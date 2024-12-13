ما المقصود بالتخطيط والتحليل المالي؟

يقوم المتخصصون في التخطيط والتحليل المالي عادةً بأداء مهام مختلفة مثل جمع البيانات التاريخية وتوحيدها، وتوقع الاتجاهات والنتائج، وإعداد الميزانيات والقوائم المالية، ومراقبة أداء الأعمال والتعاون مع الأطراف المعنية في التخطيط للأعمال.

في معظم المؤسسات، يكون التخطيط والتحليل المالي جزءًا من قسم الشؤون المالية ويقدم تقاريره مباشرةً إلى المدير المالي أو المدير أو نائب الرئيس للتخطيط والتحليل المالي.

على عكس المحاسبة التي تركز على النتائج المالية السابقة والامتثال التنظيمي، فإن التخطيط والتحليل المالي لديه مهمة تطلعية. يتنبأ بالإجراءات والاستثمارات والاستراتيجية التي ستساعد الشركة على تحقيق أهدافها في المستقبل.