ما المقصود بالتنبؤ المالي؟

تاريخ النشر 21 نوفمبر 2025
امرأتان تجلسان أمام جهاز كمبيوتر.
By Gregg Lindemulder and Ian Smalley

تعريف التنبؤ المالي

التنبؤ المالي هو عملية التنبؤ بالأداء المستقبلي للشركة من خلال تقدير عوامل مثل الإيرادات والتدفق النقدي والمصروفات.

يساعد التنبؤ المالي الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بالتوظيف والاستثمارات والعمليات والميزانيات والجوانب الأخرى من التخطيط المالي.

في الواقع، يعتمد التنبؤ المالي عادةً على مزيج من البيانات التاريخية، وتوجهات السوق، وآراء الخبراء. ويستخدم المحللون الماليون هذه الرؤى لإنشاء بيانات مالية مبدئية (متوقعة) تتنبأ بالمبيعات المستقبلية والربحية والنفقات النقدية والمركز المالي العام للشركة.

لماذا يُعَد التنبؤ المالي مهمًا؟

يُعَد التنبؤ المالي أداة أساسية للتخطيط الاستراتيجي. ويساعد الشركات على مواجهة التحديات الجديدة واغتنام الفرص وإدارة المخاطر وتحسين صناعة القرار. كما يوفر بيانات مالية حيوية للأطراف المعنية في الأعمال، مثل المقرضين والمستثمرين وشركاء الأعمال.

عادةً ما تستخدم الشركات التنبؤات المالية لتحقيق الأهداف التالية:

  • اتخاذ قرارات مستنيرة: تساعد التوقعات المالية الشركات على تحديد كيفية تخصيص الموارد في مجالات مثل الرواتب والتوظيف والمخزون والإنتاج.
  • تحديد الأهداف: تساعد التوقعات الدقيقة للأداء المالي المستقبلي الشركات على وضع أهداف واقعية، مثل معدلات النمو المستهدفة بناءً على توافر رأس المال العامل.
  • تخطيط الميزانيات: تعتمد فِرق المالية على التوقعات المالية لشركتهم فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية لتحديد حدود الإنفاق عبر الإدارات والمشاريع.
  • إدارة المخاطر: تستخدم الشركات التنبؤات المالية للتخطيط لمختلف السيناريوهات التي قد تشكِّل مخاطر مالية، مثل تراجع السوق أو ارتفاع تكاليف التشغيل أو اضطرابات سلسلة التوريد.
  • جذب المستثمرين: من خلال توقُّع الإيرادات والأرباح المستقبلية، يساعد التنبؤ المالي على تحديد قيمة الشركة. غالبًا ما يستخدم المستثمرون هذه المعلومات كأساس للاستثمار في الشركة.
  • مراقبة أداء الأعمال: غالبًا ما تقارن الشركات مقاييس الأداء المالي الفعلية بالتوقعات لمتابعة التقدم، أو لتحديد المشكلات وتعديل استراتيجياتها.
استخدم IBM Planning Analytics للحصول على تخطيط أعمال متكامل مدعوم ببالذكاء الاصطناعي

ضع خططًا وتوقّعات موثوقة ودقيقة ومتكاملة تدعم اتخاذ قرارات أفضل، دون الحاجة إلى إضاعة مزيد من الوقت في التعامل اليدوي المرهِق مع جداول البيانات.
تعرف على المزيد عن المنتج

العناصر الأربعة الأساسية للتنبؤ المالي

هناك أربعة عناصر رئيسية لإنشاء تنبؤ مالي متكامل:

  1. التنبؤ بالمبيعات
  2. التنبؤ بالدخل
  3. التنبؤ بالتدفقات النقدية
  4. التنبؤ بالميزانية العمومية

يعمل كل عنصر من هذه العناصر كوحدة أساسية تتصل بالعناصر الأخرى لتكوين تصوُّر لكيفية أداء الشركة في المستقبل.

1. التنبؤ بالمبيعات

التنبؤ بالمبيعات هو الأساس لجميع العناصر الأخرى للتنبؤ المالي. وهو عملية التنبؤ بما هو من المرجح أن تبيعه الشركة خلال فترة زمنية مستقبلية، وعادةً ما يتم قياسه بالأسابيع أو الأشهر أو الأرباع المالية.

ويقدِّر هذا التنبؤ إيرادات المبيعات من الصفقات الجارية بالفعل أو المتوقع دخولها في مسار المبيعات.

2. التنبؤ بالدخل

عندما يتم وضع توقعات المبيعات، يمكن البدء في التنبؤ بالدخل. تقيس هذه العملية جميع الإيرادات المتوقعة إلى جانب المصروفات مثل تكاليف التشغيل وتكلفة السلع المُباعة والضرائب ومدفوعات الفائدة.

يتم استخدام هذه المعلومات بعد ذلك لإعداد بيان دخل تقديري (Pro Forma)، يعرض صافي الدخل أو الأرباح المستقبلية المتوقعة للشركة.

