كانت الشركة تعتمد منذ فترة طويلة على IBM® Maximo لإدارة أصولها الحيوية. مع اقتراب نهاية الدعم لإصدار Maximo Asset Management 7.6.x، رأت Autostrade قيمة في التعاون مع IBM Consulting لترقية نظامها إلى الإصدار الأحدث IBM Maximo Application Suite (MAS) 9.0 ونقل أنظمتها إلى بيئة سحابية على AWS.

شملت عملية انتقال Autostrade من بنيتها التحتية المحلية إلى بيئة سحابية الأصل الأتمتة من خلال نصوص Terraform البرمجية، وفحوصات السلامة، وترحيل سلس لجميع التطبيقات والتقارير ومهام سير العمل وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs). تستفيد البنية التحتية الجديدة من الحاويات القائمة على Kubernetes لتحقيق التوسع التلقائي وتقديم توافر عالٍ.

ساهمت MOVYON، الشركة التكنولوجية التابعة لمجموعة Autostrade ومركز التميز في أنظمة النقل الذكية، في دعم هذا التحول. تتولى MOVYON قيادة مبادرات الابتكار عبر المؤسسة، بما في ذلك دمج الحلول الرقمية المتقدمة لإدارة البنية التحتية.

يعتمد هذا التحول على التعاون السابق بين Autostrade وMOVYON وIBM لإطلاق منصة Argo، وهي حل رقمي لإدارة الأصول يعمل بواسطة IBM® Maximo IBM Cloud Pak for Integration وIBM® Cloud Pak for Data. تم نشر منصة Argo في غضون 18 شهرًا فقط، وتمكِّن هذه الحلول من المراقبة والفحص في الوقت الفعلي لآلاف الجسور والأنفاق والقناطر. معًا، يوفر MAS9 ومنصة Argo نظامًا موحَّدًا وذكيًا لإدارة البنية التحتية، قادرًا على التوسع لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لشركة Autostrade.