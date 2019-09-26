بحلول عام 2023، ستستخدم 70% من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي حاويات التطبيقات أو سيتم إنشاؤها باستخدام نموذج برمجة بدون خادم، مما يستلزم ثقافة عمليات التطوير.

عمليات النماذج (ModelOps) هو نهج مبدئي لتشغيل النموذج في التطبيقات. تقوم عمليات النماذج بمزامنة الإيقاعات بين التطبيق ومسارات النموذج. ومن خلال عمليات النماذج متعددة السحابة يمكنك تحسين استثماراتك في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات والنماذج والموارد من الحافة إلى النواة إلى السحابة.

تغطي عمليات النماذج متعددة السحابة دورات الحياة الشاملة لتحسين استخدام النماذج والتطبيقات عبر البيئات السحابية، واستهداف نماذج التعلم الآلي ونماذج التحسين والنماذج التشغيلية الأخرى للتكامل مع التكامل المستمر والنشر المستمر (CICD). يقوم IBM Cloud Pak® for Data باستخدام IBM Watson® Studio كمحفظة مثالية لمنتجات الذكاء الاصطناعي لبناء ممارسات عمليات النماذج متعددة السحابة لديك.