ما المقصود بالتخطيط والتحليل المالي؟

التخطيط والتحليل المالي (FP&A) هي وظيفة مالية للشركات مسؤولة عن جمع وتحليل البيانات المالية للمساعدة في التخطيط لاستراتيجيات الفعالة للأعمال وتحسين القرارات التجارية.
يقوم المتخصصون في التخطيط والتحليل المالي عادةً بأداء مهام مختلفة مثل جمع البيانات التاريخية وتوحيدها، وتوقع الاتجاهات والنتائج، وإعداد الميزانيات والقوائم المالية، ومراقبة أداء الأعمال والتعاون مع الأطراف المعنية في التخطيط للأعمال.
في معظم المؤسسات، يكون التخطيط والتحليل المالي جزءًا من قسم الشؤون المالية ويقدم تقاريره مباشرةً إلى المدير المالي أو المدير أو نائب الرئيس للتخطيط والتحليل المالي.
على عكس المحاسبة التي تركز على النتائج المالية السابقة والامتثال التنظيمي، فإن التخطيط والتحليل المالي لديه مهمة تطلعية. يتنبأ بالإجراءات والاستثمارات والاستراتيجية التي ستساعد الشركة على تحقيق أهدافها في المستقبل.
يعتبر التخطيط والتحليل المالي للشركات أمرًا مهمًا لأنه يمكّن المؤسسة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستراتيجيات المالية والخطط التشغيلية والمبادرات الجديدة وإدارة المخاطر وتخطيط عدد الموظفين والمزيد. هذه القرارات الاستراتيجية ضرورية لربحية المؤسسة وسلامتها المالية.
من خلال استخدام تحليل البيانات لتوقع الاتجاهات وتحديد الفرص وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، تساعد فرق التخطيط والتحليل المالي قادة الأعمال في الإجابة عن الأسئلة الهامة، مثل:
هناك 4 مكونات أو خطوات أساسية للتخطيط والتحليل المالي:
تتمثل الخطوة الأولى من عملية التخطيط والتحليل المالي في جمع وإعداد وتوحيد البيانات التي تُستخدم للتنبؤ والتخطيط.
تُستخرج البيانات التشغيلية والبيانات المالية ومقاييس الموظفين ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) من الأنظمة الداخلية. على سبيل المثال، قد تقوم فرق التخطيط والتحليل المالي بجمع بيانات المبيعات من برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبيانات التدفق النقدي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وبيانات الرواتب من أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRISs).
فرق التخطيط والتحليل المالي تقوم أيضا بجمع البيانات من مصادر خارجية توفر رؤى لظروف السوق والاقتصاد. قد تشمل هذه المصادر أبحاث السوق حول العملاء والمنافسين، وتقارير المحللين من خبراء الصناعة، والإحصاءات الحكومة، وأسعار صرف العملات.
يتم بعد ذلك إعداد المعلومات للاستخدام من خلال التحقق من دقتها وإزالة الأخطاء أو التناقضات وتوحيدها في تنسيق متسق. يمكن بعد ذلك دمج البيانات النظيفة في مجموعة بيانات موحدة لتحليلها لاحقًا.
الخطوة التالية هي استخدام البيانات المجمعة لإنشاء توقعات مالية لدعم التخطيط الاستراتيجي. تتضمن هذه التوقعات عادة محركات حاسمة لأداء الأعمال المستقبلية، مثل المبيعات المتوقعة والتدفق النقدي ونفقات التشغيل ومتطلبات التوظيف والاحتفاظ بالعملاء.
غالبا ما يستخدم محللو التخطيط والتحليل المالي النمذجة المالية للتنبؤ بالاستراتيجية والإجراءات والاستثمارات التي توفر أفضل نتائج الأعمال. على سبيل المثال، يمكن لنماذج تخطيط السيناريوهات محاكاة ما قد يحدث إذا قامت شركة ما برفع الأسعار أو خفضها أو إذا تذبذبت ظروف السوق، مثل الطلب أو تكلفة السلع.
