يُعدّ IBM DevOps Test مجموعة من العروض المستمرة للاختبار المستمر لإنشاء الاختبارات، وتشغيلها، ومحاكاتها افتراضيًّا، وتحليلها بشكل آلي. يساعد الاختبار الآلي المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار. يعتمد نجاح الأعمال على جودة البرامج التي تُدير الأعمال.