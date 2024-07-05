ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟

منصة التكامل كخدمة (iPaaS) هي مجموعة من أدوات وحلول الخدمة الذاتية المستندة إلى السحابة المستخدمة لدمج البيانات من تطبيقات متعددة مستضافة في بيئات تقنية المعلومات المختلفة.
تُمكّن منصة التكامل كخدمة المؤسسات من إنشاء ونشر تدفقات التكامل التي تربط التطبيقات والبيانات المستضافة على السحابات العامة والخاصة وبين السحابة ومراكز البيانات المحلية. ظهرت منصة التكامل كخدمة كحل لمشكلة متنامية تواجه المؤسسات الحديثة: انتشار البرمجيات كخدمة .
تم تصميم تطبيقات SaaS بشكل عام لتكون سهلة الإعداد والاستخدام والنشر، ما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تلبية احتياجات تجارية وإدارية محددة. ومع ذلك، فإن سهولة استخدامها تشجِّع أيضًا فِرَق الأعمال والإدارات على شراء تطبيقات SaaS لتلبية احتياجات الفريق والإدارات، والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود منظومة غير عملية في كثير من الأحيان لتطبيقات الأعمال القائمة إلى السحابة. تستخدم الشركات الكبيرة الحديثة (التي تضم 10,000 موظف أو أكثر) حوالي 470 تطبيقًا من تطبيقات SaaS.1
قبل ظهور منصة التكامل كخدمة، كانت الشركات تدمج التطبيقات وعمليات الأعمال باستخدام البرمجة المخصصة، أو البرامج الوسيطة للمؤسسات أو عمليات تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI)، مثل ناقل الخدمة المؤسسية (ESB) في البُنى الخدمية .
نجحت حلول التكامل هذه ولكنها كانت في كثير من الأحيان باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً لإنشائها وصيانتها. كما أنها تركت الشركات تواجه مشكلة صوامع البيانات (حيث لا تمتلك أقسام المؤسسة رؤية حول بعضها) وعدم كفاءة العمليات الأوسع نطاقًا، خاصةً مع توسع استخدام تطبيقات السحابة والخدمات المصغرة وحوسبة الحافة وأجهزة إنترنت الأشياء .
توفر خدمات iPaaS لتكامل السحابة حلاً لتحديات التكامل بين التطبيقات ومصادر البيانات والخدمات المتزايدة في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة بشكل متزايد (مثل بيئات السحابة الهجينة و السحابة المتعددة ). وهي تعالج تحديات تكامل المؤسسات و إدارة البيانات من خلال توفير أدوات مثل الموصِّلات المُنشأة مسبقًا والخرائط وعمليات التحول التي تساعد المؤسسات على تنظيم تدفقات التكامل وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.
يمكن لحلول iPaaS أيضًا تسهيل التكامل بين الأعمال، وتكامل إنترنت الأشياء، والتكامل السحابي، وتكامل تدفقات الفعاليات، والنقل المُدار للملفات، والتكامل بين منصات الأعمال المختلفة وأنواع أخرى من التكامل.
ويمكن أن تساعد خدمات iPaaS الشركات على إنشاء تدفقات عمل آلية والحفاظ عليها، مع إجراء مزامنة البيانات في الوقت الفعلي للحفاظ على مركزية البيانات وتحديث التحليلات. وهي تمكِّن الفِرَق من تبسيط مهام التكامل والأمان. تساعد الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية التي تدعم متخصصي التكامل والمطورين المبتدئين على توفير الوقت الثمين وتوسيع نطاق التكامل.
تعتمد حلول iPaaS على العديد من ميزات التكامل والعناصر الرئيسية لمشاركة البيانات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات. وتشمل الميزات الشائعة لحلول iPaaS ما يلي:
توفِّر منصات iPaaS موصِّلات (أو محوِّلات) وقوالب مُعدة مسبقًا ومنطق أعمال، ويعمل كل ذلك على تبسيط الاتصالات بين الأنظمة والتطبيقات وتمكينها دون الحاجة إلى إجراء عمليات تكامل مخصصة.
