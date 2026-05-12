ادفع بمستقبل المحاكاة الافتراضية لديكم قدمًا مع IBM Cloud وRed Hat

أعلنت IBM اليوم عن Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud، وهي خدمة Red Hat OpenShift Virtualization مُدارة ومتاحة على IBM Cloud.
تُقدَّم Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud على خوادم IBM Cloud VPC Bare Metal من فئة المؤسسات. وتوفّر الخدمة بيئة محاكاة افتراضية آمنة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها، مصمَّمة للمؤسسات التي تضع الأجهزة الافتراضية في المقام الأول، وترغب في تحقيق اتساق تشغيلي اليوم، مع مسار واضح ومرن نحو الحاويات والبنى السحابية الأصلية والقدرات المتوائمة مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل. ستتوفر الخدمة بوجه عام في 26 يونيو 2026، على أن تتاح الإصدارات التجريبية المغلقة في 1 يونيو 2026.
يتطور مشهد المحاكاة الافتراضية بوتيرة متسارعة. وقد دفعت تكاليف الترخيص المتزايدة، والتغييرات المفاجئة لدى المورّدين، وعمليات الدمج داخل المنصات القديمة، كثيرًا من المؤسسات إلى إعادة تقييم الأسس التي تعتمد عليها لتشغيل الأجهزة الافتراضية ذات المهام الحيوية. وتواجه فِرق المحاكاة الافتراضية ضغوطًا أكبر من أي وقت مضى لضمان الاستقرار والامتثال والعمليات القابلة للتنبؤ، مع التعامل في الوقت نفسه مع ميزانيات آخذة في الانكماش وبيئات متزايدة التعقيد.
ويواجه قادة التقنية في مختلف القطاعات تحديات متشابهة:
تظل الأجهزة الافتراضية ضرورية لتطبيقات مثل ERP وEHR والخدمات المصرفية الأساسية والتحليلات وأنظمة تطبيقات الأعمال الأساسية التي لا يمكن إعادة بنائها بسرعة. ما تحتاج إليه المؤسسات هو بيئة مستقرة لمراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor)، تتيح لها تشغيل أحمال التشغيل الحالية، مع فتح المجال أمام خيارات مستقبلية مثل التطوير القائم على بنية سحابية أصلية، واعتماد Kubernetes، وأتمتة DevOps، وتشغيل أحمال الذكاء الاصطناعي وفق الجدول الزمني المناسب لها.
وهذا بالضبط ما تقدمه Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud: منصة محاكاة افتراضية مُدارة، آمنة وجاهزة للاستخدام المؤسسي، تستند إلى خارطة طريق طويلة الأمد مبنية على تقنيات مفتوحة وقدرات اختيارية للمسارات المستقبلية.
تعمل المنصة باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)، وتُنشر ضمن تكوين مخصص لمجموعة أجهزة افتراضية فقط، ومُحسَّن تحديدًا لأحمال تشغيل المحاكاة الافتراضية. ويدعم هذا التصميم ما يلي:
توفّر IBM البيئة بوصفها خدمة مُدارة، ما يتيح للعملاء نشر الأجهزة الافتراضية فورًا من دون الحاجة إلى تهيئة إضافية. إنها منصة تركّز على الأجهزة الافتراضية أولًا، مع إتاحة مسارات اختيارية لاعتماد الحاويات أو أدوات البنية السحابية الأصلية عندما تقرر الفِرق استكشافها.
وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تبحث عن بديل موثوق لمراقبات الأجهزة الافتراضية القديمة، من دون الالتزام بإعادة تصميم التطبيقات بالكامل.
تتضمن الخدمة عدة طبقات تقنية تعمل معًا لتوفير الموثوقية والاتساق والأداء القابل للتنبؤ.
