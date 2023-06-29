العلامات
التحليلات

قابلية ملاحظة مسار البيانات: نموذج لمهندسي البيانات

منظر علوي لأشخاص يعملون في مكتب حديث

مؤلف

Eitan Chazbani

قابلية ملاحظة مسار البيانات هي قدرتك على مراقبة وفهم حالة مسار البيانات في أي وقت. على وجه التحديد، توفر قابلية الملاحظة رؤى حول الحالات الداخلية للمسار وكيفية تفاعلها مع مخرجات النظام.

نعتقد أن مسارات بيانات العالم بحاجة إلى مستوى أفضل من قابلية ملاحظة البيانات. ولكن لسوء الحظ، فإن القليل جدًا مما يحدث في مجال هندسة البيانات اليوم يمكن ملاحظته. تم تصميم معظم مسارات البيانات للحركة ولكن ليس للمراقبة. للقياس، ولكن ليس التتبع. للتحول، ولكن ليس لتوفير معلومة. والنتيجة هي حالة الصندوق الأسود سيئة السمعة.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

حذار من سيناريو الصندوق الأسود

أنت تعرف ما يدخل. أنت تعرف ما يخرج. ولكن ماذا يحدث بينهما؟ ولماذا التناقض؟ للأسف، هذه ألغاز لم تُبنَ معظم المسارات لحلها. وقد صُمم معظمها ليناسب أفضل سيناريو.
ومع ذلك، فإن الواقع يحكمه بالطبع قانون مورفي بشكل أوثق، وعلى جانب المخرجات من الصندوق الأسود، سترى غالبًا مجموعة من القيم الغريبة والأعمدة المفقودة الغامضة. يقع مهندسو البيانات في الحيرة ويدركوا أنه لكي يتم التصحيح، يجب عليك الملاحظة أولاً.

سيغطي هذا الدليل النقاط التالية:

  1. ما المقصود بقابلية ملاحظة البيانات؟
  2. ما هي قابلية ملاحظة مسار البيانات؟
  3. لماذا قابلية ملاحظة البيانات مهمة للمسارات؟
  4. كيف يمكنك تنفيذ قابلية الملاحظة لمسارات البيانات؟
  5. كيف يمكن لقابلية ملاحظة البيانات تقديم المساعدة؟
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

استكشف سبب أهمية البيانات عالية الجودة للاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي.
انتقل إلى الحلقة

ما المقصود بإمكانية ملاحظة البيانات؟

أصبحت "قابلية الملاحظة" كلمة رائجة إلى حد ما، لذا من الأفضل على الأرجح تعريفها: قابلية ملاحظة البيانات هي المصطلح العام لمراقبة وتحسين السلامة للبيانات داخل التطبيقات والأنظمة مثل مسارات البيانات.

قابلية ملاحظة البيانات مقابل المراقبة: ما الفرق بينهما؟

تتيح لك "مراقبة البيانات" معرفة الحالة الحالية لمسار بياناتك أو بياناتك نفسها. تخبرك ما إذا كانت البيانات كاملة ودقيقة وحديثة. تخبرك بما إذا كانت مساراتك قد نجحت أو فشلت. يمكن أن تُظهر لك مراقبة البيانات ما إذا كانت الأشياء تعمل أو معطلة، ولكنها لا تمنحك الكثير من السياق خارج ذلك.

وبالتالي، فإن المراقبة هي وظيفة واحدة فقط من وظائف قابلية الملاحظة. "قابلية ملاحظة البيانات" مصطلح شامل يشمل:

  • المراقبة: لوحة معلومات توفر عرضًا تشغيليًا للمسار أو النظام الخاص بك
  • التنبيه: لكل من الأحداث المتوقعة والحالات الشاذة
  • التتبع: القدرة على تحديد وتتبع أحداث محددة
  • المقارنات: المراقبة بمرور الوقت، مع التنبيهات للحالات الشاذة
  • التحليل: اكتشاف المشكلات المؤتمت الذي يتكيف مع المسار وسلامة بياناتك
  • الإجراء الأفضل التالي: الإجراءات الموصى بها لإصلاح الأخطاء

من خلال شمولها ليس فقط نشاطًا واحدًا - المراقبة - بل مجموعة من الأنشطة، فإن قابلية الملاحظة أكثر فائدة للمهندسين. لا تتوقف قابلية ملاحظة البيانات عند وصف المشكلة. بل توفر سياقًا واقتراحات للمساعدة في حلها.

