تتعاون IBM ومجموعة stc على ابتكار أساس ديناميكي للسحابة الهجينة — من خلال أتمتة العمليات، وتحويل التطبيقات إلى بيئة سحابية، وتسريع التحول الرقمي عبر المؤسسة بأكملها.
شرعت مجموعة stc، وهي شركة رائدة في مجال التمكين الرقمي، في مبادرات لتحديث السحابة بهدف دعم محفظتها المتنامية بسرعة من الخدمات الرقمية. ولبناء أساس أكثر قابلية للتوسع وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، سعت stc إلى رفع مستوى نضجها السحابي عبر دمج قوة سحابتها الخاصة مع مرونة حلول السحابة العامة. كان الهدف من هذا النهج الاستراتيجي توفير بنية موحّدة جاهزة للمستقبل، قادرة على تحقيق أداء عالٍ في جميع البيئات.
وباعتماد نهج يتجاوز أسلوب الترحيل التقليدي القائم على “الرفع والنقل” (Lift and Shift)، أعادت stc صياغة نموذجها التشغيلي لتمكين الاستفادة الكاملة من إمكانات السحابة. وركّز التحول على تمكين المؤسسة بأكملها من خلال أدوات سحابية أصيلة، مدعومة بأطر حوكمة قوية لإدارة الأمن والامتثال وقابلية التوسع. واستناداً إلى استراتيجية متعددة السُحب ذات رؤية مستقبلية، صُمّم البرنامج لتسريع تحقيق القيمة، وتعزيز الابتكار المستمر، وتحسين مرونة المؤسسة في سوق يتسم بتغير متسارع وديناميكية عالية.
وقد تطلّب ذلك اتباع نهج متكامل يشمل الأفراد والعمليات والتقنية، مع اعتماد معايير واضحة وأنماط أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام. ومع الأخذ في الاعتبار اللوائح الإقليمية والمتطلبات الخاصة بشركة سريعة النمو، تلتزم stc بمخطط يجمع بين المرونة والأتمتة وبين الحوكمة الصارمة والامتثال لمعايير الأمن.
ولدفع طموحاتها الرقمية قُدماً، دخلت stc في شراكة مع IBM® Consulting لتصميم بنية مستهدفة للسحابة الهجينة، ترتكز على مبادئ هندسة المنصات لتحقيق قابلية التوسع والمرونة. وقد شكّلت IBM فريقاً متعدد التخصصات من المهندسين المعماريين، والاستشاريين، ومديري البرامج، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الاتصالات لقيادة عملية التحول عبر مسارات العمل الرئيسية. وشمل التحول تصميم منصة السحابة الهجينة، وتحديث التطبيقات للسحابة، وتحسين تكلفة البنية التحتية، وتعزيز قدرات التعافي من الكوارث (DR).
وقد بدأ تنفيذ منصة السحابة الهجينة بورشة عمل مشتركة، جرى خلالها تقييم المشهد السحابي الحالي بما يشمل السحابة الخاصة وبنيتها التحتية الأساسية. وقد تم تحديد عدة ثغرات وتحديات، جرى ترتيب أولوياتها بناءً على احتياجات العمل. وبالاستفادة من هذه الرؤى، إلى جانب الاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات في الصناعة، تم تحديد الحالة المستهدفة وخارطة طريق التحول.
أما المكوّن الأساسي للبنية المستهدفة فهو طبقة التحكم، المبنية على مبادئ هندسة المنصات. ويتيح هذا النهج سياسات موحّدة، وتوفيراً مؤتمتاً للبنية التحتية، وحوكمة تشغيلية موحّدة.
اقتُرحَت قدرات تقنية جديدة كجزء من البنية المستهدفة للسحابة الهجينة، شملت: منصة إدارة السُحب المتعددة (MCMP)، والتطوير والأمن والعمليات (DevSecOps)، والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، والأساس السحابي، والاستدامة، والتعافي من الكوارث (DR).
بدأ تنفيذ مبادرة تحويل التطبيقات إلى بيئة سحابية من خلال عملية استكشاف تشاركية، حيث عملت الفرق على بناء تصور تفصيلي لمشهد تكنولوجيا المعلومات لدى stc. تم تقييم جميع التطبيقات باستخدام أدوات BlueCat وICCA، ما أفضى إلى تطوير خارطة طريق مخصّصة — تتضمن تهيئة التطبيقات للسحابة — إضافة إلى بنية مستهدفة قابلة للتوسع تحقق التوازن بين الأداء والامتثال والنمو.
