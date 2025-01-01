ابتداءً من 499 دولاراً أمريكياً* شهرياً
الاشتراك السنوي متاح كبرنامج مكتبي لسطح المكتب لنظامي التشغيل ويندوز وماك. يشمل تحديثات المنتج ودعم IBM طوال مدة اشتراكك.
الشراء لمرة واحدة SPSS Modeler Desktop التطبيق يتدرج هذا الإصدار بسهولة من مستخدم واحد إلى الآلاف. متوفر لأجهزة ويندوز وماك.
كل من الإصدار الاحترافي بالإضافة إلى برنامج Text Text التحليلات الذي يقدم عمليات تحليل نصية قوية, الذي يستخدم تقنيات لغوية متقدمة في التحليل اللغوي والتعالج اللغوي العصبي لمعالجة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات النصية غير المنظمة بسرعة.
كل الإصدار Premium ، بالإضافة إلى الوصول إلى IBM SPSS Collaboration and Deployment Services لإدارة الأصل وأتمتة العمليات ومشاركة النتائج بكفاءة وأمان.
عميل SPSS Modeler Modeler (الإصدار الأساسي)
تحسينات SQL
القدرة على الاتصال بخادم النمذجة
Advanced الخوارزميات
إعداد البيانات
الأتمتة
البيانات المهيكلة
قابلية التوسعة R و Python البرمجة النصية
نص التحليلات
قاعدة التعاون & خدمات النشر التعاونية (C&DS)
C&مدير نشر DS DS
SPSS Modeler Server Premium
إصدار المنتج
V18.3 (ملاحظة تأخر إصدار الإصدار الأحدث)
V18.5
V18.5
V18.5
* الأسعار الموضحة بالدولار الأمريكي هي أسعار إرشادية لمستخدم واحد مصرح له للاشتراك لمدة عام واحد، وقد تختلف حسب الدولة التي تتعامل معها، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة وتخضع لتوافر المنتج المعروض في الدولة.