تُعَد إدارة سلسلة التوريد ضرورية لعمليات الأعمال. ولكن مع العولمة، أصبحت سلاسل التوريد أكثر تعقيدًا وترابطًا. تعتمد الشركات على نظام بنائي واسع من المورِّدين والمصنِّعين والموزِّعين والمتخصِّصين في الخدمات اللوجستية لتقديم السلع والخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن هذا التعقيد يزيد أيضا من النقاط التي يمكن أن تحدث فيها اضطرابات في سلسلة التوريد - وهو درس تعلمه الكثيرون خلال جائحة كوفيد-19 العالمية. يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى تباطؤ العمليات، أو إلى نقص في المواد أو الموارد، أو الإضرار بسمعة العلامة التجارية أو التأثير على الربحية.

يعد تنفيذ استراتيجية إدارة مخاطر سلسلة التوريد وسيلة للشركات لبناء مرونة تمكنها من التعامل مع حالات عدم اليقين وضمان استمرارية الأعمال. من خلال الاستعداد الاستباقي، يمكن للشركات تجنب الاضطرابات أو تقليلها، وخفض التكاليف، وتحسين الجودة وتعزيز رضا العملاء. كما تساعد إدارة SCRM الشركات على الامتثال للوائح وحماية سمعة علامتها التجارية وتعزيز الاستدامة.