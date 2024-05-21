الجلسات حسب الطلب من مؤتمر Think 2024
شاهد إعادة بث الكلمة الرئيسية لأبرز خبراء الأعمال والتكنولوجيا، وتعلم كيف يمكنك توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
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استكشف مجموعتنا المختارة بعناية من الكلمات الرئيسية المتاحة عند الطلب من مؤتمر Think 2024

توسيع نطاق أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
عصر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعرّف على كيفية مساعدة معارف الجيل التالي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي من IBM في مواجهة هذا التحدي من خلال تبسيط وتحسين كل تقنيات الأعمال لتحقيق أقصى تأثير.

عزِّز الإنتاجية مع watsonx assistants

تعرّف على كيفية استخدام الشركات مساعدات الذكاء الاصطناعي لتزويد فرق العمل لديها بالخبرات اللازمة لتحقيق أداء متميز من خلال تحويل كميات هائلة من البيانات إلى رؤى مخصصة وإجراءات مؤتمتة في الوقت المناسب باستخدام تقنيات فهم اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لأتمتة عمليات الأعمال.

watsonx: وسّع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نماذج وبيانات وحوكمة موثوقة

مع انتقال الذكاء الاصطناعي التوليدي من مرحلة التجريب إلى مرحلة الإنتاج، يجب أن تتعلم الشركات كيفية تحقيق قيمة تجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. اكتشف كيف يمكنك، باستخدام مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي، watsonx™، أن تدرّب النماذج الأساسية على بياناتك الموثوقة وتطبّق الحوكمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي أخلاقية ومسؤولة.

صمم البنية التحتية التي تناسب احتياجات نموذج الذكاء الاصطناعي لديك: سحابة هجينة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومن أجله

كيف يمكنك استخدام مجموعة البيانات المتاحة — التي من المتوقع أن تنمو بنسبة تزيد على 250% خلال السنوات الخمس المقبلة مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي — لتدريب الذكاء الاصطناعي مع إعطاء الأولوية للحوكمة والأمان؟ تعلم كيف تجمع المنظمات بين منصة IBM watsonx مع Red Hat OpenShift ومع حلول البنية التحتية من IBM لإدارة وحماية بياناتها ونماذج الذكاء الاصطناعي دون التأثير على الأداء.
الآفاق الواسعة لمستقبل الذكاء الاصطناعي

استكشف "عصر إنشاء القيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي" مع الدكتور Darío Gil، نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في IBM. تعرّف على التحديات التي تظهر عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل. اكتشف أحدث تقنيات IBM التي تساعدك على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك واستكشف كيف تبدو استراتيجية الأعمال الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

عرض مميز استمتع بتبسيط إدارة التطبيقات وعمليات التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمنحك IBM Concert القدرة على التحكم، من خلال تبسيط العمليات وتحسينها للتركيز على تقديم تجربة عملاء محسّنة باستمرار وتحسين إنتاجية المطورين وهندسة موثوقية الموقع (SRE). تعرف على المزيد
استكشف رؤى مستندة إلى الأبحاث وقائمة على البيانات احصل على رؤى الأعمال من معهد IBM Institute for Business Value لمساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستثمارات تقنية أكثر وعيًا. احصل على أحدث الرؤى من الخبراء 6 حقائق صعبة على الرؤساء التنفيذيين مواجهتها

اكتشف ما يميز الرؤساء التنفيذيين (CEOs) الرائدين وما الحقائق الست الأساسية التي عليهم معالجتها - بدءًا من تحديات الأفراد إلى العقبات التي تواجه العمليات وحتى حدود البيانات والتقنية - لتحقيق التميز في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 اطّلع على دراسة الإدارة العليا (C-suite) ما مدى الأمان الكمي الذي تتمتع به مؤسستك؟

تعرف على أهمية الحوسبة الآمنة كمياً والأمن السيبراني باعتبارها قضايا يجب أن تكون ضمن أولويات مجلس الإدارة. تعلّم كيف يقود أبطال الحوسبة الآمنة كمياً وتيرة تبنّي معايير الحوسبة الآمنة كمياً لمساعدة المنظمات على تطبيقها.

اقرأ التقرير أمان الجيل التالي من خلال بناء المنصات

أعد التفكير في الأمن في ظل التغير المستمر في التهديدات. واستعد لنموذج أمني للجيل التالي يعتمد على المنصات، مما يعزز مرونة المؤسسات في المستقبل ويدعم التحول الرقمي.

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