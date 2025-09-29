حلول الحوسبة عالية الأداء

الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على المعارف باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) باستخدام حلول السحابة الهجينة

اكتشِف حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) السحابية الهجينة من IBM لتلبية احتياجات الأعمال الحالية بكفاءة. تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الهجينة، بما في ذلك أحدث معالجات Intel® Xeon® Scalable، ووحدات معالجة الرسومات من كبار المزوِّدين، وIBM Storage Scale، وخوادم Power11 Virtual Servers الجديدة. توفير خيارات قوية ومرنة لإدارة أعباء العمل كثيفة الحوسبة للمحاكاة والنمذجة والذكاء الاصطناعي سواء في البيئات السحابية أم المحلية. يمكننا أيضًا مساعدتك على التحول من خلال الخدمات الاحترافية المقدمة من Expert Labs والاستشارات لدينا.

أخبار مميزة

شاهِد إعادة التشغيل: إحداث ثورة في تصميم الرقائق الإلكترونية باستخدام Cadence OnCloud

 انضم إلى مجتمع الحوسبة عالية الأداء: تواصل، تعاون، وابتكار

انخرط في مناقشات الحوسبة عالية الأداء وشارك الخبرات وتعلم من قادة الصناعات – كل ذلك في مكان واحد.

 إطلاق Power 11

خادم مستقل جاهز للذكاء الاصطناعي يقدِّم عدم وجود فترات تعطل مخطط لها على الإطلاق
مزايا الحوسبة عالية الأداء في IBM Cloud
تحسين وقت الوصول إلى السوق

اختر من بين حلول برمجيات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والحوسبة عالية الأداء لتكوين ونشر وانطلاق أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء من خلال الأتمتة الكاملة وتجربة مستخدم متكاملة.
أداء مرتفع

استخدم أحدث مسرّعات الحوسبة ووحدات معالجة الرسومات لتشغيل الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع نظامنا الذي يعتمد على العمل بدون نظام تشغيل والخوادم الافتراضية، إلى جانب مزج ومطابقة البنية التحتية المناسبة.
تحكم أفضل في التكاليف

ادفع فقط مقابل قوة الحوسبة المستخدمة في مثيلات العمل بدون نظام تشغيل وخادم افتراضي، من خلال نموذج سحابة يقضي على السعة المحلية الخاملة ويحسن الاستخدام.

الحلول

التحقق المادي لتصميم الرقاقات
رقاقة دقيقة تحت المجهر
عرض توضيحي مباشر
يمكنك طلب عرض توضيحي مباشر لتجربة حل Synopsys IC Validator على أنظمة IBM Power للتحقق من التصميم المادي.
صورة مقربة لرقائق معالجات دقيقة ملوّنة.
تقرير الصناعة
يمكنك تنزيل هذه الورقة الجديدة حول التحسينات الكبيرة في أداء التحقق من التصميم المادي باستخدام Synopsys IC Validator على أنظمة IBM Power.
عرض رقمي يُظهر حركة البيانات بين داخل IBM Spyre وداخل شريحة IBM Telum II.
تعزيز القدرات السحابية لديك
إطلاق IBM Power11 في PowerVS
حالات استخدام العملاء المميزين
لقطة مقربة للوحة الأم
Cadence تستفيد من IBM Cloud HPC لتسريع تطوير برامج تصميم الرقائق الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية
لقطة مقربة لمجموعة من الطلاب يتواصلون اجتماعياً في بهو الجامعة
University of Birmingham - تعزيز الأبحاث المبتكرة من خلال التحكم في البيانات
أستاذ جامعي يشاهد طلاب الكلية يدرسون في الفصل الدراسي
شراكة بين Memorial University وIBM لبناء CAIR، إحدى أسرع بيئات الحوسبة في كندا
الموارد IBM Cloud® HPC
احصل على التزويد المؤتمت والإدارة السلسة لبيئة الحوسبة عالية الأداء على السحابة لديك، بما في ذلك البنية التحتية المتكاملة للحوسبة والأدوات وأدوات جدولة أحمال التشغيل والتخزين عالي المستوى. تلبية ارتفاع الطلب على الحوسبة في أوقات الذروة من خلال زيادة السعة حسب الحاجة، والدفع مقابل ما تستخدمه فقط.
الاستفادة من IBM Cloud في أحمال تشغيل أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)
اكتشف كيف تعمل شركات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) باستمرار على تنمية بيئات الحوسبة عالية الأداء لديها على نطاق واسع لتلبية احتياجات أحمال تشغيل عمليات المحاكاة عالية الدقة والنمذجة.
كيف تساعد الحوسبة عالية الأداء الخدمات المالية في تحليل المخاطر
تعرف على كيفية مساعدة الحوسبة عالية الأداء للمؤسسات المالية على إجراء تحليل المخاطر الحساسة لتلبية المتطلبات التنظيمية.
كيف تستفيد صناعات أشباه الموصلات من الحوسبة عالية الأداء في تعزيز الابتكار
نهج سحابة هجينة يوفر السرعة والمرونة والأمن المطلوبين لتلبية هذه المتطلبات.
تعرّف على VELA، أول حاسوب خارق مُحسّن بواسطة الذكاء الاصطناعي يعمل على السحابة الأصلية من إنتاج شركة IBM
البيئة التي يتوجه إليها باحثو IBM الذين ينشئون قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا على الإطلاق، بما في ذلك عملنا على نماذج الأساس. VELA هو المكان الذي نتعاون فيه مع الشركاء لتدريب نماذج بأنواع عديدة.
IBM Quantum يتصدر العالم في حوسبة Quantum
من المتوقع على نطاق واسع أن تحل هذه التقنية الوليدة مشاكل قيّمة لا تستطيع أقوى الحواسيب الخارقة الكلاسيكية اليوم حلها ولن تستطيع حلها أبداً.