تساعد هذه الرؤى في إثراء عمليات التخطيط، حيث يقرر قادة الأعمال كيفية تخصيص الموارد وتنفيذ الاستراتيجية وتحديد أهداف الأداء المستقبلية.
بعد اكتمال التوقعات ووضع الخطة الاستراتيجية، تبدأ فرق التخطيط والتحليل المالي في تخصيص الأموال والموارد عبر المؤسسة. تتضمن عملية إعداد الميزانية هذه تخصيص الأموال لكل وحدة عمل أو قسم وتحديد النفقات الرأسمالية للأصول مثل المساحات المكتبية والمعدات.
ثم يعمل محللو التخطيط والتحليل المالي مع الإدارة العليا لإنشاء ميزانية رئيسية نهائية توثق جميع أوجه الإنفاق عبر المؤسسة بأكملها. تتماشى الميزانية الرئيسية مع توقعات التخطيط والتحليل المالي وأهدافه لأداء الأعمال في المستقبل مثل الإيرادات المتوقعة والتدفقات النقدية والربحية.
مع حدوث تغييرات على مدار السنة المالية، قد تحتاج الميزانية الرئيسية إلى التحديث. غالبًا ما تستخدم فرق التخطيط والتحليل المالي التوقعات المتجددة للبقاء على اطلاع دائم بالظروف المالية والسوقية المتطورة. وتمكّنهم هذه العملية من إجراء تحديثات ديناميكية ومستنيرة للميزانية على مدار العام.
ولمساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها وغاياتها، يقوم محللو التخطيط والتحليل المالي بمراقبة وتحليل وإنشاء تقارير مخصصة باستمرار فيما يتعلق بالأداء. توفر عملية إدارة الأداء المستمرة هذه رؤى حول ما حدث بشكل صحيح أو خاطئ، وما هي التغييرات التي قد تكون مطلوبة.
على سبيل المثال، قد يقوم المحللون الماليون بإجراء تحليل التباين لتحديد سبب انخفاض إيرادات المبيعات الفعلية عن الهدف المدرج في الميزانية. ثم يُصدر التخطيط والتحليل المالي تقريرًا مع عرض مصور للبيانات لمساعدة مديري المبيعات على فهم كيف ساهمت عوامل مثل انخفاض الطلب أو نقص عملاء المبيعات المحتملين في حدوث نقص في المبيعات. يمكن لمديري المبيعات بعد ذلك إجراء تغييرات استراتيجية لمعالجة تلك المشكلات.
يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) تنظيم وتحليل كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي. من خلال زيادة سرعة ودقة وظائف التخطيط والتحليل المالي هذه، فإنها تساعد فرق التمويل على تحسين التوقعات والتخطيط واتخاذ القرارات لوحدات الأعمال المتعددة عبر المؤسسة.
تُعد الميزانيات العمومية أداة حساسة في عملية التخطيط والتحليل المالي لأنها توفر رؤية موحدة لأصول المؤسسة وخصومها وحقوق الملكية. يستخدمها مديرو التخطيط والتحليل المالي لعزل المخاطر المحتملة، وتحديد فرص التحسين وفهم السلامة المالية العامة للشركة.
فرق التخطيط والتحليل المالي تستخدم تحليل التدفق النقدي لفهم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عبر المؤسسة. تساعدهم هذه المعلومات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الاستثمارات المستقبلية والنفقات التشغيلية وإدارة الديون والمخاطر المالية والاستراتيجية للنمو.
غالبًا ما تقوم فرق التخطيط والتحليل المالي بإيصال رؤى مالية معقدة من خلال تصور البيانات في لوحات المعلومات والمخططات والرسوم البيانية. يسهل هذا النهج على الأطراف المعنية فهم الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الأداء.
تعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسة مصدرًا حساسًا للبيانات المالية من مجالات مثل المبيعات وسلسلة التوريد والمشتريات والمخزون وكشوف المرتبات. غالبًا ما تعتمد فرق التخطيط والتحليل المالي على بيانات تخطيط موارد المؤسسة لمساعدتها على وضع التوقعات والخطط والميزانيات والتقارير.