"تتجاوز قابلية ملاحظة البيانات المراقبة من خلال إضافة المزيد من السياق للمقاييس، وتوفير رؤية أعمق للعمليات، وتحديد ما إذا كان المهندسون بحاجة للتدخل وتطبيق الإصلاح"، يوضح Evgeny Shulman، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة IBM Databand. "بعبارة أخرى، بينما تخبرك المراقبة أن بعض الخدمات المصغرة تستهلك عدداً معينا من الموارد، تخبرك قابلية الملاحظة أن حالتها الحالية مرتبطة بأعطال حساسة، ويجب عليك التدخل."

هذا النهج الاستباقي مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمسارات البيانات.

ما هي قابلية ملاحظة مسار البيانات؟

تشير قابلية الملاحظة إلى القدرة على مراقبة وفهم حالة مسار البيانات في أي وقت، خاصةً فيما يتعلق بحالاته الداخلية، استنادًا إلى مخرجات النظام. وتتجاوز المراقبة الأساسية لتوفر فهماً أعمق لكيفية تحرك البيانات وتحويلها في المسار، وغالباً ما ترتبط بمقاييس وتسجيل وتتبع مسارات البيانات.

غالبا ما تتضمن مسارات البيانات سلسلة من المراحل حيث يتم جمع البيانات وتحويلها وتخزينها. قد يشمل ذلك عمليات مثل استخراج البيانات من مصادر مختلفة، وتنقية البيانات، وتحويل البيانات (مثل التجميع)، وتحميل البيانات في قاعدة بيانات أو مستودع بيانات. كل من هذه المراحل يمكن أن يكون لها سلوكيات مختلفة ومشاكل محتملة تؤثر على جودة البيانات وموثوقيتها والأداء العام للنظام.

قابلية الملاحظة توفر رؤى حول كيفية عمل كل مرحلة من مراحل مسار البيانات، وكيف ترتبط أعمالها الداخلية بأنواع محددة من المخرجات — خاصة تلك التي لا توفر مستويات الأداء أو الجودة أو الدقة المطلوبة. تتيح هذه الرؤى لفرق هندسة البيانات فهم ما حدث من الخطأ وإصلاحه.

ما سبب الأهمية البالغة لقابلية ملاحظة البيانات بالنسبة إلى المسارات؟

تعتبر قابلية ملاحظة مسارات البيانات مهمة لأن المسارات قد تحولت من مركّبة إلى معقدة - من العديد من الأنظمة المتزامنة إلى العديد من الأنظمة المترابطة.

تعتبر المسارات ضرورية لصناعة سريعة النمو

من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن التطبيقات لا تحصل على فائدة فقط من مسارات البيانات — بل تعتمد عليها. كما يفعل المستخدمون النهائيون. عندما تعاني شركات مثل AWS من انقطاعات وتختفي لوحات معلومات التطبيقات حول العالم، يمكنك رؤية الإشارات من حولك على أن التعقيد يخلق تبعيات خطيرة.

حالياً، يبلغ معدل نمو صناعة التحليلات مجتمعًا 12% سنوياً. ستبلغ قيمتها المذهلة 105 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وفقًا لشركة Gartner - أي ما يقارب حجم الاقتصاد الأوكراني. وبهذا المعدل، يزداد حجم بيانات الشركات حاليًا بمعدل 62% كل شهر. كل تلك الشركات تقوم بتخزين وتحليل كل تلك البيانات؟ إنهم يراهنون بأعمالهم على ذلك وأن مسارات البيانات التي تديرها سوف تستمر في العمل.

السياق بالغ الأهمية (وغالبًا ما يكون موجودًا)

أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل جودة البيانات وفشل المسارات هو التحولات داخل تلك المسارات. تتسم معظم بنية البيانات اليوم بأنها مبهمة — فلا يمكنك معرفة ما يحدث بداخلها. تحدث التحولات، ولكن عندما لا تأتي الأمور كما هو متوقع، لا يكون لدى مهندسي البيانات الكثير من السياق لمعرفة سبب ذلك.

