تسريع رحلتك إلى دورة حياة شبكة مستقلة
تسريع تحوُّلك إلى الاستقلالية. تم تصميم Network Intelligence لخفض التكاليف وزيادة القدرة على التوسع وتقديم رؤى في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر البيئات متعددة البائعين ومتعددة المجالات.
تزويد شبكات الاتصالات والمؤسسات بحل مصمَّم خصيصًا ومدرَّب على بيانات القياس عن بُعد عالية الحجم، وليس على بيانات عامة.
معرفة أسباب اتخاذ الإجراءات. تعزيز الثقة من خلال قرارات ذكاء اصطناعي واضحة وحواجز أمان.
الاتصال بأدواتك وبياناتك وبيئاتك الحالية -سواء في البيئات المحلية أم السحابية أم الهجينة- دون الارتباط بمزوِّد واحد، ودون الحاجة إلى الاستبدال الكامل.
اكتشاف القيمة السريعة مع نماذج مدرَّبة مسبقًا على بيانات شبكة حقيقية وتكامل سريع مع المنظومة.
سواء أكنت تسعى إلى تحديث البنية التحتية أم تحسين الأداء
التصميم القائم على النوايا ومحاكاة تبديل المورِّدين وبنية ذاتية التكوين.
حجز الموارد وإجراء فحوصات الجدوى وتوفير الرؤى حول حركة المرور لتحقيق أقصى استفادة.
تحليل الحوادث الواعي بالدلالات وأتمتة الحلقة المغلقة.
القدرات الذكية ليست نظرية - إنها مدمجة وجاهزة منذ اليوم الأول، وتتطور مع شبكتك. بفضل الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والأتمتة التكيفية والتصميم الجاهز للمستقبل، تم تصميم IBM Network Intelligence لتوسيع النطاق مع التعقيد إلى جانب تقليل المخاطر والجهد والتكلفة.
تصفية البيانات المشتتة باستخدام الفهم الدلالي، ما يسمح بتنفيذ الرؤى القابلة للتنفيذ وعالية الثقة فقط.
مواجهة عدد أقل من الحوادث المتكررة وتسريع حل المشكلات من خلال تحليل السبب الأساسي بكفاءة وتقليل العبء التشغيلي العام.
تضمين الثقة في كل تفاعل من خلال ضوابط مدمجة للمطالبات وهياكل دعم الذكاء الاصطناعي التي تحافظ على التركيز على نتائج الشبكة.
تجاوز الإجراءات القائمة على القواعد. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على الكشف عن الحالات الشاذة ووضع الخطط التصحيحية وتحديد الأسباب الأساسية المحتملة.
اكتشاف ما تفوِّته أدوات القياس، بما في ذلك التدهورات الصامتة أو الإشارات الضائعة، قبل أن تؤثِّر في المستخدمين.
تنمية شبكتك دون زيادة عدد الموظفين. تلبية متطلبات الأداء باستخدام الأتمتة الذكية ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء.
هذا ذكاء اصطناعي يفهم شبكتك ويعمل بناءً على ذلك. يقدِّم IBM® Network Intelligence ذكاءً اصطناعيًا تكيُّفيًا، قابلًا للتفسير وقابلًا للتوسع، ومصممًا ليجعل شبكتك مرنة، وذكية أيضًا. هل أنت مستعد للانتقال من الاستجابة للحوادث إلى المبادرة قبل وقوعها؟ من الأتمتة إلى الاستقلالية؟