تعلّم كيف يقدّم مزوّد التكنولوجيا السويدي هذا نموذجاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في استخراج البيانات الأساسية من العقود المعقدة، وتحديد المخاطر، وحماية الإيرادات.
تُعد عقود العقارات مرشحة مثالية للأتمتة. إنها نصوص مكتظة، وغير متسقة عبر مختلف الملاك والولايات القضائية، ومشحونة ببنود صغيرة تحمل تبعات مالية جسيمة. تتضمن هذه البنود فترات التجديد، ومعادلات فهرسة الأسعار، ونطاق الخدمات المشمولة، والتزامات المستأجر، والاستثناءات التي لا يتم نقلها بدقة أبدًا إلى الأنظمة اللاحقة.
أدركت Edsvard Hallbarhet AB السويدية هذا التحدي، وابتكرت نظاماً لتحويل المجموعة الواسعة من المستندات المرتبطة بالمعاملات العقارية وإدارة الأملاك إلى بيانات منظمة وقابلة للفحص آلياً عند وقت الإدخال. هذا النهج يعني أن العملاء يمكنهم التوقف عن الفهرسة اليدوية للمستندات، واكتشاف عدم التطابق في الفواتير مبكراً، وإبراز البنود التي تنطوي على مخاطر قبل أن تتحول إلى نزاعات أو خسائر في الإيرادات. كل ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
قامت شركة الذكاء الاصطناعي ببناء حلٍ تقني استناداً إلى IBM® Cloud، والذي تم اختياره لما يتمتع به من قدرات هجينة مرنة، ومنصة watsonx.data، التي ساعدت قدرات بحيرة البيانات المفتوحة الخاصة بها في تبسيط وتسهيل بنية Edsvard. ساهم هذا النهج في تبسيط العملية من خلال إزالة الحاجة إلى نقل البيانات لأغراض الإثراء والمعالجة.
حل—ذكاء العقود—(Contract Intelligence) من Edsvard يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج البنود الأساسية ونقاط البيانات مباشرة من العقود. يتم بعد ذلك فحص هذا التحليل ومطابقته مع أنظمة السجلات الأخرى، مثل الفواتير ودفاتر الأستاذ وإقرارات الطاقة والإخطارات، لتحديد أي تضارب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إلى جانب المطابقة الرقمية، يعمل حل ذكاء العقود (Contract Intelligence) أيضًا على تحديد البنود التي تنطوي على مخاطر، والتي قد تؤدي إلى تغيير جوهري في مستوى تعرّض العقد للمخاطر حتى وإن بدت الأرقام الرئيسية دقيقة. يجب أن يكون حلّهم قابلاً للتطبيق في كل من عمليات النشر الصغيرة والكبيرة. من معالجة 100 مستند لاستخراج قيم محددة، إلى عمليات النشر واسعة النطاق التي تشمل مئات الآلاف من المستندات، كما هو شائع لدى عملاء الشركة في الولايات المتحدة.
تقنياً، تم بناء المنصة كنظام من مستويين. تحتوي طبقة المصدر على مجموعة متنوعة من البيانات غير المنظمة—مثل ملفات PDF، ومستندات Word، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، وحتى الصور الملتقطة بواسطة الأجهزة المحمولة. تتكون الطبقة الثانية من طبقة ذكاء اصطناعي تقوم بتشغيل حل ذكاء العقود (وقدرة موازية لـ "ذكاء الفواتير") يتم توفيرها عبر واجهة برمجة تطبيقات (API).
يعمل الحل كخدمة على IBM Cloud، كما أنه مُصمم للعمل في watsonx.data، وعلى مزودي الخدمات السحابية الآخرين، وفي مراكز البيانات المحلية عند الحاجة. برزت متطلبات الحوسبة الهجينة من واقع العمل الميداني: حيث أصر كبار العملاء بشكل متزايد على عمليات النشر في السحابة الخاصة أو محلياً، وذلك نتيجة للمخاوف المتعلقة بالخصوصية والامتثال للوائح التنظيمية. إستراتيجية IBM القائمة على "التصميم الهجين" كانت سبباً رئيسياً في جذب فريق Edsvard.
داخل طبقة أنظمة الذكاء الاصطناعي، يتسم مسار العمل بالبساطة المدروسة والتركيز على متطلبات الإنتاج: استخراج النصوص للمستندات الرقمية الأصلية؛ والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) للمدخلات القائمة على الصور؛ وإعداد النصوص؛ والتعرف على الكيانات المسماة كجزء من عملية التعميم قبل استنتاج النموذج.
بناءً على الخطوة، قد يتم تعيين مكوّن واحد لتشغيل المهمة، أو قد يكون هناك عدة مكوّنات يتم اختيار الأنسب من بينها تلقائياً. على سبيل المثال، قد تستخدم خطوة التعرف الضوئي على الحروف (OCR) محرك Tesseract مفتوح المصدر، أو PaddlePaddle، أو أي محرك OCR آخر.
