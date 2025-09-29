اكتشِف حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) السحابية الهجينة من IBM لتلبية احتياجات الأعمال الحالية بكفاءة. تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الهجينة، بما في ذلك أحدث معالجات Intel® Xeon® Scalable، ووحدات معالجة الرسومات من كبار المزوِّدين، وIBM Storage Scale، وخوادم Power11 Virtual Servers الجديدة. توفير خيارات قوية ومرنة لإدارة أعباء العمل كثيفة الحوسبة للمحاكاة والنمذجة والذكاء الاصطناعي سواء في البيئات السحابية أم المحلية. يمكننا أيضًا مساعدتك على التحول من خلال الخدمات الاحترافية المقدمة من Expert Labs والاستشارات لدينا.
أخبار مميزة
شاهِد إعادة التشغيل: إحداث ثورة في تصميم الرقائق الإلكترونية باستخدام Cadence OnCloud
انخرط في مناقشات الحوسبة عالية الأداء وشارك الخبرات وتعلم من قادة الصناعات – كل ذلك في مكان واحد.
خادم مستقل جاهز للذكاء الاصطناعي يقدِّم عدم وجود فترات تعطل مخطط لها على الإطلاق
اختر من بين حلول برمجيات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والحوسبة عالية الأداء لتكوين ونشر وانطلاق أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء من خلال الأتمتة الكاملة وتجربة مستخدم متكاملة.
استخدم أحدث مسرّعات الحوسبة ووحدات معالجة الرسومات لتشغيل الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع نظامنا الذي يعتمد على العمل بدون نظام تشغيل والخوادم الافتراضية، إلى جانب مزج ومطابقة البنية التحتية المناسبة.
ادفع فقط مقابل قوة الحوسبة المستخدمة في مثيلات العمل بدون نظام تشغيل وخادم افتراضي، من خلال نموذج سحابة يقضي على السعة المحلية الخاملة ويحسن الاستخدام.
تعزيز أداء الحوسبة على سحابة المؤسسة.
تشغيل خدمات تطبيقات موزعة باستخدام مدير شبكة من فئة المؤسسات.
دمج وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA—مع إمكانية التوسع بسهولة عند الطلب.
نشر أحمال تشغيل التطبيق داخل مساحتك الخاصة.
IBM® Power® Virtual Servers هي خوادم افتراضية قابلة للتكوين أحادية أو متعددة المستأجرين بتقنية IBM Power وتعمل على IBM Cloud®.
استخدمها لمعالجة أحمال التشغيل الأكثر تعقيدًا ذات الحوسبة المكثفة.
احصل على خدمة تخزين بيانات قوية ومرنة وغنية بالأمان.
اكتشف التخزين عالي الدقة لأحمال التشغيل ذات عرض النطاق الحساس ومتطلبات إنتاجية الإدخال/الإخراج.
لمساعدة العملاء في عملية الترحيل أوالتأهيل، يمكن لفريقنا من الخبراء أن يساعدك على بدء عملية النشر لضمان سير كل شيء كما هو متوقع لكسب الوقت الثمين والثقة.
IBM Consulting يمكنها تقديم خدمة مُدارة بالكامل على بيئة الحوسبة عالية الأداء للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) التي نوفرها من خلال العمليات المستمرة وتحسين أداء التطبيقات من خلال خبرة عميقة، وتسعير شهري يمكن التنبؤ به واستمرارية الأعمال، والتي يتم ضمانها من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.
تشغيل التطبيقات أو المهام أو الحاويات على منصة دون خادم. التفوق في المهام المتوازية باستخدام الأساطيل التي تعمل دون خادم. خيار مناسب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعمليات المحاكاة وأعباء العمل الأخرى كثيفة الحوسبة.
نقل البيانات بسرعة من وإلى IBM Cloud Object Storage.
رؤية واسعة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات.
استهداف تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر واكتساب المعارف عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة وأحمال التشغيل الحساسة.
نماذج لغوية كبيرة أكثر ذكاءً وقابلية للتوسع مع InstructLab لتوظيف إمكانيات نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ذات الحجم المناسب لمعالجة تحديات أعمالك الفريدة بشكل خاص وآمن.