3. التنبؤ بالتدفقات النقدية
 

ثم يتم استخدام تقديرات المبيعات المستقبلية وصافي الدخل للتنبؤ بكيفية ووقت دخول وخروج النقد من الشركة.

من الأمثلة الشائعة على التدفقات النقدية: قيام العميل بالدفع (تدفق وارد) ودفع الشركة لموظفيها (تدفق صادر). يتوقَّع بيان التدفق النقدي التقديري (Pro Forma) هذه المقبوضات والمدفوعات عبر الشركة لفترة زمنية محددة.

4. التنبؤ بالميزانية العمومية

يتم دمج التوقعات من المبيعات والدخل وتوقعات التدفق النقدي لإنشاء ميزانية عمومية أولية. وتُعَد هذه الوثيقة نظرة عامة رفيعة المستوى على أصول الشركة والتزاماتها وحقوق الملكية المستقبلية.

على سبيل المثال، قد يشمل المخزون من المنتجات (أصل)، والأموال المستحقة للموردين (التزامات)، والأسهم العادية (حقوق الملكية). ويقدِّم رؤية تفصيلية عن الوضع المالي المتوقع للشركة.

طرق التنبؤ المالي
 

النوعان الرئيسيان للتنبؤ المالي هما الكمي والنوعي. تستخدم الشركات بشكل شائع مزيجًا من كِلتا طريقتي التنبؤ.

التنبؤ الكمي
 

يستخدم التنبؤ الكمي البيانات التاريخية للتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل. على سبيل المثال، قد يتم استخدام أرقام المبيعات من الربع الأخير من العام لتقدير الإيرادات للربع التالي. فهي تعتمد بشكل كبير على الإحصاءات والنماذج الرياضية لتوقع كيفية تأثير التوجهات والأنماط في أداء الأعمال في المستقبل.

وفيما يلي تقنيات التنبؤ الكمي الشائعة:

  • الخط المستقيم: تفترض هذه الطريقة البسيطة أن معدل نمو الشركة التاريخي سيستمر على المسار نفسه، كما لو كان خطًا مستقيمًا. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة قد حققت معدل نمو بنسبة 4% خلال العامين الماضيين، فإن طريقة الخط المستقيم ستتوقع نموًا بنسبة 4% مرة أخرى في العام التالي. يُعَد هذا الأسلوب فعَّالًا في الأسواق المستقرة، لكنه أقل موثوقية في الأسواق ذات التغيرات أو التقلبات المتكررة.
  • المتوسط المتحرك: على عكس اتجاه الخط المستقيم، يعمل أسلوب المتوسط المتحرك على تسوية التقلبات في بيانات الأعمال على مدى الوقت. تفعل هذه الطريقة ذلك من خلال حساب متوسط نتائج الفترات السابقة واستخدام هذا المتوسط لتوقُّع النتائج المستقبلية. على سبيل المثال، قد تقدِّر سعر السهم للشهر المقبل باستخدام متوسط أسعار الأسهم المحسوب من الأشهر الخمسة السابقة.
  • الانحدار الخطي: تستخدم هذه التقنية تحليل الانحدار لفهم العلاقة بين متغير مستقل ومتغير تابع. على سبيل المثال، قد يوضِّح ذلك كيف يرتبط الإنفاق الإعلاني (المتغير المستقل) بالمبيعات الشهرية (المتغير التابع). يمكن أن يساعد هذا النهج الشركات على التنبؤ بإيرادات المبيعات المستقبلية بناءً على الإنفاق الإعلاني المتوقع.

التنبؤ النوعي

بخلاف الطريقة الكمية التي تعتمد على الإحصاءات، فإن التنبؤ النوعي يستخدم الأحكام والآراء البشرية كأساس لتوقعاته. وهو مفيد في الحالات التي لا تتوفر فيها بيانات تاريخية، مثل إطلاق منتج جديد أو إنشاء شركة ناشئة.

تشمل التقنيات النوعية الشائعة التقنيات الموضَّحة هنا:

  • أبحاث السوق: تُعَد استطلاعات رأي المستهلكين ومجموعات التركيز إلى جانب أبحاث المنافسين من الأساليب الشائعة التي تستخدمها الشركات لإجراء أبحاث السوق. يمكن أن تساعدهم البيانات التي يجمعونها على توقُّع ظروف السوق المستقبلية، مثل سلوك المستهلك والطلب وتفضيلات التسعير واستراتيجيات المنافسين.
  • رأي الخبراء: تعتمد هذه التقنية على معرفة الخبراء داخل الشركة وخارجها، مثل المديرين التنفيذيين للشركة، وفِرق المبيعات، والمحللين الماليين، ومحللي الصناعة. عادةً ما يتم جمع الآراء من خلال الاستطلاعات أو المقابلات أو اللجان، ثم يتم دمجها لبناء التوقعات.
  • طريقة دلفي: هي نظام يهدف إلى زيادة دقة التنبؤات المستندة إلى آراء الخبراء. تستخدم هذه الطريقة جولات متعددة من جمع آراء الخبراء وتحليلها وتنقيحها؛ لبناء توافق في الآراء تدريجيًا. ولأنها تتطلب ردود فعل متكررة، فإنها غالبًا ما تكون أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا أطول من الطرق النوعية الأخرى.