هناك عدد كبير جدًا من فرق عمليات البيانات تقضي وقتًا طويلاً جدًا في محاولة تشخيص المشكلات دون سياقها. وإذا اتبعت حدسك الأول واستخدمت أداة إدارة أداء تطبيقات برمجية لمراقبة مسار عمليات البيانات (DataOps)، نادراً ما ينجح الأمر.

يستفيد المهندسون من قابلية الملاحظة في تحقيق التزامن (والثقة)

يقول Evgeny: "تتصرف مسارات البيانات بشكل مختلف تمامًا عن تطبيقات البرامج والبنية التحتية". "يمكن لفرق هندسة البيانات الحصول على رؤى حول حالات الوظائف (أو DAG) عالية المستوى والأداء الملخص لقاعدة البيانات، لكنها تفتقر إلى الرؤية للمستوى المناسب من المعلومات التي تحتاجها لإدارة المسارات الخاصة بها. وتتسبب هذه الفجوة في قضاء العديد من الفرق في وقت طويل في تتبع المشكلات أو العمل في حالة من جنون الارتياب".

يمكن أن يساعد في الأمر وجود فريق بيانات أكبر وأكثر تخصصًا، ولكن قد يضر إذا لم ينسق أعضاء الفريق فيما بينهم. يتسبب وصول المزيد من الأشخاص إلى البيانات وتشغيل المسارات الخاصة بهم وعمليات التحول الخاص بهم في حدوث أخطاء والتأثير على استقرار البيانات.

يتزايد قلق المهندسين اليوم بشأن استقرار البيانات وما إذا كانت بياناتهم صالحة للاستخدام من قِبل مستهلكيها، سواء داخل الشركة أم خارجها. ولذا، فإن المزيد من الفرق مهتمة بقابلية ملاحظة البيانات.

كيف تقوم بتنفيذ قابلية الملاحظة لمسارات البيانات؟

تعمل قابلية ملاحظة البيانات مع مسار البيانات الخاص بك من خلال توفير رؤى حول كيفية تدفق البيانات ومعالجتها من البداية إلى النهاية. فيما يلي شرح أكثر تفصيلاً لكيفية عمل قابلية ملاحظة البيانات ضمن مسار البيانات:

  • استيعاب البيانات: تبدأ قابلية الملاحظة من النقطة التي يتم فيها إدخال البيانات إلى المسار. يمكنك مراقبة كمية البيانات التي يتم استيعابها، ومدى سرعة معالجتها، وما إذا كانت هناك أي أخطاء أو تأخيرات.
  • معالجة البيانات: مع انتقال البيانات عبر مراحل مختلفة من معالجة البيانات، يمكن لأدوات قابلية الملاحظة مراقبة العمليات لكل مرحلة. يشمل ذلك مراقبة الأعطال، وقياس زمن الانتقال، وتتبع استخدام الموارد، والتأكد من تحويل البيانات بشكل صحيح.
  • تخزين البيانات وتسليمها: تستمر قابلية الملاحظة خلال مرحلة التخزين والتسليم. ويمكنها مراقبة مدى سرعة كتابة البيانات إلى قاعدة البيانات أو مستودع البيانات، والتأكد من تسليم البيانات إلى الوجهات الصحيحة، وتنبيهك إلى أي مشكلات.
  • تتبع الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: يمكن لأدوات قابلية الملاحظة أن تساعد في تحديد أماكن حدوث الأخطاء، وأسبابها الجذرية، وحتى اقتراح المعالجة. وهذا أمر بالغ الأهمية لتقليل وقت التوقف وضمان موثوقية مسار بياناتك.
  • تحسين الأداء: من خلال مراقبة أداء مسار البيانات الخاص بك، يمكن لأدوات قابلية الملاحظة المساعدة في تحديد الاختناقات وفرص تحسين الأداء. يمكن أن يؤدي هذا إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد وأوقات معالجة أسرع.
  • كشف الحالات الشاذة: يمكن أن تساعد قابلية الملاحظة في تحديد الحالات الشاذة التي قد تشير إلى مشكلات محتملة أو مجالات تحتاج إلى تحسين. على سبيل المثال، إذا استغرقت معالجة البيانات وقتًا أطول بكثير من المعتاد، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في مرحلة معينة من المراحل.
  • التنبيه والإبلاغ: غالباً ما تتضمن أدوات قابلية الملاحظة ميزة تنبيه يمكنها إعلامك بالمشكلات المحتملة في الوقت الفعلي، مما يسمح بالاستجابة السريعة. غالباً ما توفر أيضاً ميزات تقارير شاملة تساعدك على فهم السلامة وأداء مسار البيانات الخاص بك.

