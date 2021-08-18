حلول الاتصالات

أعِد تصوُّر مفهوم الاتصال واستكشف طرقًا للمساعدة على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ إعادة صياغة تصور الاتصالات احجز جلسة لمناقشة الاستراتيجية
تهيئة قطاع الاتصالات للمستقبل بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي

تواجه شركات الاتصالات مرحلة فارقة. مع تزايد الضغوط لتلبية توقعات رضا العملاء، وتقليل معدل فقدان العملاء، وخفض التكاليف، وزيادة الإيرادات، يتجه مقدمو خدمات الاتصالات إلى استكشاف حلول جديدة — تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.

وبالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة بلا شك على رفع مستوى تجربة العملاء وتحسين أتمتة الشبكة، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا على ما يلي:

  • اكتشاف مستويات جديدة من إنتاجية القوى العاملة
  • تخصيص المحتوى التسويقي بشكل دقيق على نطاق واسع
  • زيادة التفاعل وتعزيز الإيرادات من خلال خدمة العملاء
  • تعزيز أداء الأعمال بفاعلية في القطاع المالي وخدمات التعهيد
  • تحديث التطبيقات لتحقيق قيمة سريعة

باختصار، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محفزًا للتحول الرقمي وتحسين الأداء في شركات الاتصالات.

تابع القراءة لتتعرَّف على كيفية تمكين شركات الاتصالات من توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وموثوق بها، سواء للشركات الكبرى أو الصغيرة.

في الأخبار: GSMA Foundry وIBM Gen AI Accelerator Pack متاحة الآن لجميع مزودي خدمات الاتصالات. سواءً كنت قد بدأت للتو في استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي أو كانت لديك استراتيجية قيد التنفيذ بالفعل، توفر لك حزمة مسرّع الذكاء الاصطناعي التوليدي Gen AI Accelerator Pack المحفّز الأمثل لتحقيق النجاح. والتي يتم توفيرها مجانًا. تعرَّف على كيفية التقديم على موقع GSMA.
استكشف الخدمات الاستشارية في مجال الاتصالات من IBM
تعزيز كفاءة المبيعات مع IBM وEricsson اقرأ حالة الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات في عام 2024 انضم إلى Telecom 2030: انضم وشارك لعشر سنوات مليئة بالفرص اطّلع على تقرير الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات

حالات الاستخدام

استكشف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركات الاتصالات

خدمة العملاء التسويق إنتاجية الموارد البشرية تحسين الشؤون المالية تحديث التطبيقات

حلول قطاع الاتصالات

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب العملاء

تلخيص مشاركات العملاء السابقة وتحليلها، وتقديم تفاعلات مخصصة لزيادة التفاعل وتعزيز الإيرادات

 أتمتة الشبكة

تحقيق ضمان جودة الشبكة والاعتماد على التشغيل الذاتي الكامل لعمليات الشبكة من البداية إلى النهاية

 الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات الموارد البشرية،والعمليات المالية، والمشتريات

تبسيط المهام اليومية المستهلكة للوقت، ليستطيع مزودو خدمات الاتصالات التركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا

 استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

تقديم رسائل مخصصة ومفصَّلة حسب احتياجات كل عميل وعبر القنوات الصحيحة على أوسع نطاق ممكن

 الذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات

تحديث التطبيقات المعقدة والمتكاملة بسرعة وتحقيق القيمة من أول يوم

 حوكمة الذكاء الاصطناعي

بفضل عمليات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، يمكنك أتمتة جمع البيانات وبناء النماذج ونشرها وحوكمتها لتعزيز الثقة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
دراسات حالة Vodafone Idea

Vodafone توحّد الجهود لاستكشاف التشفير الآمن ضد الحوسبة الكمومية وتقنيات الحوسبة الكمومية

 اقرأ دراسة الحالة شركة WINDTRE

شركة الاتصالات الرائدة في إيطاليا تطوِّر حلًا "للأتمتة الذكية" لتحليل المطالبات وإثرائها وحلها.

 اقرأ دراسة الحالة شركة Bouygues

مزود خدمات الاتصالات الفرنسي يحقِّق ابتكارًا سريعًا من خلال توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على منصة AWS

 اقرأ دراسة الحالة شركة Telefónica

من خلال تقديم Cloud Garden للمؤسسات من خلال حلول IBM Cloud Pak and Red Hat OpenShift، تستفيد Telefónica من الحوسبة السحابية للأعمال

 اقرأ دراسة الحالة شركة VMO2

تحقق VMO2 توفيرًا في الوقت والتكاليف، إلى جانب تحسين تحويلات المبيعات بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة

 اقرأ دراسة الحالة شركة Dubber Corporation

مزود برامج تسجيل قائمة على السحابة يحول محادثات تجربة العملاء إلى بيانات قابلة للاستخدام باستخدام الذكاء الاصطناعي

 اقرأ دراسة الحالة

التوجهات في خدمات الاتصالات

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

اكتشِف كيف يمكنك تحقيق النتائج الاستراتيجية في مشاريع التحديث الخاصة بك من خلال اعتماد استراتيجية الذكاء الاصطناعي أولًا وتسريع تحديث التطبيقات.

كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً في خدمة العملاء

بدءًا من تحسين مراكز الاتصالات ووصولًا إلى التوصيات الشخصية، اقرأ بعض الطرق التي يمكن أن يغيِّر بها الذكاء الاصطناعي الطرق التي تقدِّم بها شركات الاتصالات الخدمات لعملائها
استطلاع حول مشهد قطاع الاتصالات بحلول عام 2030

استكشف ملامح قطاع الاتصالات في عام 2030 من خلال استطلاع شمل أكثر من 1,800 من التنفيذيين في 23 دولة
الاتصالات لتعزيز مستقبل تقنية الجيل الخامس

استكشِف الطرق التي يجب على مشغلي الاتصالات اتباعها لإعادة صياغة استخدامهم للاتصالات لتوليد قيمة جديدة للأعمال في ظل تطور تقنية الجيل الخامس (5G).

إحداث تغيير جذري في عمليات شبكات الاتصالات

في هذه المدونة، اقرأ عن التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين عمليات الشبكات
تعمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية على تحسين عمليات شبكة الاتصالات

عندما تكون الكفاءة التشغيلية والدقة أمرًا بالغ الأهمية، فإن التخطيط الاستراتيجي الدقيق لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي يُصبح أمرًا لا غنى عنه.
GSMA Foundry وIBM Gen AI Accelerator Pack

لا تفوّت هذه الفرصة لتحويل أعمالك في مجال الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تقدم بطلب للحصول على حزمة مسرّع الذكاء الاصطناعي التوليدي Gen AI Accelerator Pack اليوم واكتشِف مسارًا مستقبليًا للنمو والنجاح.

رفع مستوى خدمة العملاء في قطاع الاتصالات

استكشِف الطرق التي يمكن أن يتبعها مزودو خدمات الاتصالات للاستفادة من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تصور تجربة العملاء
دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على الأسباب التي تجعل الاستثمار الصحيح في الذكاء الاصطناعي يحقِّق ميزة استراتيجية تعود عليك بمكاسب هائلة
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