ما المقصود بإدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي؟

إدارة المخزون هي عملية الإشراف على مستويات مخزون الشركة والتحكم فيها. وهي تساعد على ضمان وجود المنتجات المناسبة في المكان المناسب في الوقت المناسب.

يعزز الذكاء الاصطناعي إدارة المخزون التقليدية من خلال تطبيق تحليل البيانات والتعلم الآلي (ML) والتحليلات التنبئية. ومن خلال هذه العمليات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العديد من مهام إدارة المخزون التقليدية، بما في ذلك التنبؤ بالطلب، وإدارة الموردين وتجديد المخزون.

يُعد تحسين المخزون أحد المكونات الأساسية لإدارة المخزون. وتساعد هذه الإستراتيجية الشركات على الحفاظ على العدد المناسب من السلع لتلبية طلب العملاء مع تقليل تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وزيادة الربحية إلى الحد الأعلى.يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي دورًا مهمًا في تحسين المخزون من خلال تعزيز الكفاءة والتنبؤ واتخاذ القرارات.

تشمل مزايا إدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي زيادة الدقة وتوفير التكاليف وتحسين رضا العملاء. وهذه المزايا تجعله عنصرًا حيويًا في إستراتيجيات سلسلة التوريد الحديثة.