حلول الحوسبة السرية

Intel® Software Guard Extensions (SGX) تحمي بياناتك من خلال أمن الخادم المستند إلى الأجهزة باستخدام مناطق ذاكرة معزولة تُعرف باسم الجيوب المشفرة. تساعد هذه الحوسبة القائمة على الأجهزة في حماية بياناتك من الكشف أو التعديل. مما يعني أنه يتم تشفير بياناتك الحساسة أثناء وجودها في ذاكرة مثيل الخادم الافتراضي من خلال السماح بتشغيل التطبيقات في مساحة الذاكرة الخاصة. لاستخدام Intel® SGX®، يجب عليك تثبيت برامج تشغيل Intel® SGX® وبرنامج المنصة على العقد العاملة القادرة على Intel® SGX®. بعد ذلك، صمم تطبيقك ليعمل في بيئةIntel® SGX®.

تُعَد Intel Trust Domain Extensions ‏(Intel TDX) هي أحدث تقنيات الحوسبة السرية من Intel. تُتيح بيئة التنفيذ الموثوق بها (TEE) المعتمدة على الأجهزة إنشاء نطاقات ثقة (TD)، وهي أجهزة افتراضية (VM) معزولة على مستوى الأجهزة، ومصممة لحماية البيانات والتطبيقات ذات المهام الحساسة من الوصول غير المصرح به. تُتيح وحدة Intel TDX التي تم قياسها من قِبَل المعالج تفعيل تقنية Intel TDX.