تساعد النمذجة المالية فرق التخطيط المالي والتحليل المالي على تقييم تأثير "ماذا لو" لخطط العمل وظروف السوق المتغيرة. تتوقع النتائج المالية المحتملة للمنتجات أو الخدمات الجديدة، وخفض التكاليف، والاستثمارات، والمبادرات التجارية الأخرى.
تؤدي حزم برمجيات التخطيط والتحليل المالي وظائف متعددة مثل جمع البيانات وتحليل البيانات والتوقعات والتخطيط والموازنة وإعداد التقارير. في بعض الأحيان، تقوم الشركات بإنشاء حل التخطيط والتحليل المالي الخاص بها باستخدام مزيج من أدوات البرمجيات المنفصلة والأنظمة الداخلية.
توفر بيانات الدخل معلومات قيمة مثل الإيرادات وتكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح ونفقات التشغيل وإيرادات التشغيل وصافي الدخل. يستخدم محللو التخطيط والتحليل المالي هذه البيانات لتقييم الربحية والتنبؤ بالأداء وتحديد مجالات خفض التكاليف أو تحسين الكفاءة.
تعد التوقعات المتجددة أداة مهمة لأنها توفر توقعات مالية محدثة بانتظام، وعادةً ما تكون شهرية أو ربع سنوية. وهذا يمكّن التخطيط والتحليل المالي من الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة والاستفادة من اتجاهات الأعمال الناشئة.
تمكّن نمذجة السيناريوهات محللي التخطيط والتحليل المالي من محاكاة مجموعات مختلفة من الإجراءات التجارية وظروف السوق لتوقع النتائج المالية. تساعدهم هذه القدرة على تحسين عملية صنع القرار وتقييم الاستراتيجية والاستعداد للتغييرات التي تطرأ على مشهد الأعمال.
ووفقًا لاستطلاع اتجاهات التخطيط والتحليل المالي، فإن أكثر من نصف فرق التخطيط والتحليل المالي تستخدم جداول البيانات مثل Microsoft Excel كأداة أساسية للتخطيط المالي.1 تساعد جداول البيانات المحللين على تنظيم البيانات وتحليلها، وبناء النماذج، وإنشاء التصورات، وإنشاء التوقعات، وإعداد التقارير المالية.
فرق التخطيط والتحليل المالي تستخدم تحليل التباين عندما تختلف النتائج الفعلية عن الأرقام المتوقعة أو المدرجة في الميزانية. يساعدهم تحليل التباين على اكتشاف الأسباب المحتملة للفائض أو النقص في مجالات مثل الإيرادات والمصروفات وولاء العملاء والاستجابات المناسبة لها.
في الوقت الحالي، يستخدم 6% فقط من فرق التخطيط والتحليل المالي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.1 ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تلعب هذه التقنيات دورًا مهمًا في مستقبل التخطيط والتحليل المالي.
يعمل الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي (ML) على أتمتة وتحسين دقة مجموعة من وظائف التخطيط والتحليل المالي مثل جمع البيانات وإعدادها وتحليل البيانات والنمذجة والتنبؤ والتخطيط. تمنح هذه القدرات القادة الماليين مزيدًا من الوقت للتركيز على الاستراتيجية والأساليب.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد وظائف التخطيط والتحليل المالي والحاجة إلى المرشحين الحاصلين على شهادات الإدارة المالية في السنوات القادمة. سيعمل محللو التخطيط والتحليل المالي بشكل متزايد كشركاء أعمال لأقسام متعددة عبر المؤسسة.
في المستقبل، من المتوقع أيضًا أن يصبح محللو التخطيط والتحليل المالي أكثر انخراطًا في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. توفر فرق التخطيط والتحليل المالي رؤى حول التأثيرات المالية لمبادرات الاستدامة والتأثيرات البيئية للعمليات التجارية.
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1 استطلاع اتجاهات التخطيط والتحليل المالي لعام 2024، اتجاهات التخطيط والتحليل المالي، 21 نوفمبر 2024.
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