التنبؤ المالي مقابل النمذجة المالية

يتوقع التنبؤ المالي النتائج المالية المستقبلية. وتساعد النمذجة المالية الشركات على توجيه الاستراتيجية بناءً على تلك التنبؤات.

بعبارة أخرى، توفِّر التوقعات أساسًا للنماذج الرياضية (غالبًا في برنامج Excel) التي تحلل نتيجة السيناريوهات المختلفة وتتنبأ بها. على سبيل المثال، إذا توقَّع التنبؤ المالي إيرادات الشهر المقبل، فيمكن للنموذج المالي أن يتوقع كيف سيؤثِّر ارتفاع الأسعار في هذا الرقم.

التنبؤ المالي مقابل إعداد الميزانية

التنبؤ المالي وإعداد الميزانية هما عمليتان مترابطتان بشكل وثيق ولكنهما مختلفتان. توفِّر الميزانيات عادةً خارطة طريق ثابتة لكيفية تخصيص الشركة للإيرادات والموارد المتوقعة خلال السنة المالية.

تتسم عملية التنبؤ المالي بديناميكية أكبر، حيث تتنبأ بالنتائج المستقبلية على المدى القصير والمدى الطويل. تُعَد التنبؤات المالية للإيرادات والتدفقات النقدية والمصروفات ضرورية لبناء ميزانيات واقعية وموثوق بها.

الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المالي

تستخدم العديد من الشركات الآن أدوات التنبؤ المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء السابق والتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

وفقًا لاستطلاع أجراه معهد IBM Institute of Business Value الذي شمل 300 مدير مالي، يقول 58% منهم إنهم يستخدمون الآن الذكاء الاصطناعي التقليدي للتنبؤ والنمذجة. وفي الوقت نفسه، أفاد 42% أنهم يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتنبؤ والنمذجة في المستقبل.

تشمل الفوائد الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المالي ما يلي:

  • التنبؤ في الوقت الفعلي: يمكن لنماذج التنبؤ بالذكاء الاصطناعي تحليل مصادر البيانات الداخلية والخارجية للتنبؤات في الوقت الفعلي بناءً على أحدث تغيُّرات السوق.
  • أتمتة إعداد التقارير: يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة إعداد التقارير الخاصة بالتنبؤات المالية باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، ما يؤدي إلى تقليل وقت إعداد التقارير من أيام إلى دقائق.
  • التنبؤات الدقيقة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكشف عن الأنماط والتوجهات والقيم الشاذة في كميات هائلة من البيانات التي يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية أو يستغرق وقتًا طويلًا.
  • اكتشاف المخاطر: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر إنذارات مبكرة لأنماط البيانات التي قد تشكِّل مخاطر مالية، مثل المعاملات الاحتيالية أو اضطرابات سلسلة التوريد.
تحويل التخطيط والتحليل المالي بدقة وسرعة

تعرَّف على كيفية مساعدة الفِرق المالية من خلال التنبؤ بالذكاء الاصطناعي، وتحليل الفروقات الآلي، ورؤى الأداء في الوقت الفعلي.

توظيف الذكاء الاصطناعي لتيسير تمويل الخدمات المالية

يستكشِف كيف يمكن للرؤساء الماليين وقادة المالية تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي التوليدي - بما في ذلك كيفية الاستعداد له، وأفضل مجالات تطبيقه، والمتطلبات اللازمة لجعله إضافة قيّمة.

كيف يساهم التخطيط المستند إلى الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل القيادة المالية (CFO)

استكشِف كيف تُعيد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل دور الرئيس المالي اليوم وتعزِّز التخطيط المالي.
عرض توضيحي للبرنامج IBM Finance Planning

جرِّب التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتحليلات والعمل الجماعي في عملية التخطيط.

التحليل والتخطيط المتكاملان المدعومان بالذكاء الاصطناعي

احصل على تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع الحرية في النشر في البيئة التي تدعم أهدافك بأفضل شكل.

 

         استكشِف تحليل التخطيط المالي
    حلول المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM

    تمكَّن من تحويل قطاع التمويل مع IBM AI for Finance - المدعوم بالأتمتة الذكية والتحليلات التنبؤية لتعزيز العمليات المالية بشكل أذكى وأسرع وأكثر مرونة.

         استكشِف حلول المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
    الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية

    أعِد تصوُّر قطاع التمويل مع IBM Consulting - من خلال الجمع بين الخبرة وحلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق وظيفة مالية أكثر كفاءة واستراتيجية.

         استكشف خدمات الاستشارات المالية
