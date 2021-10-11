تستخدم حوسبة Mobile Cloud تقنية الحوسبة السحابية لتشغيل التطبيقات على الأجهزة المحمولة. يمكن نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه عن بُعد مع توفر السرعة والمرونة وأدوات التطوير.
يمكن بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة السحابية أو مراجعتها بسرعة باستخدام الخدمات السحابية. يمكن تشغيلها على العديد من الأجهزة المختلفة بأنظمة تشغيل ومهام حوسبة وتخزين بيانات مختلفة. وبالتالي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات التي قد لا تكون مدعومة بطريقة أخرى.
للمزيد من المعلومات حول عمليات التطوير، راجع "تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة: دليل كامل."
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يمكن بناء تطبيقات Mobile Cloud أو مراجعتها بسرعة باستخدام الخدمات السحابية. يمكن توصيلها إلى العديد من الأجهزة المختلفة بأنظمة تشغيل مختلفة.
لا تتقيد تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل على السحابة بمساحة التخزين المتوفرة على الجهاز وموارد المعالجة. يمكن تشغيل العمليات كثيفة البيانات في السحابة.
تتيح حوسبة Mobile Cloud للمستخدمين إمكانية جمع البيانات من مصادر مختلفة ودمجها بسرعة وأمان، بغض النظر عن مكان تواجدها.
في بعض الأحيان، لا يمتلك متخصصو تكنولوجيا المعلومات الموارد اللازمة لإدارة التطبيقات. يساعد مزودو السحابة على استمرار تشغيلها.
تضع التطبيقات التي يزداد الطلب عليها ضغطاً على الأجهزة. يمكن أن تساعد البنية التحتية السحابية المرنة في التعامل مع أحمال التشغيل الصعبة.
يجب أن تدمج المؤسسات أنظمتها المحمولة وبياناتها بشكل كامل في عمليات الأعمال الأخرى لتوفير الوقت والتكلفة.
تعد حماية البيانات السرية مصدر قلق على كل المستويات: بالنسبة إلى المستخدمين والأجهزة وفيما يتعلق بالتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Daniel Yellin
نائب الرئيس، تطوير منصات IBM المتنقلة؛ مهندس متميز، IBM Watson والمنصة السحابية
توفر حوسبة Mobile Cloud المرونة، مما يمكّن المطورين من المشاركة بكفاءة في المعالجة وتخزين البيانات بين الجهاز والسحابة لتحسين الأداء وقابلية التوسع. تتكامل المرونة السريعة للخدمات المستندة إلى السحابة مع قابلية التنقل والراحة التي توفرها الأجهزة المحمولة—وهو مزيج يضمن تجربة جذابة للمستخدم ويزيد من ولاء العملاء.
وبالتالي، فإن وجود استراتيجية متكاملة للسحابة على الأجهزة المحمولة أمر ضروري لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الناشئة، والحفاظ على إنتاجية الموظفين والعملاء ومشاركتهم الكاملة والحفاظ على الميزة التنافسية.
يمكن أن تساعدك حلول الأجهزة المحمولة من IBM على بناء واستضافة وتشغيل تطبيقاتك في البيئة السحابية.
من المرجح أن تستخدم المشاريع الناجحة المنصات القائمة على السحابة بنسبة 35% أكثر من غيرها و31% أكثر احتمالاً لاستخدام منصات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطوير تطبيقاتها المحمولة.
تعرّف على كيفية إضافة الذكاء إلى تجربة الأجهزة المحمولة، مع استخدام بنية تحتية خلفية قوية للأجهزة المحمولة وأدوات إدارة التطبيقات.
يمكنك تحويل الطريقة التي تستخدمها لإدارة وحماية أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء (IOT) والأجهزة المصممة خصيصًا لغرض معين باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
تعمل الحوسبة السحابية على تحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى مرفق خدمات، مما يتيح لك "توصيله" بموارد وتطبيقات الحوسبة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى تثبيتها وصيانتها محلياً.
يسمح لك التخزين السحابي بحفظ البيانات والملفات في موقع خارجي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت العام أو اتصال شبكة خاصة مخصص لذلك.