Red Hat® AI on IBM Cloud

تساعد كلٌّ من IBM وRed Hat الشركات على تسريع رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي

شاهد عروض Red Hat AI بدء استخدام InstructLab
رسم توضيحي لأمن البيانات في السحابة، يشمل الخوادم، وقفلًا للحماية، والاتصال بالأجهزة على الشبكة.

قم بتخصيص تطور أعمالك واستفد من قوة الذكاء الاصطناعي على السحابة الهجينة

انضم إلى ندوة عبر الإنترنت للتعرف على الذكاء الاصطناعي أينما كنت.
الأربعاء 30 يوليو 2025، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا (9:00 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا)

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حلول Red Hat AI على IBM Cloud

تُعَد Red Hat AI on IBM Cloud مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة. وهي تساعد المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية وتسريع الوصول إلى السوق من خلال استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة عالية الكفاءة، ومبنية على بيانات المؤسسة الخاصة ذات الصلة، بطريقة آمنة وخاصة.

يمكِّن Red Hat AI on IBM Cloud المؤسسات من إدارة ومراقبة دورة الحياة الكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية والتوليدية، سواء تم نشرها على خوادم فردية أو على أنظمة موزعة واسعة النطاق. يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، ويستفيد من منظومة شركاء تركِّز على تحسين الأداء والاستقرار ودعم وحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي.
أخبار مميزة
رسم توضيحي للرسومات البيانية والمخططات الملونة
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

اقرأ المدونة حول Red Hat AI InstructLab والمتوفر على IBM Cloud.

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رسم توضيحي مدمج يحتوي على أيقونة سحابة تعبِّر عن المستندات والعمليات.
ما InstructLab؟

يمكنك الوصول إلى مركز التوضيح الذي يضم محتوى من إعداد خبراء IBM حول أبرز المواضيع التقنية.

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رسم توضيحي لتطبيق يعرض مجموعة متنوعة من الألوان في أقسام وميزات مختلفة
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

اقرأ المدونة حول Red Hat OpenShift AI المتوفر على IBM Cloud.

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عروض Red Hat AI على IBM Cloud

تتضمن مجموعة Red Hat AI on IBM Cloud ما يلي: خدمة Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud(كخدمة SaaS) لبناء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المخصصة، وRed Hat OpenShift AI on IBM Cloud لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وRed Hat Enterprise Linux (RHEL) AI لبيئات خوادم Linux الفردية.

تعمَّق أكثر في ملخص الحل Red Hat AI on IBM Cloud
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud Red Hat OpenShift® AI on IBM Cloud Red Hat Enterprise Linux® AI on IBM Cloud
ابتكارات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud كيف تنقل IBM Cloud الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج
خصوصية البيانات

احمِ بياناتك بكفاءة، حتى إن شركة IBM لا تستطيع الوصول إليها. سنساعدك على إدارتها، بينما تتحكم في مفاتيح التشفير الخاصة بك حتى تتمكن أنت وحدك من الوصول إليها.
أمان مدمج

قلِّل من التهديدات الأمنية باستخدام خاصية حماية أعباء العمل في IBM Security and Compliance Center. قلِّل التكوينات الخاطئة إلى الحد الأدنى، وحدد التهديدات بسرعة واحصل على رؤية واضحة لمخاطر الطرف الثالث والرابع.
اختيار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

انشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في السحابة باستخدام وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي، أو في البيئات المحلية وفي أجهزة الحافة. اختَر من بين مجموعة واسعة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القابلة للتكيف التي تتكامل مع مختلف أطر العمل والأدوات للذكاء الاصطناعي عالي الأداء.
التوافق التلقائي والتشغيل الدائم

تمكَّن من تلبية أحدث معايير الحوكمة والمخاطر باستخدام أدوات تعمل على أتمتة عملية تحديد التغييرات التنظيمية وترجمة التغييرات إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
أدوات كفاءة DevOps

يمكنك أتمتة مسار النشر وتسريع وقت الإنتاج باستخدام البنى القابلة للنشر أو أدوات إدارة الحاويات من Red Hat OpenShift وIBM Code Engine.
كومة من البداية إلى النهاية

تجاوَز حدود السحابة. تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات الخوادم والتخزين والشبكات لمساعدتك على التغلب على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي والعقبات التقنية.
قصص العملاء

توفير تقنيات المصادر المفتوحة للشركات مثل شركتك
ملعب مزدحم ولاعب تنس يرتدي ملابس بيضاء ويؤدي ضربة إرسال عبر الشبكة
WIMBLEDON
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز تجربة رقمية عالمية المستوى
فريق من الأشخاص يحضر درسًا مع مدرِّب أعمال
حساب IBM 360
تحويل أسلوب التعاون بين الفرق التي تتعامل مع العملاء في IBM
ملعب مزدحم ليلاً
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
التفوق في التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس
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IBM Granite
حقِّق وفورات في التكاليف من خلال نماذج Granite الصغيرة والمفتوحة، المصممة لتعزيز كفاءة المطورين.
شعار watsonx 2024
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع watsonx
يمكن للمؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفير التكاليف باستخدام نماذج صغيرة ومخصصة لتعزيز النمو.
لقطة شاشة لواجهة مستخدم في تطبيقات الخدمات المصرفية عبر السحابة الهجينة
IBM Security and Compliance Center
استهداف تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة
مبرمج تكنولوجيا معلومات محترف يعمل في مركز البيانات على كمبيوتر مكتبي بثلاث شاشات
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ممر خادم تخزين بيانات عالي التقنية
وحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud
قوة الاختيار لنشر الذكاء الاصطناعي الخاص بك
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شاهد عروض Red Hat AI بدء استخدام InstructLab