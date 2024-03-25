لقد أصبح التبني العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي واقعًا متسارعًا، ومن الضروري للمؤسسات العاملة في مجال التسويق أن تفهم هذا المجال وتستفيد منه للحفاظ على قدرتها التنافسية. مع توقع نمو الطلب على المحتوى في السنوات القليلة المقبلة، تحتاج المؤسسات إلى إنشاء المزيد من المحتوى بوتيرة أسرع لتلبية توقعات العملاء واحتياجات الأعمال. ومعرفة كيفية تحقيق هذه التحسينات ليست واضحة دائمًا: وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي التوليدي وسلسلة توريد المحتوى.
تجمع سلسلة توريد المحتوى بين الأشخاص والعمليات والتقنية لتخطيط المحتوى وإنشائه وإنتاجه وإطلاقه وقياسه وإدارته بفعالية. وهي تشمل رحلة محتوى متكاملة من البداية إلى النهاية — رحلة يمكن أن تُسرّع الوصول إلى القيمة. ونعلم أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في سلسلة توريد المحتوى سيمكّن الشركات من إنتاج محتوى أكثر تخصيصًا وبشكل أسرع وأكثر كفاءة. إذن، ما الذي يمنع الشركات من تقديم المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر سلسلة توريد المحتوى؟
يثير ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي العديد من الأسئلة والمخاوف لدى القادة. وفي السنوات الأخيرة كانت المؤسسات قلقة بشأن قدرتها على إنشاء المحتوى وتقديمه بالسرعة الكافية لتلبية توقعات العملاء، والآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرًا على معالجة هذه التحديات، يبرز سؤال آخر: هل يمكن الوثوق بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الموظفين. ويختبر القادة حول العالم مزيجًا من المشاعر عندما يتعلق الأمر بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتبنّيه. فهناك قدر من الحماسة والفضول، مصحوبًا ببعض القلق، وأحيانًا تأتي هذه المشاعر مجتمعة في الوقت نفسه. ومعظمنا على دراية بمصطلح "FOMO"، أو الخوف من تفويت الفرصة. لكن هناك أيضًا شعور آخر بالخوف من الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي (FOGI).
ويرتبط الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) لدى المؤسسات بعدم القدرة على إنشاء المحتوى بالسرعة الكافية لمواكبة التوقعات، أو إنفاق الأموال على أدوات قد لا تكون فعّالة كما كان يُعتقد سابقًا. أما الخوف من FOGI فيتمحور حول الثقة، وما إذا كان بالإمكان الوثوق بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين. هل ستقدّم المخرجات محتوى يلقى صدى لدى العملاء؟ وهل يمكنهم الوثوق بأن الذكاء الاصطناعي سيعمل بطريقة آمنة؟ وهل يمكنهم الوثوق بأن الذكاء الاصطناعي سيحفظ حقوق المبتكر الأصلي؟ وهل يمكنهم الوثوق بأن ما يتم إنشاؤه لن يخالف أي إرشادات خاصة بالعلامة التجارية؟
تهدف هذه المدونة ودراسة معهد IBM Institute for Business Value بعنوان The Revolutionary Content Supply Chain إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، لمساعدة المديرين التنفيذيين وفرقهم على فهم المشهد المتغير في إنشاء المحتوى، والاستفادة من قوة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي عند تحسين سلسلة توريد المحتوى الخاصة بهم.
يأتي أي مفهوم جديد أو تغيير كبير مصحوبًا بشيء من التردد أو المقاومة. والتغيير ليس خطيًا؛ فهو يتطلّب إدارة تغيير استراتيجية للتعامل مع المرحلة الانتقالية. ويجد الموظفون والمديرون التنفيذيون على حد سواء صعوبة في تبنّي طريقة جديدة في العمل أو التفكير عندما يكونون قد اعتادوا العمل بنمطٍ ثابتٍ لسنوات. ويعني تحديث سير العمل لإدخال سلسلة توريد المحتوى حدوث قدر من الاضطراب وعدم اليقين. ولكنه يعني أيضًا إنشاء رحلة محتوى متكاملة وسريعة ودقيقة، وفي النهاية قادرة على تلبية توقعات العملاء.
