هناك عدد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها تحسين سلاسل التوريد لديها وإدارتها بشكل أفضل. فيما يلي المجالات التي تركز عليها بعض الشركات أثناء تحسين نهجها العام:

توقع وتخطيط الطلب

يمكن للشركات تقليل تكاليف التخزين وتجنب نفاد المخزون أو تكدسه بمساعدة عملية التوقع الدقيق للطلب، والتي تستخدم بيانات المبيعات القديمة وأبحاث السوق والاتجاهات الاقتصادية للتنبؤ بالطلب المستقبلي على المنتجات أو الخدمات في السوق.

تُستخدم البيانات الكبيرة والتحليلات التنبئية بشكل متزايد لتحسين دقة عملية التوقع، ما يسمح للشركات بالاستجابة بشكل أكثر فعالية للتغيرات في احتياجات العملاء. يمكن لأدوات البرمجيات المتقدمة أتمتة بعض أجزاء عملية التنبؤ، وتوفير تحديثات وتنبيهات فورية عندما تكون مستويات المخزون مرتفعة أو منخفضة للغاية.

الأتمتة

يمكن للأتمتة تبسيط عمليات سلسلة التوريد، بدءًا من تنفيذ الطلبات إلى تتبع المخزون. ويمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة، من أنظمة المستودعات الآلية التي تتلقى الطلبات وتعبئها، إلى العقود الذكية القائمة على سلسلة الكتل إلى البرامج التي تعمل على أتمتة عمليات الشراء والفواتير. يمكن لهذه التقنيات تقليل العمالة اليدوية بشكل كبير وتقليل الأخطاء وتسريع العمليات، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف.

الرؤية القائمة على التقنية

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، ما يوفر معارف يمكن أن تحسن من عملية التوقع وإدارة المخزون وخدمة العملاء. توصل استطلاع أُجري عام 2023 أن ثلث الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين تخطيط الموارد وسلسلة التوريد، وقال أكثر من الثلث إن استخدام الأدوات الرقمية لإدارة المخزون هو الإستراتيجية الأكثر فعالية لخفض التكاليف الإجمالية لسلسلة التوريد.

تساعد أنظمة التتبع الفورية، والتي غالبًا ما تتيحها أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، الشركات على مراقبة سلسلة التوريد لديها بدقة وبشكل فوري. إن رؤية حالة البضائع وموقعها أثناء انتقالها عبر سلسلة التوريد يساعد الشركات على مراقبة أداء الموردين وتحديد الأعطال والاستجابة بسرعة للاضطرابات. يمكن لبرج مراقبة سلسلة التوريد ربط العديد من مصادر المعلومات القائمة على البيانات وتحسين الرؤية الشاملة.

علاوة على ذلك، يمكن لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) دمج جوانب مختلفة من الأعمال في نظام واحد، ما يوفر رؤية شاملة للعمليات والمقاييس اللازمة لتبسيط عمليات سلسلة التوريد. تربط برامج تحليلات سلسلة التوريد المتكاملة، مثل IBM Planning Analytics، مجموعات البيانات المعقدة للحصول على المزيد من التحليلات الثاقبة وتحليل السيناريوهات التي يمكن أن تساعد على تجنب تضارب الطلب والعرض أو التأخير في التنفيذ.

التوريد المستدام والمطابق للمعايير الأخلاقية

تحاول الشركات التأكد من أن كل مرحلة من مراحل عمل سلاسل التوريد لديها تلتزم بالممارسات الرشيدة. لا يساعد هذا على تلبية رغبة العملاء في الاستدامة والمنتجات المطابقة للمعايير الأخلاقية فحسب، بل يساعد أيضًا على الحد من المخاطر، مثل العقوبات التنظيمية أو الإضرار بالسمعة.

يشمل التوريد الأخلاقي التأكد من أن المنتجات والخدمات التي تحصل عليها الشركة تُنتج في ظل ظروف جيدة وآمنة وصديقة للبيئة. وقد ينطوي ذلك على إجراء عمليات مراجعة حسابات الموردين، وتنفيذ مدونات قواعد السلوك، واستخدام خطط إصدار الشهادات للتحقق من الالتزام. وفي الوقت نفسه، تركز عملية التوريد المستدامة على التقليل من تأثير سلسلة التوريد في البيئة. وقد يتضمن ذلك عقد شراكة مع الموردين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة، أو تقليل حجم التغليف، أو تنفيذ برامج إعادة التدوير.

يمكن لتقنيات سلسلة الكتل زيادة الشفافية وإمكانية التتبع في سلسلة التوريد، ما يساعد على منع الاحتيال وضمان أصالة المنتج. على سبيل المثال، تستخدم ®IBM Food Trust، وهي شبكة تعاونية من المزارعين والمعالجين وتجار الجملة والموزعين والمصنعين وتجار التجزئة وغيرهم، تقنية سلسلة الكتل لتعزيز الرؤية والمساءلة داخل سلسلة توريد الأغذية.

بناء شراكات متينة

العلاقات المتينة هي جزء أساسي من أي إستراتيجية عمل عندما يتعلق الأمر بسلاسل التوريد، يمكن أن تساعد الروابط المتينة مع مقدمي الخدمات والموزعين والأطراف المعنية الرئيسية الأخرى في شبكة التوريد الشركات على تعزيز المرونة. ويمكن للشراكات تسهيل التواصل بشكل أفضل والتعاون والاستجابة، لا سيما في أوقات الاضطراب. يمكنهم أيضًا إتاحة الوصول إلى أسواق وتقنيات وخبرات جديدة، ما يوفر ميزة تنافسية.

نظرًا لأن العثور على الموردين المناسبين قد يكون أمرًا صعبًا، تلجأ بعض الشركات إلى التكنولوجيا للمساعدة. على سبيل المثال، يساعد IBM ® Trust Your Supplier، وهو حل برمجي لإدارة مخاطر سلسلة التوريد، على ضمان التزام الموردين والشركاء الآخرين في سلسلة التوريد بالمعايير العالمية والصناعية، ويوفر مراقبة مستمرة وتقييمًا للمخاطر، ويستخدم نظام إدارة المعلومات القائم على سلسلة الكتل لضمان الشفافية وإمكانية التتبع.