1. تكوين مجموعة مخصص للمحاكاة الافتراضية
يلغي هذا التكوين الأعباء المرتبطة بالتركيز على الحاويات، ويضبط البيئة بما يناسب كثافة الأجهزة الافتراضية، وجدولة وحدة المعالجة المركزية، واتساق الشبكة. وهو يحاكي السلوك التشغيلي لمراقبات الأجهزة الافتراضية التقليدية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من تنسيق Kubernetes.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
يدمج KubeVirt الأجهزة الافتراضية التقليدية في Kubernetes من خلال التعامل معها كموارد مخصصة. والنتيجة هي طبقة تجريد موحَّدة يمكن من خلالها إدارة الأجهزة الافتراضية والحاويات باتساق عبر Kubernetes RBAC، وشبكات OpenShift، وملفات CRD القياسية الخاصة بعمليات دورة حياة الأجهزة الافتراضية. ويمنح ذلك فِرق الأجهزة الافتراضية قدرًا أكبر من التحكم، مع الحفاظ على التوافق مع مهام سير العمل المعتمدة لديها.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
يوفر Red Hat OpenShift Data Foundation تخزينًا عالي التوافر للكتل والملفات، ويتولى إدارة البيانات الدائمة للأجهزة الافتراضية. كما يدعم أحمال التشغيل ذات الحالة، واللقطات، والاستنساخ، ودورات الترقية منخفضة التأثير. ويضمن ذلك تجربة تخزين متسقة عبر دورة الحياة بأكملها.
4. تكامل أصلي مع خدمات IBM Cloud
تتصل الخدمة مباشرةً بأنظمة الحوكمة والأمان في IBM Cloud، بما يشمل IAM لإدارة الهوية والوصول، وKey Protect لإدارة مفاتيح التشفير، وIBM Cloud Monitoring and Logs لتوفير رؤية شاملة من البداية إلى النهاية، وعزل شبكة VPC لتعزيز الأمان. وتتم إدارة هذه التكاملات، ما يلغي حاجة الفِرق إلى تنسيق هذه المكوِّنات بنفسها.
1. تبسّط العمليات المُدارة عمليات ما بعد النشر
أحد الجوانب الأكثر تحديًا في منصات المحاكاة الافتراضية هو عمليات اليوم الثاني، مثل تطبيق التصحيحات، والترقيات، والمعالجة، والحفاظ على الامتثال. ويزيل نموذج الخدمة المُدارة من IBM قدرًا كبيرًا من هذا العبء من خلال تولّي ما يلي:
ويمنح ذلك المؤسسات طبقة محاكاة افتراضية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ويقلّل "الضوضاء" التشغيلية التي غالبًا ما تستهلك وقت فِرق البنية التحتية. وتدعم منصة IBM Cloud اتفاقية مستوى خدمة بضمان مالي بنسبة 99.99%، ما يجعلها مناسبة لأحمال التشغيل الحساسة التي يجب أن تظل قيد التشغيل دائمًا. اقرأ المزيد هنا.
2. مسار انتقال منخفض المخاطر من جهاز افتراضي إلى جهاز افتراضي
بالنسبة إلى كثير من المؤسسات، يتمثل أكبر عائق أمام اعتماد منصة جديدة في التخوف من تعقيد الترحيل. وتوفر الخدمة مهام سير عمل منظمة للانتقال من جهاز افتراضي إلى جهاز افتراضي، مصممة لتقليل الاضطراب ودعم انتقالات قابلة للتنبؤ. وباستخدام أدوات الترحيل من Red Hat، إلى جانب المساعدة من خبراء IBM وRed Hat، يمكن للمؤسسات:
يتيح ذلك للفِرق الانتقال من مراقبات الأجهزة الافتراضية القديمة من دون إعادة بناء أحمال التشغيل معماريًا، أو إعادة هيكلة الفِرق، أو إعادة كتابة عمليات التشغيل. فالهدف هو الحفاظ على الاستمرارية والاستقرار أثناء الانتقال، لا فرض تحول قسري.
3. الأتمتة والاتساق على مستوى مجموعة الأنظمة
مع نمو بيئات الأجهزة الافتراضية، تصبح الحاجة إلى الإدارة المركزية والأتمتة أكثر أهمية. وتدعم الخدمة التوسُّع المدفوع بالأتمتة من خلال أداتين رئيسيتين.
