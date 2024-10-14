البيانات هي الغاز الذي يجعل محركات الذكاء الاصطناعي تعمل. والعديد من الشركات لا تستفيد استفادة كاملة من كنز البيانات غير المنظمة الموجودة في متناول يدها لأنها غير متأكدة من كيفية ملء الخزان.

لهذا السبب تجذب الشركات، التي تمتلك الأدوات اللازمة لمعالجة البيانات غير المنظمة، انتباه المستثمرين. في الشهر الماضي فقط، قامت Salesforce بعملية استحواذ كبيرة لتغذية منصتها Agentforce، ما يعد استثمارًا حديثًا ضمن عدة استثمارات في شركات إدارة البيانات غير المنظ

يوضح Edward Calvesbert، نائب رئيس إدارة المنتجات في IBM watsonx وأحد خبراء البيانات لدى IBM، أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي قد رفع من أهمية البيانات غير المنظمة، وخاصة الوثائق، في عمليات التوليد المعزّز بالاسترجاع وكذلك والضبط الدقيق لنماذج اللغات الكبيرة والتحليلات التقليدية الخاصة بالتعلم الآلي وذكاء الأعمال وهندسة البيانات". "الجزء الأكبر من البيانات المولّدة يومياً يفتقر للتنظيم، وهو ما يشكل أعظم فرصة ناشئة".

أردنا معرفة المزيد حول ما تخبئه البيانات غير منظمة للذكاء الاصطناعي. لذا جلسنا مع Calvesbert وDave Donahue، رئيس الاستراتيجية في شركة علم البيانات Unstructured، التي اختتمت جولة استثمارية حصلت منها على 40 مليون دولار أمريكي مع IBM وNvidia وDatabricks في مارس، من أجل معرفة آرائهم حول أهمية البيانات غير المنظمة، وإلى أين تتجه لاحقًا.