العنوان رؤية موحدة للأمان والامتثال والمخاطر عبر بيئات سحابة متعددة هجينة
IBM Security and Compliance Center (SCC) هو تطبيق السحابة الأصلي للحماية الأساسية (CNAPP) لشبكة السحابة المتعددة.
تكنولوجيا المعلومات عبارة عن حل أمني شامل يوفر الرؤية وإدارة الموقف والحماية عبر بيئات متعددة هجينة. إدارة مركزية لأمن مجموعتك ومخاطرها وامتثالها للمعايير التنظيمية و معيار معيار. تمكين فرق الأمن وفرق عمليات التطوير باستخدام السياسة كرمز، وتأمين البيانات الحساسة وحماية التشغيل من خلال كشف التهديدات في الوقت الفعلي وإدارة الثغرات الأمنية.
اقرأ العرض التنفيذي لشركة KuppingerCole من شركة IBM SCC
وضوح الرؤية في السحابة الأصل والهويات (CIEM) وسوء التكوينات والمخاطر عبر سحابة هجينة. إنشاء بيئات متعددة سحابة متعددة مع بروتوكولات امتثال مدمجة قائمة على الصناعات للاستعداد للتدقيق.
قم بتأمين حاويتك وKubernetes و OpenShift والمضيفين من خلال أمان وقت التشغيل الجاهز والطب الشرعي والاستجابة للحوادث، حتى تتمكن من فهم اختراق الأمن واحتياجات الامتثال لديك بشكل أفضل.
الاستفادة من رؤية موحدة للمخاطر الأمنية عبر الموقف والهوية ونقاط الضعف وأحداث وقت التشغيل. الربط بين نتائج المخاطر الموحدة وتحليل مسارات الهجمات المحتملة عبر سحابة متعددة هجينة أحمال التشغيل.
قم بأتمتة خط أنابيب CI/CD، وحظر الثغرات الأمنية قبل الإنتاج، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة مع إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي من خلال اكتشاف ومنع الانجراف عبر التطبيقات.
يمكنك الحصول على رؤية واضحة في هويات السحابة لإدارة الأذونات وتحديد الأذونات غير النشطة أو الزائدة وتحسين نُهج الوصول لتبسيط تلبية احتياجات إدارة الهوية والوصول الأمنية.
إدارة المخاطر الأمنية والامتثال أثناء قيامك بتوسيع نطاق استخدامك لـ الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية وضوابط البيانات ذات الصلة المطلوبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي أحمال التشغيل.
مصممة لمساعدتك على تقليل الوقت الذي تقضيه في تحديد متطلبات الامتثال والاستعداد للتدقيق من خلال سياسات مخصصة أو محددة مسبقًا تم تعيينها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية.
التخفيف من المخاطر الأمنية بشكل استباقي من خلال الحماية المرتكزة على البيانات والعمليات التشغيلية مع إدارة الثغرات الأمنية في الوقت الحقيقي وذات الأولوية والسياسة الآلية ككود.
العنوان العنوان رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر واكتساب رؤية موحدة للأمان والامتثال والمخاطر واكتساب الرؤى عبر بيئات حساسمال التشغيل.
ينشر الأمان الأساسي وخدمات الدعم الأخرى لإعداد إدارة التوافق الأمني للموارد في حسابك.
إدارة أسرارك بشكل مركزي في مثيل مخصص ومستأجر واحد
مراقبة مفاتيح التشفير والتحكم في البيانات طوال دورة حياة المفتاح، من موقع واحد
احصل على رؤية تشغيلية في التطبيق والخدمات والأنظمة الأساسية المستندة إلى Kubernetes.
تعرف على كيفية توفير IBM Security and Compliance Center عرضًا موحدًا لبيئتك الهجينة متعددة الرؤوساء مما يتيح لك الوصول الفوري إلى حالات أحمال التشغيل ونقاط الضعف والتكوينات الخاصة بك.
الثقة في التطبيقات والبيانات والبنية التحتية أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تدير الذكاء الاصطناعي. IBM Security and Compliance Center يساعد المؤسسات على تنفيذ ضوابط السياسة ومراقبة الالتزام بها. انظر كيف.
اكتشف كيف يمكن أن يؤدي تطبيق السحابة السليمة للبرنامجين الاستراتيجي والتقني إلى تعزيز الابتكار مع تقليل مخاطر اعتماد الذكاء الاصطناعي في الصناعات المنظمة.
اقرأ عن بنية الخدمة وحدد تدفق المستخدم المناسب لمجموعتك.
إدارة الوضع الأمني والوضع الأمني والامتثال المحلي والهجين/المتعدد الوظائف في جزء واحد من زجاج مع مجموعة ضوابط العمل القياسية من ®IBM Cloud للخدمات المالية في IBM Cloud Security and Compliance Center.