توفر العديد من حلول منصة التكامل كخدمة بيئات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية أو منعدمة التعليمات البرمجية مع واجهات سحب ووضع سهلة الاستخدام، ما يسمح لمستخدمي الأعمال وغير المطورين بإنشاء تدفقات ومهام سير عمل التكامل وإدارتها.
تدعم منصات iPaaS عادةً تقنيات تحويل البيانات وتعيينها لضمان اتساقها بين الأنظمة. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد القواعد والتعيينات المخصصة لتحويل تنسيقات البيانات وهياكلها وقِيَمها في أثناء تنقلها بين التطبيقات لتسهيل التوافق والتكامل السلس للبيانات.
تعمل منصة التكامل كخدمة على تبسيط عمليات الأعمال وأتمتة مهام سير العمل من خلال تنظيم تدفق البيانات عبر تطبيقات متعددة.
تتمتع منصات iPaaS بشكل عام بقدرات معالجة البيانات في الوقت الفعلي ومعالجة الدفعات، بحيث يمكن للفِرَق استيعاب مجموعة من متطلبات التكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن جدولة عمليات التكامل أو تشغيلها بناءً على أحداث عمل محددة أو فترات زمنية، ما يُتيح معالجة البيانات القابلة للتخصيص عبر البيئات.
من خلال قدرات المراقبة والتحليلات الفعَّالة التي توفِّرها iPaaS، يمكن للمؤسسات تتبُّع أداء عمليات التكامل الخاصة بها والحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول تدفقات البيانات ومعدلات الخطأ والعوائق التي تؤثِّر سلبًا في أداء النظام.
قبل اختيار حل منصة التكامل كخدمة وتنفيذه، ينبغي أن يُجري قادة المؤسسة تقييمًا لمتطلبات التكامل وأهدافه. يمكن للشركات استخدام منصات iPaaS لمجموعة من عمليات التكامل، بما في ذلك التطبيقات ومخازن البيانات والخدمات المصغرة وتدفقات الأحداث وغير ذلك الكثير. ونظرًا إلى أن المؤسسات تتمتع بهياكل فريدة لتكنولوجيا المعلومات—وخدمات iPaaS المختلفة مصممة لتلبية احتياجات التكامل المختلفة—فنادرًا ما يكون هناك حل منصة تكامل كخدمة ملائم للجميع.
بمجرد تحديد الفِرَق لحالات استخدام التكامل، يمكنهم اختيار مورِّد منصة التكامل كخدمة الذي يلبي احتياجات المؤسسات، والبدء في عملية التهيئة. تختلف عمليات الإعداد الأولية لمنصة التكامل كخدمة وفقًا لخدمة iPaaS التي يستخدمها الفريق وأنواع عمليات التكامل التي يتطلعون إلى إنشائها، ولكن إليك مثالاً على كيفية إجراء عملية تكامل البيانات على منصة تكامل كخدمة.
أولاً، يحتاج المستخدم إلى توصيل الأنظمة التي يجب دمجها باستخدام الموصِّلات والقوالب المتوفرة في منصة iPaaS. على سبيل المثال، قد يقرر بائع التجزئة توصيل نظام تخطيط موارد المؤسسة ونظام إدارة علاقات العملاء وخدمة التخزين على السحابة.
عند توصيل الأنظمة، يمكن للمستخدم تصميم تدفقات التكامل، كل منها يحدِّد تسلسل الإجراءات (مثل استخراج البيانات من نظام واحد وتحويلها وترحيلها إلى نظام آخر). في هذه المرحلة، يحدِّد المستخدمون أيضًا عمليات التحويل والتجميع والإثراء التي ستحكم كيفية تحويل البيانات وتعيينها بين الأنظمة.
