حلول الاتصالات

تواجه شركات الاتصالات مرحلة فارقة. مع تزايد الضغوط لتلبية توقعات رضا العملاء، وتقليل معدل فقدان العملاء، وخفض التكاليف، وزيادة الإيرادات، يتجه مقدمو خدمات الاتصالات إلى استكشاف حلول جديدة — تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.

وبالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة بلا شك على رفع مستوى تجربة العملاء وتحسين أتمتة الشبكة، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا على ما يلي:

اكتشاف مستويات جديدة من إنتاجية القوى العاملة

تخصيص المحتوى التسويقي بشكل دقيق على نطاق واسع

زيادة التفاعل وتعزيز الإيرادات من خلال خدمة العملاء

تعزيز أداء الأعمال بفاعلية في القطاع المالي وخدمات التعهيد

تحديث التطبيقات لتحقيق قيمة سريعة

باختصار، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محفزًا للتحول الرقمي وتحسين الأداء في شركات الاتصالات.

تابع القراءة لتتعرَّف على كيفية تمكين شركات الاتصالات من توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وموثوق بها، سواء للشركات الكبرى أو الصغيرة.

في الأخبار: GSMA Foundry وIBM Gen AI Accelerator Pack متاحة الآن لجميع مزودي خدمات الاتصالات. سواءً كنت قد بدأت للتو في استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي أو كانت لديك استراتيجية قيد التنفيذ بالفعل، توفر لك حزمة مسرّع الذكاء الاصطناعي التوليدي Gen AI Accelerator Pack المحفّز الأمثل لتحقيق النجاح. والتي يتم توفيرها مجانًا. تعرَّف على كيفية التقديم على موقع GSMA.