IBM SPSS Modeler التسعير
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الاشتراك السنوي متاح كبرنامج مكتبي لسطح المكتب لنظامي التشغيل ويندوز وماك. يشمل تحديثات المنتج ودعم IBM طوال مدة اشتراكك.

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الشراء لمرة واحدة SPSS Modeler Desktop التطبيق يتدرج هذا الإصدار بسهولة من مستخدم واحد إلى الآلاف. متوفر لأجهزة ويندوز وماك.

 Premium

كل من الإصدار الاحترافي بالإضافة إلى برنامج Text Text التحليلات الذي يقدم عمليات تحليل نصية قوية, الذي يستخدم تقنيات لغوية متقدمة في التحليل اللغوي والتعالج اللغوي العصبي لمعالجة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات النصية غير المنظمة بسرعة.

 الذهب

كل الإصدار Premium ، بالإضافة إلى الوصول إلى IBM SPSS Collaboration and Deployment Services لإدارة الأصل وأتمتة العمليات ومشاركة النتائج بكفاءة وأمان.

عميل SPSS Modeler Modeler (الإصدار الأساسي)

تحسينات SQL

القدرة على الاتصال بخادم النمذجة

Advanced الخوارزميات

إعداد البيانات

الأتمتة

البيانات المهيكلة

قابلية التوسعة R و Python البرمجة النصية

نص التحليلات

قاعدة التعاون & خدمات النشر التعاونية (C&DS)

C&مدير نشر DS DS

SPSS Modeler Server Premium

إصدار المنتج

V18.3 (ملاحظة تأخر إصدار الإصدار الأحدث)

V18.5

V18.5

V18.5

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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إن طلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الأكاديمية مؤهلون للمشاركة في IBM ®SkillsBuild.

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الحاشية

* الأسعار الموضحة بالدولار الأمريكي هي أسعار إرشادية لمستخدم واحد مصرح له للاشتراك لمدة عام واحد، وقد تختلف حسب الدولة التي تتعامل معها، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة وتخضع لتوافر المنتج المعروض في الدولة.