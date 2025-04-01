IBM Operational Decision Manager

قم بتبسيط عملية تأليف القرار وتحريره، باستخدام ميزات على مستوى المؤسسة مثل إمكانية التتبع والمحاكاة وإدارة الإصدارات والتدقيق. IBM يساعد ODM مجموعة ODM على بناء قرارات دقيقة تساعد المجموعة على زيادة الكفاءة وإدارة الامتثال وتحسين السرعة التشغيلية.
ODM، متوفر بشكل مستقل وكجزء من IBM Cloud Pak for Business Automationيساعدك على تحليل قرارات الأعمال القائمة على القواعد وأتمتتها والتحكم فيها. يمكن للحل تفويض قرض، أو اتخاذ قرار بشأن العروض الترويجية أو تغيير فرص البيع المتبادل بدقة عالية وتخصيصها.
عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات حساسة، تصبح حلول اتخاذ القرار IBM مثل ODM وخدمات اتخاذ القرار الأتمتة (ADS) هي المحفزات للنجاح. عند دمجها مع watsonx Orchestrateقدرات التخاطب، من خلال Cloud Pak for Business Automation في SaaS، يمكن للمستخدمين التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، واستدعاء محركات القرار، والحصول على الرؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.
شركة IBM معترف بها كشركة رائدة
يكشف والتكيف بسرعة مع تغيرات السوق: تعديل تجربة العملاء، أو تحديث برامج الولاء، أو إنشاء عروض أكثر تخصيصًا وسياقًا. زيادة سرعة اتخاذ القرار وموثوقيته.
تشغيل العمليات التجارية بشكل أسرع ومتسق وعلى نطاق واسع. يمكنك أتمتة الموافقات، ومعالجة المطالبات، وإعداد الموظفين والعملاء بشكل أسرع، وتقليل تكاليف عدم الامتثال، ومنع الخسائر الائتمانية.
دعم التدقيق والامتثال بإثبات موثق لكيفية اتخاذ القرارات. تغيير السياسات بسرعة مع تطور اللوائح التنظيمية. دفع الاتساق وكشف الاحتيال بشكل منهجي.
استفد من الواجهات التي تمكنك من تأليف القرارات وتطويرها واختبارها بسرعة.
استفد من Operational Decision Manager في التطبيق الأكثر تطلبًا.
استخدم قدرات الاختبار والمحاكاة للمساعدة في تحقيق من الصحة في مقابل سيناريوهات استخدام محددة جيدًا ومؤشرات الأداء الرئيسية.
نشر على OpenShift ، أو خوادم Kubernetes المعتمدة، أو خوادم التطبيق، أو مضمنة في كود جافا، أو على شبكات الحوسبة أو z/OS أو SaaS.
تمكين طرف معني بالمشاركة في تأليف القواعد وتحديثها ونشرها وإدارتها.
توسيع نطاق قرارات الأعمال باستخدام الحوكمة المدمجة وإدارة التغيير في القدرات.
الاستجابة السريعة للتخفيف من مخاطر السلامة العامة.
أتمتة تدفقات العمليات لتحسين الوقت المستغرق في إنجاز إجراءات التأمين على الملكية الجديدة.
تسريع إنشاء الحساب وطلبات الهامش.
تحسين نتائج المرضى من خلال تطوير الأسلوب الرشيق.
أتمتة Business Rules لتحسين خدمة العملاء
تبسيط 20,000 عرض ترويجي للمنتجات مع الوكلاء.
اختر حل إدارة القرارات كامل الميزات، مع خدمات القرارات القائمة على القواعد.
التقاط وإدارة قرارات الأعمال القابلة للتكرار كحل مستضاف ومدار بالكامل.
قم بأتمتة القرارات كجزء من مشروع عالمي يتضمن أتمتة الأتمتة الآلية وسير العمل وغير ذلك.
يمكنك بسهولة دمج التعلم الرؤى لبناء قرارات أكثر ذكاءً وفعالية دون الحاجة إلى متخصصين في تكنولوجيا المعلومات.
قم ببناء برنامج تطبيق السحابة الأصلية المخصص الذي يعمل على أتمتة القرارات باستخدام برنامج متوافق مع شبكة DMN، متوافق مع برنامج DMN.
اكتشف مدعوم بالذكاء الاصطناعي للقدرات، واجهة مستخدم مشتركة (UI) وأدوات رمز منخفضة.
احصل على الأتمتة وتنسيق سير العمل والمزيد.
ادفع مقابل ما تحتاج إليه مع التسعير المعياري.