علم البيانات من IBM لعمليات النماذج
مزامنة عمليات التطوير وعمليات النماذج. قم ببناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها باستخدام تطبيقات السحابة الأصلية عبر السحابة تقريبًا.
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رجل يحمل جهازًا لوحيًّا عند ماكينة في أرضية المصنع

 

ما هي عمليات النماذج متعددة السحابة ؟ لماذا الآن؟

بحلول عام 2023، ستستخدم 70% من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي حاويات التطبيقات أو سيتم إنشاؤها باستخدام نموذج برمجة بدون خادم، مما يستلزم ثقافة عمليات التطوير.

عمليات النماذج (ModelOps) هو نهج مبدئي لتشغيل النموذج في التطبيقات. تقوم عمليات النماذج بمزامنة الإيقاعات بين التطبيق ومسارات النموذج. ومن خلال عمليات النماذج متعددة السحابة يمكنك تحسين استثماراتك في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات والنماذج والموارد من الحافة إلى النواة إلى السحابة.

تغطي عمليات النماذج متعددة السحابة دورات الحياة الشاملة لتحسين استخدام النماذج والتطبيقات عبر البيئات السحابية، واستهداف نماذج التعلم الآلي ونماذج التحسين والنماذج التشغيلية الأخرى للتكامل مع التكامل المستمر والنشر المستمر (CICD). يقوم IBM Cloud Pak® for Data باستخدام IBM Watson® Studio كمحفظة مثالية لمنتجات الذكاء الاصطناعي لبناء ممارسات عمليات النماذج متعددة السحابة لديك.

كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
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فوائد عمليات النماذج
أتمتة إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي

تسريع عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل شامل. تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال تمكين فرقك وإعادة تشكيل مهاراتها.

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تسريع الوقت للحصول على نتائج الذكاء الاصطناعي

استفد من الذكاء الاصطناعي من خلال نهج المنصة. استفد من عوامل التمكين الاستراتيجية مثل الأتمتة والتنبؤ والتحسين

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تعلم من رواد الصناعة
اجعل الذكاء الاصطناعي جاهزًا لعمليات التطوير

لا يستغرق اختيار أفضل النماذج أداءً لتطبيقات السحابة الأصلية سوى بضع دقائق. تتبع إحصائيات الاستخدام وتحكم في استخدام النموذج.

 عرض مخطط المعلومات البياني
قم بتبسيط عملية الإعداد

توحيد البيانات والموهبة والأدوات. توقّع النتائج وحسّنها باستخدام علم البيانات المرئية وواجهة اللغة الطبيعية.

 اقرأ الملخص
جرب نموذج عمليات النماذج متعددة السحابة على IBM Cloud Pak® for Data
ما الذي يمكنك تحقيقه باستخدام عمليات النماذج؟ تعرف على المزيد حول عمليات النماذج إنشاء لوحة صدارة نموذجية للمسارات

يمكنك إعداد البيانات تلقائيًا وتحديد النماذج وتنفيذ هندسة الميزات وتحسين المعلمات الفائقة لإنشاء لوحة صدارة لللمسارات.

 مراقبة نماذج التعلم الآلي

مراقبة نماذج التعلّم الآلي من خلال عرض التحيّز المحتمل للنموذج وتعلّم كيفية التخفيف من حدته وتفسير النتائج.

 فحص النماذج وإزالة التحيز

توليد نقطة نهاية نموذج خالية من التحيز وعرض قابلية التفسير. اكتشاف عدم اتساق البيانات الذي يؤدي إلى انحراف النموذج.

 نشر وظائف النموذج مع التطبيقات

قم بمعالجة البيانات مسبقًا قبل تمريرها إلى النماذج، وقم بإجراء معالجة للأخطاء وتضمين استدعاءات لنماذج متعددة.

 إنشاء النماذج ونشرها على بيئات السحابة المتعددة

انشر النماذج وادفعها في أي مكان تقريبًا. قم ببناء سحابتك الخاصة الجاهزة للذكاء الاصطناعي باستخدام x86 و IBM Cloud Pak® for Data System ونظام IBM Power.

 إنشاء النماذج وتشغيلها وإدارتها على واجهة موحدة

قم بإعداد البيانات وبناء النماذج وقياس النتائج. وتحسين النماذج باستمرار باستخدام حلقة التعليقات.
ما الجديد في عمليات النماذج متعددة السحابة؟ ندوة الإنترنت: مزامنة عمليات التطوير والذكاء الاصطناعي

تعرف على سبب اعتماد 63% من الشركات على عمليات التطوير و33% منها على فرق علم البيانات للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 مشاهدة ندوة الإنترنت حسب الطلب 451 Research: الذكاء الاصطناعي وعمليات النماذج باستخدام الأتمتة

احصل على رؤى ونصائح عملية من روّاد الذكاء الاصطناعي حول كيفية بناء نماذج العمليات في بيئة السحابة المتعددة.

 اقرأ تقرير 451 مسار التعلم للمطورين: التعلم الآلي

قم ببناء النماذج وتشغيلها وإدارتها على منصة موحدة للبيانات والذكاء الاصطناعي. حسِّن النماذج باستمرار واستخدمها في تطبيقاتك.

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صور المنتج

مقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية التفسيرات لوحة الصدارة للمسار انجراف النموذج
عمليات النماذج التقليدية مقابل متعددة السحابة
عمليات النماذج متعددة السحابة عمليات النماذج التقليدية

دعم السحابة المتعددة

دورة حياة الذكاء الاصطناعي الآلي

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال

قابلية التفسير وإزالة التحيز

اتجاه الانحراف وقياسه

النشر بنقرة واحدة باستخدام CICD

إدارة النماذج والتعليقات

مصفاة البيانات المتقدمة

إعداد البيانات

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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