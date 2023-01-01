IBM DevOps Test
منصة اختبار ومحاكاة افتراضية للمساعدة على ضمان جودة التطبيقات.
الإصدار التجريبي من DevOps Test Workbench
مشهد يُظهر فريقًا من مطوري البرمجيات يبرمجون تطبيقات ويختبرونها ويتعاونون مع بعضهم في بيئة تطوير حديثة

حل اختبار آلي شامل

يُعدّ IBM DevOps Test مجموعة من العروض المستمرة للاختبار المستمر لإنشاء الاختبارات، وتشغيلها، ومحاكاتها افتراضيًّا، وتحليلها بشكل آلي. يساعد الاختبار الآلي المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار. يعتمد نجاح الأعمال على جودة البرامج التي تُدير الأعمال.

 قراءة تقرير كفاءة تسليم البرامج لعام 2023
نطاق الاختبار

دعم الاختبار الشامل على مجموعة واسعة من التقنيات والمنصات، بما في ذلك ®z/OS.
منصة الاختبار المستمر

إجراء الاختبارات وعرض النتائج من منصة مركزية.
الدعم على المنصات السحابية والبيئات المحلية

نشر البرامج وتوسيع نطاق التنفيذ مع دعم Docker الأصلي.
التصحيح الذاتي الذكي لحالات الاختبار

القضاء على حاجة المستخدمين إلى التدخل اليدوي لإصلاح حالات الاختبار المعطلة.
دعم مسارات DevOps

التكامل مع أدوات DevOps الشائعة مثل IBM DevOps Deploy.
بيئة معالجة اللغة الطبيعية

القضاء على الحاجة إلى معرفة البرمجة النصية.
رؤى الاختبار من الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML)

استخدم رؤى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) من بيانات الاختبار لإنشاء إطار عمل الاختبار وحالات الاختبار وتحسينها.
تقييم قيمة الأعمال

تحديد عائد الاستثمار من استخدام أحدث أدوات الاختبار لأتمتة عمليات الاختبار.

المزايا

منصة IBM DevOps Test Hub هي منصة اختبار مستمر قائمة على الويب، حيث يُمكنك تشغيل اختبارات واجهات برمجة التطبيقات، والاختبارات الوظيفية، واختبارات الأداء جميعها ضمن أداة واحدة.

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أتمتة الاختبارات الوظيفية واختبارات الانحدار على مجموعة واسعة من التطبيقات التي تشمل HTML، والويب، والعديد من البروتوكولات الأخرى.

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إنشاء وتشغيل أعباء عمل واسعة النطاق ومتعددة المستخدمين مع اختبارات الأداء على مستوى الخدمة أو مستوى التطبيق.

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فصل بيئة العمل عن تبعياتها والتحقق من التكاملات بشكل معزول.  دعم المحاكاة الافتراضية لتطبيق DevOps Test لعدد كبير من البروتوكولات بما في ذلك HTTP وMQ وJDBC وCICS والعديد غيرها. 

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أتمتة، وإنشاء، وتشغيل اختبارات واجهة برمجة التطبيقات (API) والاختبارات الوظيفية لواجهة المستخدم (UI)، واختبارات الأداء لتحديد الأخطاء مبكرًا عندما تكون تكلفة إصلاحها أقل.

 تعرف على المزيد

استخدم بيئة خالية من البرمجة النصية لتطوير اختبارات لمشروعات تكامل عمليات الأعمال ورسائل بنية موجهة نحو الخدمات (SOA).

 تعرف على المزيد

منصة IBM DevOps Test Hub هي منصة اختبار مستمر قائمة على الويب، حيث يُمكنك تشغيل اختبارات واجهات برمجة التطبيقات، والاختبارات الوظيفية، واختبارات الأداء جميعها ضمن أداة واحدة.

 تعرف على المزيد

أتمتة الاختبارات الوظيفية واختبارات الانحدار على مجموعة واسعة من التطبيقات التي تشمل HTML، والويب، والعديد من البروتوكولات الأخرى.

 تعرف على المزيد

إنشاء وتشغيل أعباء عمل واسعة النطاق ومتعددة المستخدمين مع اختبارات الأداء على مستوى الخدمة أو مستوى التطبيق.

 تعرف على المزيد

فصل بيئة العمل عن تبعياتها والتحقق من التكاملات بشكل معزول.  دعم المحاكاة الافتراضية لتطبيق DevOps Test لعدد كبير من البروتوكولات بما في ذلك HTTP وMQ وJDBC وCICS والعديد غيرها. 

 تعرف على المزيد

أتمتة، وإنشاء، وتشغيل اختبارات واجهة برمجة التطبيقات (API) والاختبارات الوظيفية لواجهة المستخدم (UI)، واختبارات الأداء لتحديد الأخطاء مبكرًا عندما تكون تكلفة إصلاحها أقل.

 تعرف على المزيد

استخدم بيئة خالية من البرمجة النصية لتطوير اختبارات لمشروعات تكامل عمليات الأعمال ورسائل بنية موجهة نحو الخدمات (SOA).

 تعرف على المزيد
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تعرَّف على المزيد حول حلول IBM DevOps Test.

 الإصدار التجريبي من DevOps Test Workbench الإصدار التجريبي من DevOps Test Hub
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