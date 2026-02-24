IBM® Decision Intelligence

القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تكون موثوقة وقابلة للتفسير ومستقبلية

صُنِّفَت IBM كشركة رائدة في تقرير 2026 Gartner Magic Quadrant™ بشأن منصات ذكاء القرارات

اطلع على التقرير لمعرفة المزيد.

قرارات أكثر ذكاءً وأمانًا—بدءًا من السياسة وحتى التأثير في غضون ساعات

 

حوّل سياسات العمل إلى قرارات مُصاغة بواسطة الذكاء الاصطناعي في غضون ساعات؛ قرارات محكومة بدقة التصميم، ومصممة لتحقيق سرعة التشغيل، والشفافية، والثقة التنظيمية على نطاق واسع.

 تحويل السياسات المعقدة
القرارات بلغة بسيطة

حوّل السياسات إلى نماذج لاتخاذ القرارات باستخدام مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي الهجين المدمج

امزج القواعد والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على نتائج أكثر ذكاءً.
الثقة التي يمكنك شرحها

كل قرار شفاف، قابل للتدقيق، ومتوافق.
توسع بلا حدود

البرمجيات كخدمة (SaaS) أصلية ومرنة وجاهزة للنمو مع أعمالك.

طريقة العمل

من سياسة الأعمال إلى القرار المحكوم في ساعات. مع حلول IBM® Decision Intelligence، تتحول السياسات المكتوبة بلغة طبيعية إلى تدفقات اتخاذ قرار محوكمة وقابلة للتدقيق، وجاهزة للتنفيذ بكل ثقة.

النتيجة: إجراءات أسرع، أخطاء أقل، ومسار ملموس لتحقيق العائد على الاستثمار (ROI).

تحويل السياسات إلى قرارات دون الحاجة إلى البرمجة

استخدم مساعد القرارات المدعوم بـ IBM® watsonx لتحويل سياسات العمل إلى قواعد قابلة للتتبع. صُمم من أجل مستخدمي الأعمال، وحاز على ثقة قادة الامتثال، وبدعم تقني متسارع من تكنولوجيا المعلومات.

لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Decision Intelligence تظهر علامة التبويب 'Decision Model' نشطة، مع عرض قواعد الأهلية‑للتأمين على الحياة بما في ذلك 'AgeRangeCheck' و'CoverageLimitCheck' و'HealthStatusCheck' في لوحة قابلة للتمرير

الذكاء الاصطناعي والقواعد والبيانات—متكاملة حسب التصميم

تخلص من تعقيدات الربط بين الأدوات المنفصلة. حيث يمكنك بناء القرارات وحوكمتها ونشرها في بيئة موحدة واحدة—مما يسرع من عملية التحول ويقلل من المخاطر التشغيلية.

لقطة شاشة لمخطط سير العمل في البيئة الموحدة لـ IBM Decision Intelligence، تظهر علامة التبويب 'Modeling (15)' نشطة، وتستعرض نتيجة مطالبة لنموذج قرار حول مخطط انسيابي لقرار الموافقة على القرض مع معايير مفصلة مثل 'درجة المخاطر' و'التأمين'

قرارات يمكنك شرحها

توفر تقنية IBM Decision Intelligence إمكانية تتبع كاملة لدورة الحياة. تعمل هذه الميزة بدءاً من وضع السياسات وصولاً إلى النتائج المحققة للأعمال، مما يضمن أن تكون القرارات واضحة، وقابلة للتدقيق، ومبنية على الثقة.

لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Decision Intelligence تظهر علامة التبويب 'Modeling (15)' نشطة، وتعرض جدول تصنيف يحتوي على أعمدة النطاقات الخاصة بالسداد والدرجة الائتمانية للشركات، مع القيم المقابلة في كل صف، وتتميز بوجود محرر المنطق على الجانب الأيمن

الصناعات

كل نقرة، وكل عملية إضافة للسلة، وكل عرض ترويجي، وكل موعد تسليم هو بمثابة قرار. وعندما تتوزع هذه القرارات بين أدوات مشتتة وفرق عمل منفصلة، يفقد تجار التجزئة هوامش أرباحهم وتضيع منهم فرص جوهرية. تمنحك IBM Decision Intelligence ركيزة أساسية محوكمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة التسعير، والعروض الترويجية، وتنسيق المنتجات، وتلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة — لتعمل أنظمتك بنفس الدقة والسرعة التي يتوقعها عملاؤك. حوّل قراراتك إلى نمو ملموس، لا إلى مجرد تخمينات.

لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Decision Intelligence تعرض نموذج قرار 'Discount Calculator' مع تفعيل 'Step 2 of 4 completed!'، حيث تُظهر مخطط تدفق يحتوي على عُقد وأسهم مصنفة، بالإضافة إلى وحدات مترابطة مثل حساب الخصم، وتقييم فئة العميل، وتقييم قيمة الطلب

تتغير مخاطر الائتمان، وإشارات الاحتيال، وتوجيه المدفوعات، واستراتيجيات التحصيل بين ثانية وأخرى — ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات المالية تتخذ هذه القرارات بناءً على قواعد جامدة وبيانات ناقصة. توفر تقنية IBM Decision Intelligence طبقة اتخاذ قرار في الوقت الفعلي وعابرة للمنصات، تساهم في تدقيق الموافقات، وتقليل الخسائر، وتعزيز ثقة العملاء. حدّث القرارات التي تشكل ميزانيتك العمومية إلى قرارات عصرية — مع ضمان الشفافية والتحكم الكامل.

لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Decision Intelligence تستعرض واجهة 'Car Loan Approval Service'، مع تفعيل تبويب 'Policy document' وإبراز عبارة '!Step 1 of 4 completed'، حيث تعرض معايير الأهلية مثل شرط السن، والتحقق من الدخل، والحد الأدنى لدرجة الائتمان، وشروط مبلغ القرض، مقدمة في لوحة نصية منظمة للسياسات

الأسِرّة، مسارات العلاج، التصاريح، التوظيف، والمدفوعات — يعتمد قطاع الرعاية الصحية على قرارات نادراً ما يربطها سياق واحد. تعمل IBM Decision Intelligence على ربط المنطق السريري والتشغيلي والمالي في طبقة واحدة شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز تدفق المرضى وجودة الرعاية وسلامة الإيرادات. موافقات أسرع، مسارات أوضح، وتأخيرات أقل — كل ذلك ضمن إطار حوكمة يتسم بالوضوح وقابلية التفسير والتركيز على النتائج.

لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Decision Intelligence تعرض سير عمل 'MRI Request Decision Service'، مع تفعيل علامة التبويب 'Decision Model' وإبراز عبارة '!Step 2 of 4 completed'. يظهر الرسم التخطيطي للتدفق ثلاثة فروع تمتد من 'MRIRequest' إلى 'CoverageCheck' و 'ClinicalEvaluation' و 'PreAuthEvaluation'، والتي تندمج جميعاً في 'MRIRequestOutcome'

تتحرك المخزونات، وتتبدل الطلبات، وتتعطل المسارات، وتتذبذب التوقعات. إن ما يبطئ سلاسل التوريد ليس اضطراباً واحداً كبيراً، بل هو آلاف القرارات غير المنسقة التي تُتخذ دون مصدر موحد للحقائق. تدمج IBM Decision Intelligence بين الطلب والتكلفة والسعة والخدمة والمخاطر في توصيات سريعة وقابلة للتفسير، تساعد الفرق على التحرك قبل وقوع الأثر. ابنِ سلسلة توريد تفكر مسبقاً، ولا تكتفي برد الفعل المتأخر.

لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Decision Intelligence، تستعرض تدفق عمل 'Supplier Compliance Validation'، مع تفعيل علامة تبويب 'Decision Model' وإبراز عبارة 'Step 4 of 4 completed!'، حيث تظهر عدة أسهم مترابطة تتفرع من 'Supplier' وصولاً إلى 'ComplianceResult'

إشارات التوقف عن استخدام الخدمة، أحمال الشبكة، تصميم الخطط، وكشف الاحتيال — تعمل شركات الاتصالات في حركة مستمرة، لكن منطق اتخاذ القرار غالباً ما يعجز عن مواكبة هذه الوتيرة. توحد IBM Decision Intelligence بيانات المشتركين والأجهزة والاستخدام ومعلومات الشبكة في عقل قرار محكوم واحد، يعزز بدوره استبقاء العملاء، التخصيص، ضمان الخدمة، وحماية الإيرادات. اربط بين الاستراتيجيات التجارية واستراتيجيات الشبكة بقرارات يمكنك شرحها وقياسها وتوسيع نطاقها.

لقطة شاشة للوحة معلومات IBM Decision Intelligence تعرض سير عمل 'Retention Decision Service'، مع تفعيل علامة التبويب 'Decision Model' وإبراز عبارة '!Step 2 of 4 completed'؛ حيث يظهر مخطط تدفقي يتفرع منه ثلاثة فروع من 'CustomerProfile' لتصل إلى 'ChurnRiskAssessment'، و'LifetimeValueCategory'، و'Payment Status Evaluation'، ثم تلتقي جميعها في 'RetentionStrategy' وصولاً إلى الخطوة النهائية 'RetentionAction'

التسعير والتغليف — خيارات دفع متعددة متاحة

IBM Decision Intelligence – خطة Essentials

 

السعر شهريًا

 

1,500 دولار أمريكي/الشهر*

تنفيذ القرار

ما يصل إلى 100000 قرار شهريًا

استخدام إضافي

10 دولارات أمريكية لكل 1000 قرار إضافي

المؤلفون

ما يصل إلى 10 مستخدمين نشطين

البيئات

تم تضمين بيئة واحدة تم تكوينها مسبقًا

تتضمن خطة Essentials
  • مساعد اتخاذ القرار مدعوم بالذكاء الاصطناعي 
    • إنشاء نماذج القرار مباشرة من نصوص السياسات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • نمذجة القرار باستخدام رمز منخفض 
    • بناء وتحرير ونشر تدفقات القرار المحوكمة من خلال واجهة ويب بديهية—دون الحاجة إلى بيئة تطوير متكاملة (IDE)
  • محرك الذكاء الاصطناعي الهجين 
    • اجمع بين قواعد العمل ونماذج التعلم الآلي التنبؤية ورؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي في تدفق قرار واحد
  • قابلية التفسير والحوكمة
    • كل نتيجة شفافة، وقابلة للتدقيق، ومتوافقة مع معايير المؤسسات
  • التكامل السلس للتعلم الآلي (ML)
    • أحضر نماذجك الخاصة من watsonx.ai أو منصات أخرى لاتخاذ القرارات التنبؤية
  • اختبار وتحقق مدمج 
    • اختبار منطق القرار وتحسينه قبل النشر
  • بنية SaaS آمنة
    • قابلية توسع بمستوى المؤسسات، وتحكم في الوصول القائم على الأدوار، وعزل البيانات حسب التصميم

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

الموارد

ما الجديد؟

استكشف الميزات والتحسينات الجديدة

 المجتمع

استكشف مجتمع مستخدمي IBM Decision Intelligence

 التوثيق

استكشف الوثائق الرسمية لـ IBM Decision Intelligence

 ندوة الإنترنت

ما الجديد والمستقبلي في IBM Decision Intelligence: ميزات مطورة. تأثير أكبر.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ تجربة لمدة 30 يومًا للحصول على وصول كامل إلى جميع ميزات IBM Decision Intelligence.

الحواشي

*للاطِّلاع على التفاصيل الكاملة حول طرق الدفع وأهلية الشراء حسب الدولة، تفضَّل بزيارة هذه الصفحة.