تعمل منصة iPaas بعد ذلك على تنظيم تبادل البيانات، ما يضمن تسليم البيانات بشكل آمن وشامل إلى التطبيقات المستهلكة، أو إلى مستودعات البيانات و بحيرات البيانات لتحليلها لاحقًا. وإذا كانت عمليات الدمج تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات ، فستتحكم منصة التكامل كخدمة في عمليات استدعاء واجهات برمجة التطبيقات وإجراء المصادقة والتأكد من تبادل البيانات بأمان.
وبمجرد بدء عمليات التكامل وتشغيلها، يمكن للفِرَق عرض لوحات المعلومات وتلقي التنبيهات وتحليل سجلات البيانات لضمان عمل عمليات التكامل على النحو الأمثل وتشخيص أي مشكلات وحلها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم العديد من حلول iPaaS للتوسع مع احتياجات المؤسسة؛ ويمكن تكوين النظام الأساسي لنشر موارد جديدة تزامنًا مع نمو أحجام البيانات أو إضافة أنظمة جديدة.
يمكن للشركات أيضًا اختيار قيام أقسام تكنولوجيا المعلومات الداخلية ببناء عمليات تكامل مخصصة. قد يكون من الضروري وجود مستوى معين من التخصيص، اعتمادًا على احتياجات العمل، ومع ذلك، غالبًا ما يكون من الأسهل والأكثر فاعلية من حيث التكلفة الاعتماد على عروض iPaaS التابعة لجهات خارجية عندما يكون ذلك ممكنًا.
تؤدي تقنيات iPaaS وESB وإدارة واجهات برمجة التطبيقات وظائف مهمة في تكامل المؤسسات. ومع ذلك، تختلف ESB وإدارة واجهات برمجة التطبيقات من حيث نطاقها ونهجها للتكامل.
يُعَد ESB نموذجًا معماريًا لبناء وتنظيم الاتصال بين تطبيقات البرامج التفاعلية المتبادلة في الأنظمة القديمة مثل SOAs، والتي تعتمد على الخدمات لإنشاء التطبيقات. وهو يستخدم بنية تحتية تشبه الحافلة لتوفير منصة مركزية لتكامل التطبيقات والخدمات. تستطيع ناقلات ESB في الوقت الحالي التعامل مع تطبيقات SaaS، مثل iPaaS، ولكنها الأنسب لدمج التطبيقات الداخلية المحلية للمؤسسات التي تعمل بأقل قدر من البيانات وعدد قليل من أعباء العمل الخارجية.
إدارة واجهة برمجة التطبيقات هي عملية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات ونشرها وتوثيقها ومراقبتها. وتركِّز بشكل أساسي على إدارة الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات والتحكم فيه وتحسين أداء واجهات برمجة التطبيقات؛ وتُستخدم بشكل شائع في المؤسسات التي تعرض البيانات والخدمات من خلال نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات. تُعد إدارة واجهات برمجة التطبيقات وحدها الأنسب لبعض بيئات الأعمال؛ حيث تتشارك جميع التطبيقات في النظام البنائي واجهة برمجة التطبيقات نفسها.
ومع ذلك، نظرًا إلى أن الحوسبة السحابية تعتمد بالكامل تقريبًا على واجهات برمجة التطبيقات لنقل البيانات والتحكم فيها، فإن معظم المؤسسات تستفيد من استخدام حلول منصة التكامل كخدمة وحلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات لإدارة عمليات التكامل في المؤسسات. تتضمن العديد من منصات iPaaS حلولاً لإدارة واجهة برمجة التطبيقات.
تُعد كل من منصة التكامل كخدمة و المنصة كخدمة من حلول الحوسبة القائمة على السحابة، ولكنهما يستخدمان لأغراض مختلفة.