وتُعد إدارة التغيير جزءًا أساسيًا من اعتماد سلسلة توريد محتوى جديدة وبناء الثقة في العملية. ويمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تكتسب قدرًا كبيرًا من القوة، وأن تثير مستوى معينًا من عدم اليقين. ومع ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وسلسلة توريد المحتوى يمكن أن يشكّل فرصة كبيرة لمؤسستك.
ويُدرك المشاركون في الدراسة إدراكًا تامًا المجالات التي تحتاج فيها عمليات المحتوى لديهم إلى تحسين. وقد ذكر 88% منهم أنهم بحاجة إلى طريقة أسهل للوصول إلى الأصول المعتمدة لتفعيلها عبر التطبيقات، فيما قال 79% إنهم يرغبون في تجربة المحتوى والجمهور وتنوع التجربة لتعزيز مشاركة العملاء وتحسين تجربة العملاء.
كما هو موضَّح في دراسة معد IBM Institute for Business Value، يمكن للنظام المخصّص الذي يشبه "Frankenstein"، والذي يعتمد على مجموعة متنوعة من المنصّات والأدوات، أن يتحوّل إلى نظام موحّد ونموذج تشغيل قادرين على تلبية الطلب المتزايد على مزيد من تكامل البيانات، وتوليد المحتوى، والأتمتة الذكية.
ومن جهة أخرى، تُظهر نتائج الدراسة أنه بالرغم من أن معظم المشاركين يتعاملون بالفعل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن نسبة صغيرة جدًا منهم — لا تتجاوز 2% — تعمل على تحسين استخدام هذه التقنية. وتبحث المؤسسات عن مناهج جديدة لإدارة سلسلة توريد المحتوى، وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في منصات مثل Adobe Firefly من بين العوامل الأكثر تأثيرًا.
الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يقتصر على مجال واحد داخل المؤسسة. بل يمكنه دعم منشئي المحتوى عبر العديد من الوظائف، مثل التسويق، ودعم العملاء، وتطوير المنتجات، والعمليات، وغيرها. وكشفت الدراسة أن 95% من المشاركين يتفقون على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيشكّل نقطة تحوّل في هذا المجال. ويعتقد تقريبًا جميع CMOs الذين شملهم الاستطلاع أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحرّر فرق التسويق من المهام الروتينية، بحيث يتمكنون من التركيز على الأعمال الأكثر إبداعًا.
وعلى الرغم من أن سلاسل توريد المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي ما تزال في مراحلها الأولى، فإن من المهم تعزيز النظام البنائي لديك قبل البدء في استخدامهما. ولكي تنجح هذه التقنيات الجديدة، لا بد من جمع مختلف وحدات الأعمال والأطراف المعنية للتوافق على رؤية مشتركة. وقد أفاد أكثر من 80% من المشاركين بأنهم يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة (74%) أنهم ما زالوا في المرحلة التجريبية، في حين أن ربعهم فقط تجاوز هذه المرحلة وبدأ في التنفيذ الفعلي.
وإلى جانب النظام البنائي الداخلي، من المهم أيضًا تعزيز النظام البنائي الخارجي بحيث تتمكّن الجهات الخارجية — مثل Adobe وIBM وAWS — من العمل معًا لتمكين الذكاء الاصطناعي التوليدي من تعزيز أداء سلسلة توريد المحتوى. وعلى وجه التحديد، تشير الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات تتّبع نهجًا هجينًا للذكاء الاصطناعي، من خلال مزج نماذجها الخاصة مع منصات SaaS الأفضل في فئتها والمدمجة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النماذج مفتوحة المصدر. وليس من المستغرب أن يكون اعتماد الذكاء الاصطناعي واسع الانتشار، بالنظر إلى اتساع نطاق الأنشطة التي يغطيها عبر رحلة سلسلة توريد المحتوى بأكملها.
ولتحقيق أكبر قيمة ممكنة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، يُعد تخصيص الوقت لوضع أساس متين خطوة محورية. ومن الواضح أن هناك الكثير من العمل مطلوب تنفيذه؛ إذ أشار 5% فقط من المشاركين إلى أن لديهم نهجًا مؤسسيًا شاملًا لأفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوكمة، بينما لا يزال نصف المؤسسات يعمل على وضع هذه الإجراءات.
