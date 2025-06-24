تلتزم شركة ®IBM Cloud بتوفير قوة الذكاء الاصطناعي لعملائنا من الشركات، ما يساعدك على تحديد أولوياتك ويساعدك على ضمان تمتعك بقوة الاختيار عندما يتعلق الأمر بعمليات نشر الذكاء الاصطناعي. تم تصميم السحابة الخاصة بنا للمؤسسات الحديثة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والامتثال والثقة. نحن نحمي بياناتك ونوفر لك قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعزز التميز التنافسي والنجاح على المدى الطويل.

احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى مجموعة متنوعة من وحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك NVIDIA H200 وIntel Gaudi 3 وAMD MI300X. يمكن لوحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي على سحابة IBM Cloud أن تتكامل مع البنية الأساسية والتطبيقات ومتطلبات السحابة الهجينة. كما نوفر أيضًا بنية مفتوحة لدعم Red Hat OpenShift وIBM watsonx وبرنامج HPC وغيرها.