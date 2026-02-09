حلول حوسبة الحافة

أتمتة العمليات وتحسين التجارب وتعزيز تدابير السلامة
حوسبة الحافة مع تقنية الجيل الخامس 5G تخلق فرصًا هائلة في كل المجالات. حيث يجلب الحوسبة وتخزين البيانات أقرب ما يكون إلى مكان توليد البيانات، مما يتيح التحكم في البيانات بشكل أفضل، وخفض التكاليف، وسرعة الحصول على المعارف والإجراءات، وعمليات التشغيل المستمرة. في الواقع، بحلول عام 2025، ستتم معالجة 75% من بيانات المؤسسات على الحافة، مقارنة بنسبة 10% فقط اليوم.¹
توفر IBM عرض إدارة مستقل يركز على اتساع النطاق والتباين ومعدل التغيير في بيئات الحافة. كما تقدم IBM حلولاً لمساعدة شركات الاتصالات على تحديث شبكاتها وتقديم خدمات جديدة على الحافة.
يمكن لمسؤول واحد تطبيق السياسات التي تدير اتساع النطاق والتنوع لبيئات التطبيقات على مستوى آلاف نقاط النهاية. يساعدك IBM Edge Application Manager على إدارة أحمال التشغيل من الحافة إلى النواة على مستوى أي بيئة سحابية متعددة هجينة.
هناك العديد من حالات الاستخدام التي يمكن معالجتها باستخدام حوسبة الحافة. تساعد حلول وخدمات IBM التي تدعمها الحافة العملاء على تقديم تجارب رقمية غنية وخلق كفاءة في الأعمال عبر Industry 4.0، وسلسلة التوريد وإدارة الأصول وغيرها.
يتطلع مزودو خدمات الاتصالات (CSP) على نحو متزايد إلى تقديم خدمات الجيل الخامس وخدمات حوسبة الحافة لتعزيز النمو. يمكن لحلول السحابة المتخصصة في الاتصالات من IBM أن تساعد مزودي خدمات الاتصالات على تحسين العمليات وضمان الخدمة مع خفض تكاليف العمليات.
يمكنك سحب البيانات من أجهزة استشعار وأجهزة موزعة وتحليلها لتحسين التجارب الفردية وتعزيز سلامة برنامج التشغيل وتحسين النقل.
يمكنك تنسيق الإدارة بشكل كامل باستخدام تحليلات الفيديو الذكية و الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون وأتمتة التعويض وغير ذلك الكثير.
جمّع المعارف من الماكينات الموزعة وعمليات التصنيع والاستجابة في الوقت الفعلي، وتحسين خطوط الإنتاج وتقليل الهدر.
تستفيد حلول IBM Power Systems وحلول IBM Storage من نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل على الحافة. يمكنك فتح آفاق المعارف المرتبطة بالأعمال لجميع أنواع البيانات، بما في ذلك البيانات المرئية المباشرة التي يتم إنشاؤها في الحافة.
ستعمل أول رحلة مستقلة عبر المحيط الأطلنطي على استعادة مسار رحلة Mayflower عام 1620، وستعتمد على تقنيات IBM لكل من الحافة و الذكاء الاصطناعي.
Equinix تستخدم IBM وRed Hat لبناء منصة حافة عالمية وتجمع الشركات معًا عبر أكثر من 50 سوقًا.
Eurotech تستخدم IBM وRed Hat على أجهزة حوسبة الحافة عالية الأداء للانتقال بحوسبة الحافة إلى آفاق جديدة.
Hazelcast تستخدم IBM Edge Application Manager لنشر حلول شبكة البيانات في الذاكرة لتمكين التحليلات المتقدمة في الحافة.
¹”What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders“ Rob van der Meulen, Gartner Research, October 2018.