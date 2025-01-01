IBM Automation Decision Services
أتمتة ذكية ومنخفضة الرمز للقرارات
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توظيف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات ذكية ومنخفضة الرمز

يُعَد IBM Automation Decision Services (ADS) برنامجًا لأتمتة الأعمال يُتيح نمذجة وإدارة قرارات الأعمال من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البرمجة ذات الرمز المنخفض. ويتوفر بشكل مستقل أو ضمن IBM Cloud Pak for Business Automation، حيث يكون مدمجًا مسبقًا مع تقنيات الأتمتة الأخرى.
واجهة مستخدم منخفضة الرمز

تمكَّن من اتخاذ قرارات الأعمال باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البرمجة ذات الرمز المنخفض.
دمج التعلم الآلي

اتخِذ قرارات تنبؤية من خلال دمج التعلم الآلي الجاهز للاستخدام.
التعاون

تعاوَن مع الخبراء في مجالك (SMEs) لوضع القواعد عبر مؤسستك.
سيناريوهات المحاكاة

تمكَّن من محاكاة إصدارات متعددة من القرار نفسه باستخدام تحليلات البيانات الكبيرة.

تعرَّف على كيفية الاستخدام

الموافقة على الائتمان والقروض

الموافقة السريعة على القروض مع درجة عالية من الثقة في أن المتقدم لن يتخلف عن السداد، مع إدارة المتطلبات التنظيمية وضمان العدالة والتناسق وقابلية التدقيق.
العروض الترويجية المخصصة

تقديم العروض الترويجية التي من المحتمل أن يتم قبولها بناءً على كل ما تعرفه عن عميل معين وتاريخ المؤسسة.
الكشف عن الغش

تطبيق التعلم الآلي على بيانات المعاملات للعثور على أنماط الاحتيال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة قبل أن تؤثر في الربحية.
معالجة المطالبات

تحسين تجربة العملاء من خلال معالجة المطالبات بسرعة، مع إدارة المخاطر، والحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل وإدارة الامتثال للوائح الحكومية.
الموافقة على الائتمان والقروض

الموافقة السريعة على القروض مع درجة عالية من الثقة في أن المتقدم لن يتخلف عن السداد، مع إدارة المتطلبات التنظيمية وضمان العدالة والتناسق وقابلية التدقيق.
العروض الترويجية المخصصة

تقديم العروض الترويجية التي من المحتمل أن يتم قبولها بناءً على كل ما تعرفه عن عميل معين وتاريخ المؤسسة.
الكشف عن الغش

تطبيق التعلم الآلي على بيانات المعاملات للعثور على أنماط الاحتيال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة قبل أن تؤثر في الربحية.
معالجة المطالبات

تحسين تجربة العملاء من خلال معالجة المطالبات بسرعة، مع إدارة المخاطر، والحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل وإدارة الامتثال للوائح الحكومية.
إحداث تأثير مباشر في عملك
تحسين الفعالية

استخدِم الرؤى لتحسين قوة البيانات، ما يُتيح لك اتخاذ قرارات أكثر استنارة في عمليات أعمالك. اكتشِف المشكلات واتخِذ الإجراءات اللازمة قبل أن تؤثر في العمليات.

 
زيادة الكفاءة

نفِّذ عمليات الأعمال بشكل مستمر وفعَّال على نطاق واسع. تمكَّن من أتمتة الموافقات، ومعالجة المطالبات، وتوظيف الموظفين والعملاء، والمساعدة على تقليل تكاليف عدم الامتثال ومنع خسائر الائتمان.
إدارة الامتثال

تقديم إثبات موثق لعملية اتخاذ القرار لدعم تدقيق الامتثال. تغيير السياسات مع تطور اللوائح. تعزيز الاتساق بين المناطق الجغرافية والقنوات واللوائح.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد كيف تسهم الأتمتة الغنية بالميزات في تسريع عملك.

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