يحدث العمل المتمايز في حلقة النمذجة والتكيف. تستخدم شركة Edsvard نظاماً للتعليقات التوضيحية واستراتيجية مخصصة لنماذج اللغات: حيث اختار الفريق بناء نموذجهم الخاص والمُحسّن للغات مستهدفة محددة، بما في ذلك الإنجليزية والسويدية والإسبانية والإيطالية وعدة لغات أخرى. شمل العمل المزيد من التدريب على المجال لأنواع العقود، بالإضافة إلى الضبط الدقيق الخاص بالعملاء والمدفوع بالتعليقات التوضيحية.
تستهدف كل هذه الإجراءات استخراج الحقول الدقيقة ذات الأهمية (على سبيل المثال: أرقام العقود، وفترات الصلاحية، ومساحة العقار، وأقسام المباني، والإيجار، وتوقيت التجديد أو الإنهاء).
اختارت Edsvard بناء نموذجها الخاص لتتمكن من تحسين حجمه وبنيته وتدريبه، مما أدى إلى تسريع عمليتي التدريب والاستنتاج. .كما أدى هذا الإجراء إلى تقليل بصمة الذاكرة. وجد الفريق أن هذا النهج أكثر حتمية، لضمان أفضل جودة بيانات ممكنة.
يتم تجميع الحقول المستخرجة في "حالة دقيقة للعقد"، وتُحفظ في مخزن السلاسل الزمنية (watsonx.data) ومن ثم عرضها من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ولوحات المعلومات. بالنسبة لذكاء العقود، قامت Edsvard في نهاية المطاف ببناء لوحة معلومات مخصصة للمخرجات—حيث استخدم الفريق في البداية Elasticsearch Kibana، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مستوى سهولة الاستخدام المطلوب. بالنسبة إلى ذكاء الفواتير، يفضل العملاء أحيانًا دفع القيم المستخرجة مباشرةً إلى أنظمتهم الخاصة.
إن أحد القرارات الهيكلية الجوهرية—والذي يمس كلاً من قابلية التوسع والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) —هو تقديم حل ذكاء العقود (Contract Intelligence) كخدمة REST، وعدم تقييدها بأي بوابة مستندات واحدة.
نظام المصدر Samporten (وهو برنامج لتتبع المشاريع طورته شركة Edsvard) كان ملائماً تماماً لحالات استخدام العقارات والإنشاءات الأصلية. ومع ذلك، يمكن للنظام الجديد التكامل بسهولة مع بيئات أنظمة إدارة المستندات (DMS)، أو إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحالية؛ كما يمكنه، على سبيل المثال، زحف بيانات SharePoint لمعالجة المستندات في مواقع تخزينها الأصلية.
Watsonx.data هو عامل تمكين رئيسي هنا: فهو يسمح للمنصة بإدخال البيانات ومعالجتها في مكانها، مما يقلل من حركة البيانات والمسارات المخصصة للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) مع إثراء البيانات في مكانها. تقلل هذه العملية من النفقات التشغيلية الزائدة وزمن الانتقال والفشل المحتمل.
يتركز تأثير الأعمال على نتائج تشغيلية ملموسة تهم المهندسين ومديري المنتجات عادةً، وهي: خفض المعالجة اليدوية بنسبة تتجاوز 90%، وتحسين جودة البيانات (فقدان أقل للمعلومات بين الأنظمة)، وتعزيز قدرات التنبؤ باستخدام نماذج حسابية موحدة، بالإضافة إلى تحقيق استقرار مالي أفضل. غالباً ما يشير عملاء Edsvard أيضاً إلى تحسن قدرتهم على التفاوض مع البنوك.
من الناحية التشغيلية، تجعل المنصة من السهل توسيع نطاق سير العمل من مئات الوثائق إلى الآلاف، ودمج الممتلكات الجديدة من خلال معالجة العقود بدلاً من إعادة بناء العمليات. بالنسبة لفرق إدارة العقارات، فإن دقة شروط الفوترة ووضوح فترات التجديد يمكن أن يساهما أيضاً في تقليل النزاعات مع المستأجرين وتقليص دورات تسوية الفواتير.
من خلال البناء على IBM Cloud و watsonx.data—و التصميم المخصص للنشر الهجين منذ البداية—نجحت شركة Edsvard في تحويل تحدي مطابقة العقود إلى منصة ذكاء اصطناعي معيارية لمعالجة المستندات: منصة يمكن نشرها كخدمة، وتكاملها مع الأنظمة المؤسسية الحالية (بما في ذلك SharePoint)، والتوسع من عمليات نشر محدودة لمساعد ذكاء اصطناعي في منطقة دول الشمال إلى عمليات نشر واسعة النطاق في مواقع متعددة، دون الحاجة إلى إعادة بناء طبقة البيانات واستيعاب البيانات.
وبالنظر إلى المستقبل، يخطط الفريق للبناء على IBM Power11™ لتقديم حل متكامل "في جهاز واحد" يعمل محلياً بالكامل. كما يستكشف الفريق كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أتمتة إجراءات المتابعة بمجرد فهم العقود. والنتيجة النهائية هي أساسٌ تقنيّ قادر على التوسع ليشمل أنواعاً جديدة من المستندات، وبيئات عمل وسير عمل جديدة—مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار نطاق الهندسة البرمجية، وتركيز تجربة المستخدم على الدقة وسهولة الاستخدام.