تعمل منصّة Ansible Automation Platform على تبسيط إدارة دورة الحياة من خلال أتمتة مهام مثل توفير الأجهزة الافتراضية، وتطبيق السياسات، وفرض التهيئات، ومهام سير الصيانة القابلة للتكرار. ومن خلال تمكين الفِرق من إعادة استخدام أدلة التشغيل الحالية، تحافظ المنصة على استثمارات الأتمتة القائمة وتسرّع تحقيق الاتساق التشغيلي. واستكمالًا لذلك، يوفّر Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization حوكمة على مستوى مجموعة الأنظمة، ورؤية موحَّدة، وامتثالًا قائمًا على السياسات، وتحسينًا للموارد عبر مجموعات متعددة. وتُمكِّن هذه القدرات، مجتمعةً، المؤسسات من إدارة بيئات الأجهزة الافتراضية واسعة النطاق بمزيد من الاتساق والكفاءة والتحكم.
4. أمان قوي لأحمال التشغيل المؤسسية والخاضعة للتنظيم
تأتي إمكانات الأمان والحوكمة مدمجة مباشرةً في المنصة، بدءًا من تعزيز الأمان على مستوى المنصة، بما يشمل معايير أمان الحجيرات المقيَّدة، وتشغيل الأجهزة الافتراضية من دون امتيازات الجذر، وفرض الفصل بين المهام، وتشفير الاتصالات عبر المجموعة. ويعزز نظام الحوكمة في IBM Cloud هذا الأساس من خلال هوية موحَّدة عبر IAM، وإدارة آمنة للمفاتيح باستخدام Key Protect، وتسجيل شامل وقابلية ملاحظة تدعم مسارات التدقيق، إلى جانب عزل VPC للحفاظ على حدود صارمة للشبكة. وبالإضافة إلى ذلك، توفّر مناطق IBM Cloud التي تضم نطاقات متعددة توافرًا عاليًا، وفصلًا بين نطاقات الأعطال، وطبقات احتياطية من البنية التحتية، بما يوفّر المرونة التي تحتاج إليها القطاعات ذات متطلبات الامتثال الصارمة، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والقطاع الحكومي والاتصالات.
5. التطور وفق الجدول الزمني المناسب لكم
مع أن الخدمة تركّز على أحمال تشغيل الأجهزة الافتراضية، فإنها توفّر أيضًا مسارًا مرنًا لإدخال الحاويات، وممارسات DevOps، والأدوات الأصلية في Kubernetes، أو أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات تشغيل الأجهزة الافتراضية اليوم، ثم التوسُّع إلى Red Hat OpenShift on IBM Cloud عندما تصبح جاهزة. ويمكن للفِرق:
لا توجد مواعيد مفروضة، بل مسار واضح ومدعوم عندما تصبح الأعمال جاهزة له.
توفّر Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud للمؤسسات أساسًا آمنًا وقابلًا للتنبؤ ومُدارًا لبيئات الأجهزة الافتراضية لديها. وتقدّم مسارًا عمليًا للابتعاد عن منصات المحاكاة الافتراضية القديمة، من خلال تمكين انتقالات منخفضة المخاطر من جهاز افتراضي إلى جهاز افتراضي، وتثبيت التكاليف، وتقليل العبء التشغيلي عبر عمليات دورة الحياة التي تديرها IBM ودعم هندسة موثوقية الموقع (SRE). ومع أمان من فئة المؤسسات، وضوابط امتثال، واتفاقية مستوى خدمة مدعومة ماليًا بنسبة 99.99%، صُمِّمت المنصة لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحيوية بثقة.
وبالقدر نفسه من الأهمية، تتيح المنصة للفِرق مرونة تطوير بيئاتها بمرور الوقت. وسواء اختارت المؤسسات إدخال الحاويات، أو اعتماد ممارسات DevOps، أو استكشاف قدرات جاهزة للذكاء الاصطناعي، فإن المنصة توفر مسارًا واضحًا واختياريًا، من دون فرض تغييرات قبل أن تكون الأعمال مستعدة لها.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى إلى استقرار طويل الأمد، وحرية اختيار التقنيات المفتوحة، واستراتيجية محاكاة افتراضية موثوقة وجاهزة للمستقبل، توفّر Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud أساسًا قويًا ومرنًا يدعم أولويات اليوم وطموحات الغد.
يمكن للمؤسسات البدء بمشروع تجريبي، أو التحقق من قابلية التشغيل البيني، أو العمل مع خبراء IBM وRed Hat على تخطيط الترحيل.