بينما يركِّز iPaaS على تمكين تكامل التطبيقات والأجهزة والنظام ، توفِّر PaaS للمؤسسات نظامًا أساسيًا لبناء التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. وهي تشمل أنظمة التشغيل (OSs) التي تحتاجها فِرَق العمل لتطوير التطبيقات ونشرها، وأدوات التطوير مثل أدوات تصحيح الأخطاء وآليات التحكم في الإصدار ومحرري التعليمات البرمجية والبرامج الوسيطة (إذا لزم الأمر) لتسهيل الاتصال بين أنظمة التشغيل والتطبيقات.
غالبًا ما تكون PaaS هي الأنسب للمؤسسات الصغيرة التي تبحث عن بيئة تطوير شاملة وللفِرَق المنتشرة جغرافيًا التي تعمل عبر المنصات والمناطق. يمكن أن تكون مفيدة أيضًا للشركات التي تخصِّص ميزانيات محدودة لتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأن PaaS تمكِّن الفِرَق من إنشاء تطبيقات دون التكاليف الكبيرة المصاحبة لإنشاء منصات تطوير داخلية.
تُعَد iPaaS بشكل عام مناسبةً بشكل أفضل للمؤسسات والمؤسسات الكبيرة التي تدير بِنى معقدة وديناميكية. ومع ذلك، غالبًا ما تعمل خدمات iPaaS بالتنسيق مع الخدمات السحابية الأخرى، بما في ذلك PaaS.
مثل iPaaS، تقدِّم EiPaaS فوائد لا تُعَد ولا تُحصى للشركات التي تبحث عن حلول تكامل متقدمة. ومع ذلك، تم تصميم EiPaaS خصيصًا كحل برمجي أصلي بعلامة بيضاء لتوفير عمليات تكامل قابلة للتوسع للعملاء.
تعمل خدمات EiPaaS على تسهيل عمليات التكامل الموجَّهة للعملاء بين تطبيقات الجهات الخارجية ومنصة المورد، بحيث يمكن للعملاء ربط تطبيقاتهم بخدمات المورِّد بسهولة. بفضل منصة التكامل المؤسسي كخدمة، يمكن للعملاء إنشاء عمليات التكامل الخاصة بهم ونشرها داخل برمجيات مزود الخدمة، أو يمكن للموردين إنشاء عمليات التكامل نيابةً عن العميل والسماح له باختيار عمليات التكامل التي يريد تبنيها.
على سبيل المثال، قد يوفر أحد مطوّري التطبيقات عملية تكامل تُمكّن المستخدمين من تلقي إشعارات وتحديثات من التطبيق في Slack أو تطبيق مراسلة آخر تستخدمه الفِرَق للتواصل.
تتطلب منصة التكامل كخدمة من فِرَق تكنولوجيا المعلومات إنشاء جميع تدفقات التكامل ونشرها. كما أنها تركز على أتمتة مهام سير العمل والتكامل الداخلي، وهو ما يجعلها الحل المفضل للشركات التي تُعطي الأولوية لتحسين البنية الداخلية.
تم تصميم حلول iPaaS لتبسيط عملية التكامل وتسريعها عبر البيئات، ما يسهِّل على المؤسسات إدارة سيناريوهات التكامل المعقدة دون تشفير مخصص واسع النطاق أو استثمار في البنية التحتية. يمكن أن تكون هذه الميزات مفيدة لرؤية البيانات وتكامل تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من حالات الاستخدام.
تستطيع iPaaS توصيل التطبيقات وأتمتة مهام سير العمل عبر البيئات، سواء أكانت موجودة في البيئات السحابية أو في البنية التحتية في البيئات المحلية.
توفر منصة التكامل كخدمة أدوات ترجمة مدمجة تساعد على تحويل البيانات بسهولة—بغض النظر عن مصدر البيانات أو تنسيقها—وذلك لضمان تدفق البيانات وقابلية التشغيل البيني على النحو الأمثل.
يمكن لحلول iPaaS الرائدة دمج الخدمات المصغرة الفردية بكفاءة، ما يساعد المطورين على زيادة سرعة التطبيقات وقابلية التوسع. ويمكنها أيضًا دعم عمليات النشر في حاويات، ما يوفِّر حلول تكامل أكثر مرونة وقابلية للنقل يمكن نشرها عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتعددة.
