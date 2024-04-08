القرارات هي جوهر عملك. للبقاء في المنافسة وتلبية توقعات العملاء المتزايدة باستمرار في عالم اليوم الرقمي سريع الحركة، تحتاج الشركات إلى اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع. يمكن أن تساعد التحليلات المتقدمة جنبًا إلى جنب مع قواعد العمل في تحويل المعارف إلى إجراءات عملية ومخصصة وفورية للعملاء تعمل على توليد نتائج أعمال قابلة للقياس. تقدم IBM مجموعة متكاملة تتيح للشركات إدارة دورة حياة القرارات بأكملها بسهولة.
باستخدام حلول إدارة القرار من IBM، يمكنك:
استخدم برامج Business Rules لتصميم القرارات وتأليفها والتحقق من صحتها بشكل حدسي في بيئة منخفضة التعليمات البرمجية.
دمج الذكاء الاصطناعي مع التحليلات التنبؤية لتحسين عملية اتخاذ القرار لديك.
استخدم التحليلات المتقدمة للتكيف مع التغييرات في الوقت الفعلي وتجاوز توقعات العملاء.
في 4 يونيو، وصل قارب آلي بدون طاقم إلى شواطئ أمريكا الشمالية، متتبعًا مسار ماي فلاور الأصلي. وتمكّن من الوصول إلى هذا الهدف دون مراقبة بمساعدة "قبطان ذكاء اصطناعي" الموجود على متنها. ساعد صانع القرار الافتراضي هذا، والذي يعمل ببرنامج إدارة القرار ®IBM، في ضمان السفر الآمن في ظل ظروف متغيرة باستمرار وخطيرة في كثير من الأحيان.
قامت شركة Tatweer وWipro بدمج قواعد العمل في واجهة مستخدم جديدة لتبسيط طريقة منح تراخيص بناء المدارس، مستبدلين عملية معقدة ومتعددة الخطوات بحل مبسط وآلي.
قامت شركة Aon Italy بأتمتة وإدارة قواعد الأعمال في مجالات مثل التسعير، مما مكّنها من الاستجابة بسرعة ومرونة للتحولات في الظروف الاقتصادية وتوفير مصدر واحد للحقيقة للتدقيقات التنظيمية.
قامت مجموعة الخدمات المالية PNC Inc. بأتمتة 50 عملية تجارية عبر خطوط أعمال متعددة (LOBs) في البنك ووضع أكثر من خمسة ملايين قاعدة عمل مؤتمتة في الإنتاج.