في الآونة الأخيرة، اكتسبت هذه التقنية شهرة كبيرة مع ظهور المزيد من التطورات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأدوات مثل روبوتات المحادثة، والتي أظهرت مدى فائدة هذه الأنظمة في إدارة سلاسل التوريد. وفي الوقت نفسه، أظهرت جائحة كوفيد-19 مدى هشاشة سلاسل التوريد العالمية وسبب ضرورة وجود أدوات إدارة أفضل.

أحد أقسام الذكاء الاصطناعي هو التعلم الآلي (ML)، وهو عملية يقوم فيها النظام بأخذ مجموعات البيانات والتعلم منها، بدلاً من برمجته باستخدام تعليمات مدمجة. يمكن للتعلم الآلي أن يتجاوز بكثير ما يمكن أن يفعله البرنامج التقليدي. ويمكنه التنبؤ بطلب العملاء، واكتشاف الأنماط، والتنبؤ بالسوق، وتفسير النصوص الصوتية والمكتوبة، وتحليل العديد من العوامل التي يمكنها تحسين سير عمل سلسلة التوريد. بدأ يظهر المزيد من حالات الاستخدام أكثر من أي وقت مضى.

في حين أنه من المهم اعتماد الذكاء الاصطناعي، فمن الضروري أيضًا فهم جميع الفوائد والتحديات التي يمكن أن تأتي معه قبل إدخال نظام جديد في سلسلة التوريد. يجب على المصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد سلاسل التوريد الخاصة بهم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وإدراك أن تحسينًا بهذا الحجم يمكن أن يستغرق وقتًا وموارد.