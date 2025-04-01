IBM SPSS Modeler هي شركة رائدة في مجال حلول التعلم الآلي المرئي المرئي (التعلم الآلي (ML)) المصممة لمساعدة الشركات على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال تسريع المهام التشغيلية لعالمية البيانات. تستخدم مجموعة من الشركات في جميع أنحاء العالم إعداد البيانات في جميع أنحاء العالم لإعداد البيانات واكتشافها، وإدارة النماذج ونشرها، وتعليم الآلي (ML) لتحقيق الدخل من البيانات الأصلية.
IBM SPSS Modeler متاح أيضًا ضمن IBM Cloud Pak for Data ، وهو عبارة عن منصة بيانات حاويات ومنصة الذكاء الاصطناعي التي تمكنك من بناء وتشغيل النماذج التنبؤية في أي مكان - على أي سحابة ومنصة محلية. IBM Cloud Pak for Data كخدمة تمكنك من تشغيل تدفقات أداة النمذجة على سحابة عامة. يمكنك تجربة تكنولوجيا المعلومات اليوم بدون أي تكلفة وبدون الحاجة إلى تنزيلها.
ابدأ بعلم البيانات المستند إلى واجهة المستخدم الرسومية وخوارزميات التعلم الآلي.
تمكين المبرمجين وغير المبرمجين والمحللين.
ابدأ على نطاق صغير وتوسع مع فئة المؤسسة الأمنية والحوكمة.
يقوم برنامج IBM SPSS Modeler بتحويل البيانات تلقائيًا إلى أفضل تنسيق للنمذجة التنبؤية الأكثر دقة. تكنولوجيا المعلومات الآن لا يتطلب منك الآن سوى بضع نقرات لتحليل البيانات وتحديد عمليات التصحيح وفحص الحقول واستخلاص سمات جديدة.
من Scikit-learn و Tensorflow إلى IBM SPSS Modeler ، احفظ ونشر نماذج من أشهر نماذج التعلم الآلي إطار العمل.
استفد من محرك الرسومات القوي IBM SPSS Modelerلإضفاء الحيوية على الرؤى الخاصة بك. يعثر مُوصِي المخططات الذكي على المخطط البياني المثالي لبياناتك من بين عشرات الخيارات، حتى تتمكن من مشاركة رؤيتك بسرعة وسهولة باستخدام تصورات مقنعة.
يقوم برنامج IBM SPSS Modeler بتحويل البيانات تلقائيًا إلى أفضل تنسيق للنمذجة التنبؤية الأكثر دقة. تكنولوجيا المعلومات الآن لا يتطلب منك الآن سوى بضع نقرات لتحليل البيانات وتحديد عمليات التصحيح وفحص الحقول واستخلاص سمات جديدة.
IBM SPSS Modeler يدعم أشجار القرار، ونماذج الشبكة العصبية ونماذج انحدار. يمكنك الآن استفد من نماذج ARMA و ARIMA والتسوية الأسية؛ دوال التحويل مع المتنبئات والنماذج الخارجية القيمة كشف; من النماذج التجميعية والهرمية؛ وآلة دعم المتجهات والنمذجة السببية الزمنية؛ وتوظيف السلاسل الزمنية ونماذج AR المكانية للتنبؤ المكاني والزماني. كما تتيح شبكات الخصومة التوليدية (GANs) والتعزيزات التعلم العميق.
IBM SPSS Modeler يتيح استخدام R و Python و Spark و Hadoop لتضخيم ®قوة التحليلات. يمكنك أيضًا توسيع هذه التحليلات التقنية واستكمالها للحصول على المزيد من التحليلات التقنية المتقدمة مع الحفاظ على التحكم.
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