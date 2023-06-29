تتيح لك "مراقبة البيانات" معرفة الحالة الحالية لمسار بياناتك أو بياناتك نفسها. تخبرك ما إذا كانت البيانات كاملة ودقيقة وحديثة. تخبرك بما إذا كانت مساراتك قد نجحت أو فشلت. يمكن أن تُظهر لك مراقبة البيانات ما إذا كانت الأشياء تعمل أو معطلة، ولكنها لا تمنحك الكثير من السياق خارج ذلك.

وبالتالي، فإن المراقبة هي وظيفة واحدة فقط من وظائف قابلية الملاحظة. "قابلية ملاحظة البيانات" مصطلح شامل يشمل:

المراقبة: لوحة معلومات توفر عرضًا تشغيليًا للمسار أو النظام الخاص بك

لوحة معلومات توفر عرضًا تشغيليًا للمسار أو النظام الخاص بك التنبيه: لكل من الأحداث المتوقعة والحالات الشاذة

لكل من الأحداث المتوقعة والحالات الشاذة التتبع: القدرة على تحديد وتتبع أحداث محددة

القدرة على تحديد وتتبع أحداث محددة المقارنات: المراقبة بمرور الوقت، مع التنبيهات للحالات الشاذة

المراقبة بمرور الوقت، مع التنبيهات للحالات الشاذة التحليل: اكتشاف المشكلات المؤتمت الذي يتكيف مع المسار وسلامة بياناتك

اكتشاف المشكلات المؤتمت الذي يتكيف مع المسار وسلامة بياناتك الإجراء الأفضل التالي: الإجراءات الموصى بها لإصلاح الأخطاء

من خلال شمولها ليس فقط نشاطًا واحدًا - المراقبة - بل مجموعة من الأنشطة، فإن قابلية الملاحظة أكثر فائدة للمهندسين. لا تتوقف قابلية ملاحظة البيانات عند وصف المشكلة. بل توفر سياقًا واقتراحات للمساعدة في حلها.

"تتجاوز قابلية ملاحظة البيانات المراقبة من خلال إضافة المزيد من السياق للمقاييس، وتوفير رؤية أعمق للعمليات، وتحديد ما إذا كان المهندسون بحاجة للتدخل وتطبيق الإصلاح"، يوضح Evgeny Shulman، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة IBM Databand. "بعبارة أخرى، بينما تخبرك المراقبة أن بعض الخدمات المصغرة تستهلك عدداً معينا من الموارد، تخبرك قابلية الملاحظة أن حالتها الحالية مرتبطة بأعطال حساسة، ويجب عليك التدخل."

هذا النهج الاستباقي مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمسارات البيانات.