وتكتسب هذه القدرات أهمية أكبر بالنسبة إلى الصناعات الخاضعة للتنظيم الشديد، مثل الخدمات المالية، حيث يمكن استخدام الرؤى المستمدة للمساعدة على تقليل المخاطر. مع تطلع مؤسسات الخدمات المالية إلى تعزيز الابتكار مع الحفاظ على أمن البيانات، فقد رأيناها تاريخيًا تتبنى الحوسبة عالية الأداء (HPC) للمساعدة على إجراء تحليل المخاطر بسرعة واتخاذ القرارات بسرعة وتلبية متطلباتها التنظيمية.
والآن وأكثر من أي وقت مضى، نشهد مؤسسات الخدمات المالية تستفيد بصورة متزايدة من الحوسبة عالية الأداء للحصول على المزيد من القدرات، بما في ذلك تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي التي يمكن استخدامها لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
صُممت الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud لمساعدة العملاء على إجراء حسابات معقدة لتوفير رؤى سريعة والحصول على ميزة تنافسية، مع إعطاء الأولوية لأمن بياناتهم. بفضل الأمن وعناصر التحكم المدمجة في نظامنا الأساسي، تتيح الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud للعملاء أيضًا استخدام الحوسبة عالية الأداء كخدمة مُدارة بالكامل مع مساعدتهم على الحد من مخاطر الجهات الخارجية سواء كانت طرفًا ثالثًا أو طرفًا رابعًا. مع استمرار تحول الخدمات المالية، تظل شركة IBM ملتزمة بمهمتها في المساعدة على تقليل المخاطر في الصناعات مع وضع المرونة والأداء والأمن والامتثال والتكلفة الإجمالية للملكية في المقدمة.
في عالم الخدمات المالية، يُعد الحصول على أكبر قدر ممكن من طاقة الحوسبة أمرًا أساسيًا للأداء. هناك العديد من المواقف التي يمكن أن تزيد من القدرة الحسابية التي يجب على الشركات المالية توفيرها على أساس يومي على نحو كبير، بما في ذلك الضغوط التنافسية والتقارير التنظيمية ومتطلبات الأمن وتقلبات السوق التي تتطلب منها إجراء حسابات معقدة لإعادة تقييم المخاطر بسرعة.
على سبيل المثال، يجب أن تكون البنوك قادرة على تقييم المخاطر على أساس مستمر وتقديم التقارير إلى المنظمين. في الماضي، شهدنا اعتماد البنوك لفترة طويلة على محاكاة Monte Carlo—وهي حسابات يمكن أن تساعد على التنبؤ باحتمالية حدوث مجموعة متنوعة من النتائج مقابل متغيرات محتملة متعددة—لتوليد رؤية شاملة للمخاطر.
ومع تزايد المخاطر، نتوقع زيادة مطالبات الوكالات التنظيمية عبر أسواق الخدمات المالية بدرجة يقين أعلى في النتائج المأخوذة من النماذج. لتحقيق الدقة المطلوبة، تحتاج النماذج إلى مزيد من البيانات والمزيد من التكرارات والحسابات. هذا هو المجال الذي نعتقد أن تكون الحوسبة عالية الأداء—والتي يمكن أن توفر طاقة حاسوبية مكثفة على نطاق واسع—مفيدة فيه على وجه الخصوص. ولدعم متطلبات المعايير التنظيمية الحالية، صُممت الحوسبة عالية الأداء (HPC) لمساعدة الخدمات المالية على تقديم مستويات الأداء التي تتطلبها هذه الحسابات المكثفة من الناحية الحسابية، سواء كانت موجودة في البيئة المحلية أو في السحابة.
كمستهلكين، نضع الكثير من الثقة في البنوك ونعلم أن لديها إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من البيانات—بدءًا من المعاملات ودرجات الائتمان إلى أشياء مثل أعمارنا. على الرغم من أهمية الحصول على كل هذه البيانات للمساعدة على تقديم أنواع من تجارب العملاء السلسة وعالية الجودة التي نتوقعها في عالمنا الحالي الذي يركز على الرقمية، يجب على البنوك أولاً تحويل هذه البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ لخلق قيمة حقيقية.
ولتحليل هذه البيانات بسرعة وكفاءة، يمكن للبنوك اللجوء إلى حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدعومة بالحوسبة عالية الأداء. على الرغم من أن الحوسبة عالية الأداء ليست جديدة على قطاع الخدمات المالية (ذات التاريخ الطويل في السماح للمؤسسات بإجراء العمليات الحسابية)، فقد حان الوقت الآن للبنوك للتحول والاستفادة من الحوسبة عالية الأداء في عصر جديد يقوده الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. من خلال استخدام الحوسبة عالية الأداء لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن لمؤسسات الخدمات المالية فهم البيانات لمساعدتها على اتخاذ قرارات الأعمال الرئيسية.
على سبيل المثال، يمكن للبنوك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المدعوم بالحوسبة عالية الأداء في الحالات الحساسة مثل الكشف عن الغش أو الإجراءات غير العاجلة مثل خدمة العملاء. في هذه السيناريوهات، يمكن للخوارزميات تحديد الأنشطة غير المعتادة أو الأنشطة الاحتيالية المحتملة على بطاقة ائتمان العميل أو اكتشاف مشاعر معينة (مثل الإحباط أو الانزعاج) في تفاعل خدمة العملاء المدعوم من المساعدين الافتراضيين. في كلا السيناريوهين، يمكن أن تساعد الخوارزمية في تفعيل إجراء ما، مثل الإبلاغ عن نشاط البطاقة الائتمانية المشبوه للعميل عبر رسالة نصية أو تحويل العميل إلى وكيل مباشر للحصول على مزيد من المساعدة قبل أن يتصاعد إحباطه.
مع استمرار قطاع الصناعات المالية في التحول، يمكن للبنوك الاستفادة من الحوسبة عالية الأداء للمساعدة على حساب مستوى المخاطر للجهات التنظيمية على أساس يومي. إذا تمكنت المؤسسات المالية من إنشاء تحليلات مخاطر أكثر دقة بصورة متزايدة وتبني تقنيات الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فيمكنها تحقيق أهدافها الابتكارية مع تلبية متطلباتها التنظيمية في الوقت نفسه.