كيف يمكن لقابلية ملاحظة البيانات أن تقدم المساعدة

توفر منصات قابلية ملاحظة البيانات رؤى لا تستطيع أدوات المراقبة توفيرها بمفردها. فهي لا تخبرك ببساطة ما هو الخطأ الذي حدث، بل تخبرك بالمشاكل التي تسببها وتقدم لك أدلة وحتى أفضل الإجراءات التالية لكيفية إصلاحها. وهي تفعل ذلك باستمرار، دون الحاجة إلى إعادة تصميم مساراتك الحالية أو "تغيير المحرك أثناء الرحلة" كما كان.

لماذا يتبنى المهندسون استخدام منصات قابلية الملاحظة

  • تُعد مسارات بياناتك أنظمة معقدة. تتطلب قابلية ملاحظة البيانات هيكلة تجري عمليات التحقق المستمرة.
  • إنك بحاجة إلى معرفة أين فشلت الأمور، ولماذا. توفر منصة قابلية الملاحظة مراقبة شاملة لهذا الغرض بالذات.
  • أنت بحاجة إلى طريقة لتتبع التبعيات النهائية. تحتاج أن تعرف، لا أن تأمل، أن حلك قد عالج المشكلة الجذرية.

مكونات منصة قابلية الملاحظة الفعالة لمسارات البيانات

مسارات البيانات لديك عبارة عن أنظمة معقدة وتتطلب بنية قابلية ملاحظة البيانات التي تقوم بتحقيق مستمر. أنت بحاجة إلى منصة قابلية الملاحظة للمراقبة من البداية إلى النهاية حتى تعرف أين فشلت الأمور ولماذا. أنت بحاجة إلى طريقة لتتبع التبعيات النهائية، تحتاج أن تعرف، لا أن تأمل، أن حلك قد عالج المشكلة الجذرية.

يجب أن تتضمن منصة قابلية ملاحظة البيانات ما يلي:

  • إعداد بسيط: هل يتطلب تغيير مسارك؟
  • التتبع الشامل: هل يمكنه مراقبة التبعيات النهائية؟
  • قابلية الملاحظة: هل يفعل أكثر من مجرد المراقبة؟
  • إعداد العتبة: هل يمكنه القيام بكشف الحالات الشاذة بنفسه؟
  • الإدارة: هل يمكنه مراقبة البيانات في أثناء سكونها؟
  • قابلية ملاحظة البيانات مفتوحة المصدر: هل يوفر عناصر مفتوحة المصدر يمكنك تعديلها؟
  • قابلية ملاحظة الأنظمة الموزعة: هل يمكنك مراقبة الأنظمة الموزعة أيضًا؟

يجب أن توفر المنصة أيضًا الكثير من الإرشادات الإلزامية. مجال قابلية ملاحظة البيانات وهندسة البيانات يتقدم بسرعة، وهو من أفضل الطرق للعثور على منصة تتطور بسرعة مثل مشاكلك. لم تعد المراقبة كافية. يجب عليك الملاحظة ، والتتبع ، والتنبيه ، واتخاذ إجراء.

اطلع على كيفية قيام IBM Databand بتقديم مراقبة مسارات البيانات ليكشف حوادث البيانات بسرعة مثل فشل المهام والتشغيلات حتى تتمكن من التعامل مع نمو المسارات. إذا كنت مستعدًا لإلقاء نظرة أعمق، فاحجز عرضًا توضيحيًا اليوم.

الموارد

إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع

تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
مفاضل البيانات

استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
زيادة تبني الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
مستودع البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
منشورات إدارة البيانات من IBM Research

اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثِّر الذكاء الاصطناعي في مستخدمي التحليلات

احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
حلول ذات صلة
برمجيات وحلول إدارة البيانات

صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

 استكشف حلول إدارة البيانات
IBM watsonx.data

يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.

 اكتشف watsonx.data
خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات

استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.

 اكتشف خدمات التحليلات
اتخِذ الخطوة التالية

صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

 استكشف حلول إدارة البيانات اكتشف watsonx.data