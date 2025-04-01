IBM Operational Decision Manager
اكتشاف قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد والتقاطها وتحليلها وأتمتتها والتحكم فيها في البيئة التي تختارها
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رسم توضيحي هجين واجهة المستخدم (UI) للواجهة Operational Decision Manager
منصة قوية لإدارة القرارات

قم بتبسيط عملية تأليف القرار وتحريره، باستخدام ميزات على مستوى المؤسسة مثل إمكانية التتبع والمحاكاة وإدارة الإصدارات والتدقيق. IBM يساعد ODM مجموعة ODM على بناء قرارات دقيقة تساعد المجموعة على زيادة الكفاءة وإدارة الامتثال وتحسين السرعة التشغيلية.

ODM، متوفر بشكل مستقل وكجزء من IBM Cloud Pak for Business Automationيساعدك على تحليل قرارات الأعمال القائمة على القواعد وأتمتتها والتحكم فيها. يمكن للحل تفويض قرض، أو اتخاذ قرار بشأن العروض الترويجية أو تغيير فرص البيع المتبادل بدقة عالية وتخصيصها.

عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات حساسة، تصبح حلول اتخاذ القرار IBM مثل ODM وخدمات اتخاذ القرار الأتمتة (ADS) هي المحفزات للنجاح. عند دمجها مع watsonx Orchestrateقدرات التخاطب، من خلال Cloud Pak for Business Automation في SaaS، يمكن للمستخدمين التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، واستدعاء محركات القرار، والحصول على الرؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.
IDC MarketScape: تقييم البائعين لمنصات ذكاء القرار في جميع أنحاء العالم لعام 2024

شركة IBM معترف بها كشركة رائدة
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المزايا
تحسين الفعالية

يكشف والتكيف بسرعة مع تغيرات السوق: تعديل تجربة العملاء، أو تحديث برامج الولاء، أو إنشاء عروض أكثر تخصيصًا وسياقًا. زيادة سرعة اتخاذ القرار وموثوقيته.
تحسين الكفاءة 

تشغيل العمليات التجارية بشكل أسرع ومتسق وعلى نطاق واسع. يمكنك أتمتة الموافقات، ومعالجة المطالبات، وإعداد الموظفين والعملاء بشكل أسرع، وتقليل تكاليف عدم الامتثال، ومنع الخسائر الائتمانية.
إدارة الامتثال

دعم التدقيق والامتثال بإثبات موثق لكيفية اتخاذ القرارات. تغيير السياسات بسرعة مع تطور اللوائح التنظيمية. دفع الاتساق وكشف الاحتيال بشكل منهجي.
السمة الرئيسية البساطة وسهولة الإدارة


استفد من الواجهات التي تمكنك من تأليف القرارات وتطويرها واختبارها بسرعة.

 دعم القرارات المعقدة


استفد من Operational Decision Manager في التطبيق الأكثر تطلبًا.

 اختبار ومحاكاة مدمجة

استخدم قدرات الاختبار والمحاكاة للمساعدة في تحقيق من الصحة في مقابل سيناريوهات استخدام محددة جيدًا ومؤشرات الأداء الرئيسية.

 خيارات النشر المرنة

نشر على OpenShift ، أو خوادم Kubernetes المعتمدة، أو خوادم التطبيق، أو مضمنة في كود جافا، أو على شبكات الحوسبة أو z/OS أو SaaS.

 إدارة الأذونات المستندة إلى الدور

تمكين طرف معني بالمشاركة في تأليف القواعد وتحديثها ونشرها وإدارتها.

 عملية حوكمة مدمجة

توسيع نطاق قرارات الأعمال باستخدام الحوكمة المدمجة وإدارة التغيير في القدرات.

IBM Operational Decision Manager على ®IBM Z

قم بتحديث تطبيق Z الخاص بك أضف الذكاء إلى التطبيق Z الخاص بك جرّب تجربة المعلوماتية الآن على Z
قصص العملاء
وزارة السلامة الإسرائيلية

الاستجابة السريعة للتخفيف من مخاطر السلامة العامة.
العنوان الكندي الأول (FCT)

أتمتة تدفقات العمليات لتحسين الوقت المستغرق في إنجاز إجراءات التأمين على الملكية الجديدة.
TD Ameritrade

تسريع إنشاء الحساب وطلبات الهامش.
هيئة الخدمات الصحية الوطنية للدم وزراعة الدم في المملكة المتحدة

تحسين نتائج المرضى من خلال تطوير الأسلوب الرشيق.
شركة براونيلز

أتمتة Business Rules لتحسين خدمة العملاء
شركة الدهانات الآسيوية المحدودة

تبسيط 20,000 عرض ترويجي للمنتجات مع الوكلاء.
الإصدارات

قارن بين التسعينيات والتسعينيات

 محلي

اختر حل إدارة القرارات كامل الميزات، مع خدمات القرارات القائمة على القواعد.

 على السحابة

التقاط وإدارة قرارات الأعمال القابلة للتكرار كحل مستضاف ومدار بالكامل.

 IBM Cloud Pak for Business Automation

قم بأتمتة القرارات كجزء من مشروع عالمي يتضمن أتمتة الأتمتة الآلية وسير العمل وغير ذلك.
إدارة القرارات في شركة IBM IBM Automation Decision Services

يمكنك بسهولة دمج التعلم الرؤى لبناء قرارات أكثر ذكاءً وفعالية دون الحاجة إلى متخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

 الإصدار المفتوح من IBM Decision Manager من IBM Decision Manager Open Edition

قم ببناء برنامج تطبيق السحابة الأصلية المخصص الذي يعمل على أتمتة القرارات باستخدام برنامج متوافق مع شبكة DMN، متوافق مع برنامج DMN.
احصل على المزيد من القدرات إدارة القرارات التشغيلية مدمجة مسبقًا مع الأتمتة الأخرى مثل المحتوى، والتقاط ومعالجة الأتمتة في Cloud Pak for Business Automation ، لدفع نمو الأعمال. استكشف ®IBM Cloud باك
متكامل

اكتشف مدعوم بالذكاء الاصطناعي للقدرات، واجهة مستخدم مشتركة (UI) وأدوات رمز منخفضة.
مكتمل

احصل على الأتمتة وتنسيق سير العمل والمزيد.
عصري

ادفع مقابل ما تحتاج إليه مع التسعير المعياري.
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