وبهدف تقليل كلٍّ من النفقات الرأسمالية (CapEx) والنفقات التشغيلية (OpEx)، شرعت stc وIBM في مبادرة شاملة لتحسين تكاليف البنية التحتية. وقد كشفت المبادرة عن ضغوط متراكمة منذ زمن طويل تتعلق بصيانة العتاد، والاعتماد على مزوّد واحد، والاعتماد على قواعد بيانات مملوكة، وعدم كفاءة المحاكاة الافتراضية، وقابلية التوسع المحدودة. ولمعالجة هذه التحديات، طوّرت stc وIBM إطار عمل للحَوكمة مصحوباً بخطط تنفيذية.
كانت المرونة لا تقل أهمية عن التوسع والكفاءة. ولتحقيق ذلك، وضعت IBM وstc مخططاً مستهدفاً للتعافي من الكوارث (DR)، شمل دراسة شاملة لقدرات DR وإرشادات تفصيلية، إضافة إلى إطار حوكمة يمكّن خطط التعافي من الكوارث وخطط استمرارية الأعمال الخاصة بتطبيقات stc. وقد أُجريت تقييمات معمارية على مستوى التطبيقات والبنية التحتية وطبقات الشبكة لتيسير الالتزام بالإرشادات وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. ومن خلال سيناريوهات اختبار محدّدة بوضوح وعمليات تحقق معمارية، عزّزت stc قدرتها على حماية الخدمات الحيوية للأعمال مع ضمان الاستمرارية والجاهزية على مستوى المؤسسة.
كما رسّخت IBM وstc ثقافة الابتكار المشترك، ما ضمن مواءمة القيادة، ونقل المعرفة بسلاسة، والحفاظ على الزخم عبر مجالات العمل المختلفة. وقد أسهم هذا النهج التعاوني إلى حدٍّ كبير في تعزيز استمرارية الأعمال للتطبيقات ذات الأهمية القصوى، وأتاح استراتيجيات استجابة أكثر فعالية وفي الوقت المناسب.
منصة السحابة الهجينة لدى stc تدفع بالفعل بتحسينات في المرونة والقدرة على التكيف والفعالية من حيث التكلفة. كما جرى تعزيز العمليات بإدخال قدرات جديدة مثل: منصة إدارة السُحب المتعددة (MCMP)، والتطوير والأمن والعمليات (DevSecOps)، والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، والتخطيط المالي السحابي (FinOps)، والربط بين السحابة الهجينة، وتطوير الأساس الخاص بالسحابة الخاصة. وقد أرست هذه الإضافات الأساس لبيئة رقمية أكثر ذكاءً وأتمتة وقابلية للتوسع.
ولتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر، قامت stc بترقية وظائف سحابتـها الخاصة بإضافة ميزات مثل: التوسّع التلقائي، والإيقاف التلقائي للخدمات، والإيقاف التلقائي للطاقة.
ومن خلال تطبيق منصة إدارة السُحب المتعددة (MCMP)، حققت stc اتصالاً سلساً بين عدة سُحب عامة من ثلاثة مزوّدين عالميين رائدين في التوسع الفائق (Hyperscalers). وقد عزّز هذا المرونة المعمارية، ومكّن الفرق من نشر أحمال التشغيل في بيئات مُحسَّنة للأداء وقابلة للتوسع وملتزمة بالامتثال.
وقد أسفرت بعض المبادرات الرئيسية عن تحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملموسة.
وتعكس هذه المبادرات مجتمعةً التزام stc ببناء مؤسسة رقمية جاهزة للمستقبل — مؤسسة مرنة، قادرة على التكيف، ومصممة لتحقيق قيمة طويلة الأمد.
مجموعة stc ممكّناً رائداً في التحوّل الرقمي، وتتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا لها. تأسست في عام 1998، وتقدم خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية والحلول المؤسسية لملايين العملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وبصفتها أكبر مشغّل اتصالات في المملكة، تؤدي stc دوراً محورياً في دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة. تضم الشركة حوالي 20,000 موظف ولها حضور قوي في الأسواق الإقليمية الرئيسية، كما حققت إيرادات تجاوزت 75.89 مليار ريال سعودي في عام 2024.
