تجعل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخدمة أسرع وأكثر تخصيصًا وكفاءة. تستخدم مساعدات الذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة، والوكلاء الافتراضيون، وأنظمة التوجيه الذكية تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لفهم احتياجات العملاء. تعمل هذه الأدوات معاً لتوفير تجارب أكثر سلاسة واستجابة لخدمة العملاء من خلال الاستجابة في الوقت الفعلي والتحسين المستمر من خلال التعلم من كل تفاعل.

يرى 62٪ من المديرين التنفيذيين حول العالم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يعطل كيفية تصميم التجارب في مؤسساتهم — وأن التخصيص هو جوهر هذا التطور.1 يمكّن الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء الشركات من تجاوز الإجابات البسيطة لتقديم اقتراحات استباقية وتوصيات مخصصة، بل وحل مشكلات العملاء قبل حدوثها.

يمكن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لمساعدة الشركات على تقديم دعم مخصص فعليًا مع تقليل التكاليف التشغيلية.

يتطلب الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء الحفاظ على قدر من اللمسة البشرية. إذ يمكن للعملاء تمييز التفاعلات التي تبدو آلية أو مصطنعة بشكل مفرط. وبدلاً من استبدال وكلاء خدمة العملاء البشريين، تختار العديد من الشركات استخدام أدوات المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعمهم وتعزيز قدراتهم. وتتحقق أفضل النتائج عند الجمع بين سرعة ورؤى البيانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وبين التعاطف والتفكير النقدي الذي يقدمه البشر.

من المهم أيضًا أن تكون المؤسسات منفتحة وشفافة. فإبلاغ العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتوضيح بشأن كيفية التعامل مع بياناتهم، يساعد في بناء الثقة ويجعل التجربة أكثر احترامًا ومسؤولية.

أصبحت خدمة العملاء المعزّزة بالذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً. تسهم ميزات مثل تحليل المشاعر في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي الصوتي، والنماذج التوليدية المتقدمة في معالجة القضايا بسرعة وبشكل أكثر سلاسة. تُساعد هذه الابتكارات الشركات على التحوّل من الاستجابة للمشكلات إلى بناء ولاء طويل الأمد من خلال دعم فعّال وموجَّه بعناية.