ولدفع طموحاتها الرقمية قُدماً، دخلت stc في شراكة مع IBM® Consulting لتصميم بنية مستهدفة للسحابة الهجينة، ترتكز على مبادئ هندسة المنصات لتحقيق قابلية التوسع والمرونة. وقد شكّلت IBM فريقاً متعدد التخصصات من المهندسين المعماريين، والاستشاريين، ومديري البرامج، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الاتصالات لقيادة عملية التحول عبر مسارات العمل الرئيسية. وشمل التحول تصميم منصة السحابة الهجينة، وتحديث التطبيقات للسحابة، وتحسين تكلفة البنية التحتية، وتعزيز قدرات التعافي من الكوارث (DR).

وقد بدأ تنفيذ منصة السحابة الهجينة بورشة عمل مشتركة، جرى خلالها تقييم المشهد السحابي الحالي بما يشمل السحابة الخاصة وبنيتها التحتية الأساسية. وقد تم تحديد عدة ثغرات وتحديات، جرى ترتيب أولوياتها بناءً على احتياجات العمل. وبالاستفادة من هذه الرؤى، إلى جانب الاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات في الصناعة، تم تحديد الحالة المستهدفة وخارطة طريق التحول.

أما المكوّن الأساسي للبنية المستهدفة فهو طبقة التحكم، المبنية على مبادئ هندسة المنصات. ويتيح هذا النهج سياسات موحّدة، وتوفيراً مؤتمتاً للبنية التحتية، وحوكمة تشغيلية موحّدة.

اقتُرحَت قدرات تقنية جديدة كجزء من البنية المستهدفة للسحابة الهجينة، شملت: منصة إدارة السُحب المتعددة (MCMP)، والتطوير والأمن والعمليات (DevSecOps)، والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، والأساس السحابي، والاستدامة، والتعافي من الكوارث (DR).

بدأ تنفيذ مبادرة تحويل التطبيقات إلى بيئة سحابية من خلال عملية استكشاف تشاركية، حيث عملت الفرق على بناء تصور تفصيلي لمشهد تكنولوجيا المعلومات لدى stc. تم تقييم جميع التطبيقات باستخدام أدوات BlueCat وICCA، ما أفضى إلى تطوير خارطة طريق مخصّصة — تتضمن تهيئة التطبيقات للسحابة — إضافة إلى بنية مستهدفة قابلة للتوسع تحقق التوازن بين الأداء والامتثال والنمو.

وبهدف تقليل كلٍّ من النفقات الرأسمالية (CapEx) والنفقات التشغيلية (OpEx)، شرعت stc وIBM في مبادرة شاملة لتحسين تكاليف البنية التحتية. وقد كشفت المبادرة عن ضغوط متراكمة منذ زمن طويل تتعلق بصيانة العتاد، والاعتماد على مزوّد واحد، والاعتماد على قواعد بيانات مملوكة، وعدم كفاءة المحاكاة الافتراضية، وقابلية التوسع المحدودة. ولمعالجة هذه التحديات، طوّرت stc وIBM إطار عمل للحَوكمة مصحوباً بخطط تنفيذية.

كانت المرونة لا تقل أهمية عن التوسع والكفاءة. ولتحقيق ذلك، وضعت IBM وstc مخططاً مستهدفاً للتعافي من الكوارث (DR)، شمل دراسة شاملة لقدرات DR وإرشادات تفصيلية، إضافة إلى إطار حوكمة يمكّن خطط التعافي من الكوارث وخطط استمرارية الأعمال الخاصة بتطبيقات stc. وقد أُجريت تقييمات معمارية على مستوى التطبيقات والبنية التحتية وطبقات الشبكة لتيسير الالتزام بالإرشادات وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. ومن خلال سيناريوهات اختبار محدّدة بوضوح وعمليات تحقق معمارية، عزّزت stc قدرتها على حماية الخدمات الحيوية للأعمال مع ضمان الاستمرارية والجاهزية على مستوى المؤسسة.

كما رسّخت IBM وstc ثقافة الابتكار المشترك، ما ضمن مواءمة القيادة، ونقل المعرفة بسلاسة، والحفاظ على الزخم عبر مجالات العمل المختلفة. وقد أسهم هذا النهج التعاوني إلى حدٍّ كبير في تعزيز استمرارية الأعمال للتطبيقات ذات الأهمية القصوى، وأتاح استراتيجيات استجابة أكثر فعالية وفي الوقت المناسب.