لقد عرضنا الفوائد التي يوفّرها الذكاء الاصطناعي التوليدي والإمكانات الكبيرة التي يحملها لإحداث تحوّل في سلسلة توريد المحتوى. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحوّلات الكبيرة تحمل معها مخاطر محتملة، ويتعيّن على أي مؤسسة مهتمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي اتخاذ خطوات للتخفيف من تلك المخاطر.
وقد كشفت دراسة معهد IBM Institute for Business Value أن 43٪ من المشاركين أقرّوا بأن مؤسساتهم لم تنشئ بعد مجلسًا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وتشير الدراسة أيضًا إلى ضرورة النظر في المخاطر المتعلقة بالتكلفة إلى جانب المخاطر الأخلاقية. ويجب على المؤسسات تقييم أثر توسّع سلسلة توريد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي على تقنيات الواجهة الخلفية لديها. وإذا كانت المؤسسات تتطلع إلى إنتاج المزيد من المحتوى، فسيستلزم ذلك قدرًا أكبر من الحوسبة عالية الأداء، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الحوسبة في البيئات المحلية.
ومن الضروري تقييم هذه المخاطر في إطار الفوائد المتوقعة، إلى جانب مدى الثقة في أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تختار المؤسسة اعتمادها. وعلى الرغم من أن التكوين المتكامل لسلسلة توريد المحتوى المؤسسية يُعد من أبرز نقاط قوتها، فإنه يمثل أيضًا أحد أكبر تحدياتها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الملكية الذي يُعد أحد مجالات الخلاف الأساسية. إجابات المستجيبون تباينت على نطاق واسع عندما يتعلق الأمر بمن هو المالك الرئيسي لسلسلة التوريد الخاصة بهم.
لذلك، ليس من المستغرب أن العديد من المشمولين في الاستطلاع قالوا إنهم قلقون من احتمالية عزلة البيانات، وتعقيد الأطراف المعنية، وتنافس الأجندات. ويتّضح غياب استراتيجية واضحة لإدارة التغيير عند إدخال عمليات وأدوات جديدة عبر المؤسسات، وهو ما يستوجب المعالجة لضمان إعداد سلسلة توريد المحتوى لتحقيق النجاح. وبدلًا من الإسراع لإظهار نتائج إيجابية، مما قد يختزل هذا الجهد طويل المدى، ينبغي للمؤسسات اتخاذ خطوات أولية في مرحلة جمع المتطلبات. ومن خلال ذلك، تكتسب المؤسسة ثقة الموظفين، مما يساعدهم على قيادة التحول داخل فرقهم وعلى مستوى المؤسسة ككل.
قد تبدو الطبيعة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي مربكة، لكن عبر إدارة تغيير طويلة المدى وبناء الثقة، يمكن للمؤسسات إعادة تشكيل سلسلة توريد المحتوى وتكون المحفّز للتحول الثقافي التنظيمي المطلوب.
تسلط الدراسة الضوء على مزايا سلسلة توريد المحتوى. يوفر للقراء والعملاء فهماً أفضل لكيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي التوليدي للنتائج والتغلب على بعض التحديات التشغيلية التي تعيق التقدم.
ويمتد تأثير تحول سلسلة توريد المحتوى إلى العديد من الوظائف، ويتطلب تعاونًا وثيقًا على مستوى المديرين التنفيذيين. وتقدّم الدراسة تحليلًا مفصّلًا للإجراءات العملية المستهدِفة قيادات الإدارة العليا، بما في ذلك CMOs وCTOs وCFOs، بهدف إعدادهم لعمليات تحسين سلسلة توريد المحتوى.
ومع تغيّر العالم بفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد حان الوقت لتثبت مؤسستك مكانتها كجهة رائدة في القطاع. ابدأ بتبنّي التقنية، والتأكد من أن لدى مؤسستك الأنظمة البنائية الداخلية والخارجية المناسبة لإدارة عملية التحول. إن إزالة صوامع البينات ليس أمرًا سهلًا ولن يحدث بسرعة، لكن المؤسسات التي تتبع نهجًا مدروسًا ستتمكن من وضع الأساس للابتكار القادر على مواكبة وتيرة التغيير التي يفرضها الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذه مجرد البداية.