يمكن أن تتكامل منصات iPaaS مع أدوات ومسارات عمليات التطوير ، ما يُسهل التكامل المستمر والنشر المستمر لسير عمل التكامل وإنشاء عمليات تكامل يمكن اختبارها ونشرها وتحديثها من دون حدوث عوائق أو تقلبات في الأداء.
تعالج حلول iPaaS تحديات التكامل بين الأعمال -مثل التوفيق بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتنوعة ومعايير شركاء الأعمال، وتلبية متطلبات أمان البيانات والامتثال وتلبية احتياجات معالجة البيانات والمراقبة والقدرة على التكيف في الوقت الفعلي- من خلال توفير منصة موحدة تعمل على أتمتة عمليات التكامل بين الأعمال.
تدعم حلول منصة التكامل كخدمة مجموعة متنوعة من تنسيقات البيانات (X12 وEDIFACT وACH وxml وjson) والبروتوكولات (API وAS2 وSFTP وFTPS) والأنظمة وتدعم التشغيل البيني السلس وتبادل البيانات في الوقت الفعلي. كما أنها تعزز الأمان والامتثال من خلال مزايا التشفير والحوكمة الفائقة، وتوفِّر قابلية التوسع والمراقبة المستمرة والقدرة على التكيف المبسط. هذه المزايا تجعل التكامل بين الشركات أكثر سهولة وكفاءة.
تتضمن منصات iPaaS حلول النقل المُدار للملفات الأكثر ملاءمة للتعامل مع أحجام وتنسيقات البيانات الحديثة وبروتوكولات الملفات ومتطلبات الأمان. وتوفِّر هذه الحلول عمليات نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا من عمليات نقل الملفات التقليدية.
تدعم عمليات النقل المُدار للملفات مفاتيح SSH لبروتوكول SFTP، وشهادات SSL/TLS لبروتوكولات HTTPS/TTPS، والتشفير عندما تكون البيانات قيد التخزين وفي أثناء نقلها. بالإضافة إلى ذلك، تقلل عمليات النقل المُدار للملفات من معدلات الفشل العالية لبروتوكول FTP. يساعد ذلك على ضمان نجاح عمليات التسليم، ويحسِّن الرؤية ويُتيح الأتمتة والجدولة للوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة ومنع الأعطال وتقليل الجهد اليدوي.
قد يدعم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي (ML) في منصات iPaaS أتمتة أكثر ذكاءً للتكامل بما في ذلك عمليات اكتشاف الحالات الشاذة، والتحليلات التنبئية وصناعة القرار الآلية. ومن خلال تعيين البيانات وتحويلها المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفِرَق تقليل الجهد اليدوي المطلوب لإجراء عمليات التكامل المعقدة.
تساعد مزايا تكامل البيانات والتطبيقات والسحابة التي توفِّرها منصة التكامل كخدمة على تحسين تجربة المستخدم من خلال واجهات أكثر سهولة، وأدوات تصور أفضل، ومزايا تعاون معززة.
كما يوفر العديد من موردي منصة التكامل كخدمة—مثل Oracle وSAP وMicrosoft وIBM—حلولاً منعدمة التعليمات البرمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية تسمح لغير المطورين وشركات التكامل بإنشاء عمليات التكامل وتهيئتها وإدارتها من دون خبرة في البرمجة. وبعبارة أخرى، يمكن لمنصة التكامل كخدمة تزويد المستخدمين بإمكانات تكامل الخدمة الذاتية، ما يقلل من الاعتماد على أقسام تكنولوجيا المعلومات ويسرّع مشاريع التكامل.
