تحليلات الذكاء الاصطناعي هي مجال متخصص ضمن تحليلات البيانات، وهو جزء من المجالات الأوسع لتحليلات الأعمال وذكاء الأعمال. تركز جميع هذه المجالات على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

تعتمد التحليلات التقليدية على تقنيات التحليل الإحصائي الأساسية مثل تحليل الانحدار واختبار الفرضيات والإحصاءات الوصفية. توفر هذه الأساليب رؤى لأنماط البيانات والعلاقات ولكنها محدودة النطاق والتعقيد. تتضمن الأساليب التقليدية معالجة يدوية للبيانات تستغرق وقتاً طويلاً في جداول بيانات Microsoft Excel وإعداد التقارير والتصور اليدوي. قبل الذكاء الاصطناعي، اعتمدت التحليلات على نماذج وتقنيات تنبؤ أبسط، مثل تحليل السلاسل الزمنية والانحدار الخطي، والتي أسفرت عن قدرات تنبؤية محدودة وتطلبت عمليات كثيفة العمالة.

لقد أصبح تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليلات الأعمال ضرورة حتمية للمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من الميزة التنافسية. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة، وتحديد الأنماط وتوليد رؤى تنبؤية توفر ميزة تنافسية كبيرة. يتيح هذا للشركات اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المختلفة وخفض التكاليف وتحسين نتائج الأعمال.

