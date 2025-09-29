اكتشِف حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) السحابية الهجينة من IBM لتلبية احتياجات الأعمال الحالية بكفاءة. تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الهجينة، بما في ذلك أحدث معالجات Intel® Xeon® Scalable، ووحدات معالجة الرسومات من كبار المزوِّدين، وIBM Storage Scale، وخوادم Power11 Virtual Servers الجديدة. توفير خيارات قوية ومرنة لإدارة أعباء العمل كثيفة الحوسبة للمحاكاة والنمذجة والذكاء الاصطناعي سواء في البيئات السحابية أم المحلية. يمكننا أيضًا مساعدتك على التحول من خلال الخدمات الاحترافية المقدمة من Expert Labs والاستشارات لدينا.