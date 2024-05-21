تعرّف على كيفية مساعدة معارف الجيل التالي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي من IBM في مواجهة هذا التحدي من خلال تبسيط وتحسين كل تقنيات الأعمال لتحقيق أقصى تأثير.
تعرّف على كيفية استخدام الشركات مساعدات الذكاء الاصطناعي لتزويد فرق العمل لديها بالخبرات اللازمة لتحقيق أداء متميز من خلال تحويل كميات هائلة من البيانات إلى رؤى مخصصة وإجراءات مؤتمتة في الوقت المناسب باستخدام تقنيات فهم اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لأتمتة عمليات الأعمال.
مع انتقال الذكاء الاصطناعي التوليدي من مرحلة التجريب إلى مرحلة الإنتاج، يجب أن تتعلم الشركات كيفية تحقيق قيمة تجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. اكتشف كيف يمكنك، باستخدام مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي، watsonx™، أن تدرّب النماذج الأساسية على بياناتك الموثوقة وتطبّق الحوكمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي أخلاقية ومسؤولة.
كيف يمكنك استخدام مجموعة البيانات المتاحة — التي من المتوقع أن تنمو بنسبة تزيد على 250% خلال السنوات الخمس المقبلة مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي — لتدريب الذكاء الاصطناعي مع إعطاء الأولوية للحوكمة والأمان؟ تعلم كيف تجمع المنظمات بين منصة IBM watsonx مع Red Hat OpenShift ومع حلول البنية التحتية من IBM لإدارة وحماية بياناتها ونماذج الذكاء الاصطناعي دون التأثير على الأداء.
استكشف "عصر إنشاء القيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي" مع الدكتور Darío Gil، نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في IBM. تعرّف على التحديات التي تظهر عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل. اكتشف أحدث تقنيات IBM التي تساعدك على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك واستكشف كيف تبدو استراتيجية الأعمال الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي.
اكتشف ما يميز الرؤساء التنفيذيين (CEOs) الرائدين وما الحقائق الست الأساسية التي عليهم معالجتها - بدءًا من تحديات الأفراد إلى العقبات التي تواجه العمليات وحتى حدود البيانات والتقنية - لتحقيق التميز في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعرف على أهمية الحوسبة الآمنة كمياً والأمن السيبراني باعتبارها قضايا يجب أن تكون ضمن أولويات مجلس الإدارة. تعلّم كيف يقود أبطال الحوسبة الآمنة كمياً وتيرة تبنّي معايير الحوسبة الآمنة كمياً لمساعدة المنظمات على تطبيقها.
أعد التفكير في الأمن في ظل التغير المستمر في التهديدات. واستعد لنموذج أمني للجيل التالي يعتمد على المنصات، مما يعزز مرونة المؤسسات في المستقبل ويدعم التحول الرقمي.
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