توفِّر حلول منصة التكامل كخدمة منصة واحدة لكل احتياجات المؤسسة لتبادل البيانات وتكاملها. يستضيف مورد السحابة المنصات ويديرها ويقدمها كخدمة، ويمكن للمستخدم ببساطة الاشتراك في المنصة واختيار الأدوات والخدمات التي يحتاجها للتكامل ثم البدء في العمل مباشرةً. يتولى مزود الخدمة باقي المهام، بما في ذلك توفير أداة التكامل و إدارة البيانات والأمان وتعدد الإيجارات وصيانة الأجهزة وتحديث المزايا.
لكن تنفيذ iPaaS لا يخلو من التحديات.
يمكن أن يتطلب نشر iPaaS كثيرًا من الوقت والتفكير المسبق، خاصةً في بيئات المؤسسات الواسعة. عادةً ما تحتاج الشركات التي تمتلك بيئات تكنولوجيا معلومات كبيرة بما يكفي لاستخدام خدمات iPaaS إلى الاعتماد على موظفين مهرة وممارسات إعداد وصيانة واسعة لتحسين عمليات التكامل. وكلما زاد عدد التطبيقات والخدمات التي تستخدمها المؤسسة، زاد الجهد الذي ستبذله فِرَق تكنولوجيا المعلومات لتحويل البيانات والبروتوكول.
وبغض النظر عن التعقيدات، يمكن لتقنيي الأعمال والمطورين المبتدئين والمحترفين والمتخصصين في مجال التكامل استخدام حلول iPaaS لبناء تدفقات تكامل لمشاركة البيانات داخل المؤسسة أو مع شركات متعددة.
عند مقارنتها بالأنظمة القديمة، تقدِّم حلول iPaaS للأعمال العديد من الفوائد الأخرى:
تمكِّن iPaaS المؤسسات من تجميع بياناتها في موقع مركزي والمساعدة على تقليل اضطرابات الخدمة الناتجة عن عدم توافق التطبيقات والبيانات بين الأنظمة.
من خلال الاستفادة من الحوسبة السحابية، يمكن أن تساعد iPaaS على تقليل أو إلغاء الحاجة إلى أجهزة التكامل في البيئات المحلية، ما يقلل من النفقات الرأسمالية والتعقيدات التشغيلية.
علاوة على ذلك، فإن منصة التكامل كخدمة مصممة خصوصًا لتسهيل التكامل. قد توفر الخدمات السحابية الأخرى—مثل البرمجيات كخدمة و المنصة كخدمة و البنية التحتية كخدمة—إمكانات التكامل كجزء من مجموعة مزاياها، ولكن حلول منصة التكامل كخدمة مصممة على أساس أن التكامل هو وظيفتها الأساسية.
يتم تحديث العمليات والبيانات ومزامنتها عبر التطبيقات في جميع أنحاء المؤسسة، بحيث يحصل المستخدمون على البيانات التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها.
يمكن استخدام حلول منصة التكامل كخدمة لإنشاء مهام سير العمل المتمثلة في توصيل التطبيقات وتبسيط العمليات وأتمتة المهام الروتينية، بحيث يمكن للفِرَق قضاء المزيد من الوقت في عمل ذي قيمة أكبر.
من خلال توفير منصة افتراضية مركزية لربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات وموارد البيانات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات، تسهِّل منصة التكامل كخدمة تبني مبادرات التحول الرقمي وطرحها بسرعة.
تُلغي iPaaS الحاجة إلى نشر واجهات برمجة تطبيقات مخصصة أو دمج واجهات برمجة التطبيقات من خدمات أخرى. يتوفر كل ذلك في منصة iPaaS، بحيث تحصل الشركات على حل أكثر قابلية للتوسع وأكثر أمانًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة الحياة.
تعتمد خدمات iPaaS عادةً على نموذج تسعير قائم على الاشتراك، حيث يدفع المستخدمون بناءً على الاستخدام أو عدد عمليات التكامل، ما يجعل iPaaS أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر قابلية للتوسع من حلول التكامل التقليدية.
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