بحلول عام 2023، ستستخدم 70% من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي حاويات التطبيقات أو سيتم إنشاؤها باستخدام نموذج برمجة بدون خادم، مما يستلزم ثقافة عمليات التطوير.
عمليات النماذج (ModelOps) هو نهج مبدئي لتشغيل النموذج في التطبيقات. تقوم عمليات النماذج بمزامنة الإيقاعات بين التطبيق ومسارات النموذج. ومن خلال عمليات النماذج متعددة السحابة يمكنك تحسين استثماراتك في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات والنماذج والموارد من الحافة إلى النواة إلى السحابة.
تغطي عمليات النماذج متعددة السحابة دورات الحياة الشاملة لتحسين استخدام النماذج والتطبيقات عبر البيئات السحابية، واستهداف نماذج التعلم الآلي ونماذج التحسين والنماذج التشغيلية الأخرى للتكامل مع التكامل المستمر والنشر المستمر (CICD). يقوم IBM Cloud Pak® for Data باستخدام IBM Watson® Studio كمحفظة مثالية لمنتجات الذكاء الاصطناعي لبناء ممارسات عمليات النماذج متعددة السحابة لديك.
كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
الإعلان عن إطلاق watsonx.ai - استوديو الذكاء الاصطناعي الجديد كليًا على مستوى المؤسسات الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس
تسريع عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل شامل. تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال تمكين فرقك وإعادة تشكيل مهاراتها.
استفد من الذكاء الاصطناعي من خلال نهج المنصة. استفد من عوامل التمكين الاستراتيجية مثل الأتمتة والتنبؤ والتحسين.
لا يستغرق اختيار أفضل النماذج أداءً لتطبيقات السحابة الأصلية سوى بضع دقائق. تتبع إحصائيات الاستخدام وتحكم في استخدام النموذج.
توحيد البيانات والموهبة والأدوات. توقّع النتائج وحسّنها باستخدام علم البيانات المرئية وواجهة اللغة الطبيعية.
يمكنك إعداد البيانات تلقائيًا وتحديد النماذج وتنفيذ هندسة الميزات وتحسين المعلمات الفائقة لإنشاء لوحة صدارة لللمسارات.
مراقبة نماذج التعلّم الآلي من خلال عرض التحيّز المحتمل للنموذج وتعلّم كيفية التخفيف من حدته وتفسير النتائج.
توليد نقطة نهاية نموذج خالية من التحيز وعرض قابلية التفسير. اكتشاف عدم اتساق البيانات الذي يؤدي إلى انحراف النموذج.
قم بمعالجة البيانات مسبقًا قبل تمريرها إلى النماذج، وقم بإجراء معالجة للأخطاء وتضمين استدعاءات لنماذج متعددة.
انشر النماذج وادفعها في أي مكان تقريبًا. قم ببناء سحابتك الخاصة الجاهزة للذكاء الاصطناعي باستخدام x86 و IBM Cloud Pak® for Data System ونظام IBM Power.
قم بإعداد البيانات وبناء النماذج وقياس النتائج. وتحسين النماذج باستمرار باستخدام حلقة التعليقات.
تعرف على سبب اعتماد 63% من الشركات على عمليات التطوير و33% منها على فرق علم البيانات للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
احصل على رؤى ونصائح عملية من روّاد الذكاء الاصطناعي حول كيفية بناء نماذج العمليات في بيئة السحابة المتعددة.
قم ببناء النماذج وتشغيلها وإدارتها على منصة موحدة للبيانات والذكاء الاصطناعي. حسِّن النماذج باستمرار واستخدمها في تطبيقاتك.
دعم السحابة المتعددة
دورة حياة الذكاء الاصطناعي الآلي
مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال
قابلية التفسير وإزالة التحيز
اتجاه الانحراف وقياسه
النشر بنقرة واحدة باستخدام CICD
إدارة النماذج والتعليقات
مصفاة البيانات المتقدمة
إعداد البيانات