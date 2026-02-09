حلول حوسبة الحافة

حوسبة الحافة مع تقنية الجيل الخامس 5G تخلق فرصًا هائلة في كل المجالات. حيث يجلب الحوسبة وتخزين البيانات أقرب ما يكون إلى مكان توليد البيانات، مما يتيح التحكم في البيانات بشكل أفضل، وخفض التكاليف، وسرعة الحصول على المعارف والإجراءات، وعمليات التشغيل المستمرة. في الواقع، بحلول عام 2025، ستتم معالجة 75% من بيانات المؤسسات على الحافة، مقارنة بنسبة 10% فقط اليوم.¹

توفر IBM عرض إدارة مستقل يركز على اتساع النطاق والتباين ومعدل التغيير في بيئات الحافة. كما تقدم IBM حلولاً لمساعدة شركات الاتصالات على تحديث شبكاتها وتقديم خدمات جديدة على الحافة.