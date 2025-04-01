IBM SPSS Modeler هي شركة رائدة في مجال حلول التعلم الآلي المرئي المرئي (التعلم الآلي (ML)) المصممة لمساعدة الشركات على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال تسريع المهام التشغيلية لعالمية البيانات. تستخدم مجموعة من الشركات في جميع أنحاء العالم إعداد البيانات في جميع أنحاء العالم لإعداد البيانات واكتشافها، وإدارة النماذج ونشرها، وتعليم الآلي (ML) لتحقيق الدخل من البيانات الأصلية.

IBM SPSS Modeler متاح أيضًا ضمن IBM Cloud Pak for Data ، وهو عبارة عن منصة بيانات حاويات ومنصة الذكاء الاصطناعي التي تمكنك من بناء وتشغيل النماذج التنبؤية في أي مكان - على أي سحابة ومنصة محلية. IBM Cloud Pak for Data كخدمة تمكنك من تشغيل تدفقات أداة النمذجة على سحابة عامة. يمكنك تجربة تكنولوجيا المعلومات اليوم بدون أي تكلفة وبدون الحاجة إلى تنزيلها.