقسيم المعاملة إلى عدد من حالات المعاملات المتسلسلة.
عند بدء المعاملة، تدخل في حالة نشطة تُتيح تنفيذ عمليات القراءة والكتابة على قاعدة البيانات.
بعد تنفيذ جميع الخطوات اللازمة للمعاملة، تُعتبر المعاملة "مكتملة جزئيًا" إلى حين تحديث قاعدة البيانات الرئيسية.
عندما تكتمل المعاملة بنجاح، يتم اعتمادها نهائيًا داخل قاعدة البيانات وتدخل حالة الاكتمال.
إذا فشلت المعاملة في تنفيذ أي من خطواتها أو تم إيقافها، فإنها تُعتبر في حالة فشل. تؤدي المعاملة الفاشلة إلى تشغيل آلية "التراجع" (Rollback)، والتي تقوم بإلغاء أي تغييرات على قاعدة البيانات كانت قيد التنفيذ.
الحالة النهائية لجميع المعاملات، يتم إخراج المعاملة في الحالة المنتهية من النظام ولم يعد بإمكانها تنفيذ أي عمليات في قاعدة بيانات.
تبدأ جميع المعاملات في حالة نشطة، وإذا لم تكن هناك مشكلات، فإنها تتقدم إلى حالات المنفّذة جزئيًا ثم المنفّذة ثم المنتهية. في حالة ظهور مشكلة أثناء معالجة المعاملة، ستدخل المعاملة حالة الفشل وستتراجع عن أي وجميع التغييرات التي تم إجراؤها أثناء المعاملة. قد تقوم المعاملة بعد ذلك بإعادة محاولة التنفيذ أو الإلغاء. سواء تم إلغاؤها أو تنفيذها، فإن جميع المعاملات المنفّذة تدخل في النهاية إلى حالة الإنهاء، مما يؤدي إلى تحرير الموارد الخاصة بنظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) لمعالجة المعاملات الجديدة.
في مجال إدارة قواعد البيانات، تعد الذرية واحدة فقط من أربع خصائص حاسمة ضرورية للحفاظ على سلامة قاعدة البيانات. يشار إلي هذه الخصائص الأربعة بالاختصار ACID، والتي تعني الذرية والاتساق والعزلة والمتانة:
كوجه من أوجه نظم إدارة قواعد البيانات، تعتمد أنظمة إدارة المعاملات على عدد من تقنيات قواعد البيانات والبرمجيات التي تقدم درجات مختلفة من التحسينات، مثل الأتمتة والقوالب وقوائم المراجعة. يقدم موردون مثل IBM وMicrosoft وOracle مجموعة من حلول إدارة المعاملات بأسعار تنافسية. تتضمن تقنيات إدارة المعاملات الأوسع نطاقًا ما يلي.
SQL هي لغة البرمجة القياسية لتخزين المعلومات ومعالجتها في قاعدة بيانات علائقية. تتضمن أوامر SQL النموذجية BEGIN TRANSACTION وCOMMIT وROLLBACK.
JTA هي واجهة برمجة التطبيقات (API) المعتمدة لتطبيقات المؤسسات، حيث يُتيح لتطبيقات إدارة المعاملات إمكانية التواصل مع أنواع أخرى من التطبيقات، بما في ذلك قواعد البيانات وأنظمة الرسائل، مع ضمان خاصيتي الذرية والاتساق.
تعتمد العديد من الصناعات على إدارة المعاملات لإدارة قواعد البيانات العلائقية والموارد التشغيلية الحيوية المرتبطة بها بكفاءة وفعالية، سواء كانت موارد مادية (مثل المخزون) أو غير ملموسة (مثل المعلومات).
فيما يلي قائمة مختصرة بحالات الاستخدام الشائعة لإدارة المعاملات:
تعتمد الخدمات المالية، بما في ذلك شركات الوساطة والمؤسسات المصرفية، على إدارة المعاملات ليس فقط في عملياتها اليومية ولكن أيضاً في أعمالها من الميكروثانية إلى الميكروثانية. فبدون إدارة المعاملات، لن تكون المنتجات الشائعة مثل الحسابات الجارية الحديثة ومنصات تداول الأسهم مجدية.
بالنسبة لمنصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تُسهِم إدارة المعاملات في تسهيل معالجة الطلبات والمدفوعات وإدارة المخزون لضمان تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت بفعالية.
في عالم العقارات المعقد، يعتمد منسقو المعاملات المحترفون على برامج إدارة المعاملات لتبسيط شراء وبيع وتأجير العقارات.
تُعد أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce محورية بالنسبة للمؤسسات الكبيرة لتتبع وإدارة العملاء المحتملين وتفاعلات العملاء وطلبات المبيعات ومجموعة كبيرة من نقاط الاتصال الإضافية التي يمكن الوصول إليها من خلال إدارة البيانات والمعاملات.
إدارة المعاملات هي جزء أساسي من العديد من العمليات التجارية الحديثة. ومع ذلك، يجب أن تكون إدارة المعاملات الموثوقة قادرة على التخفيف من بعض التحديات الحرجة:
تلعب برامج المعاملات دورًا حساسًا في خوادم الكمبيوتر المركزي من خلال إدارة المعاملات المتعددة بكفاءة في وقت واحد.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي وتبسيطها.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
تلعب برامج المعاملات دورًا حساسًا في خوادم الكمبيوتر المركزي من خلال إدارة المعاملات المتعددة بكفاءة في وقت واحد.