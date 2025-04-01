IBM Security and Compliance Center

مصممة لمساعدتك على تقليل الوقت الذي تقضيه في تحديد متطلبات الامتثال والاستعداد للتدقيق من خلال سياسات مخصصة أو محددة مسبقًا تم تعيينها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية.