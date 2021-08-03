ما هي قابلية التشغيل البيني في مجال الرعاية الصحية؟

تشير قابلية التشغيل البيني في مجال الرعاية الصحية إلى الوصول الآمن في الوقت المناسب إلى البيانات الصحية الإلكترونية وتكاملها واستخدامها بحيث يمكن استخدامها لتحسين النتائج الصحية للأفراد والجماعات.
لطالما كان الوصول إلى البيانات الصحية ومشاركتها بطريقة آمنة أمرًا صعبًا. تخلق طبيعة البيانات الصحية مفارقة: من الصعب مشاركتها لأنها حساسة وتتطلب مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان، ومع ذلك فإن عدم القدرة على الوصول إليها عند الحاجة إليها قد يتسبب في ضرر كبير. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى قابلية التشغيل البيني إلى فهم غير كامل للاحتياجات الصحية للفرد أو الجماعات، مما قد يؤدي إلى نتائج أسوأ وتكاليف أعلى.
مع تقدم السكان في جميع أنحاء العالم في العمر وعيش الناس لفترة أطول، ستصبح قابلية التشغيل البيني ومشاركة البيانات ذات أهمية متزايدة لتقديم رعاية صحية فعالة. في الولايات المتحدة، قدرت وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة أن اثنين من كل ثلاثة أمريكيين من كبار السن يعانون من حالتين على الأقل من الحالات السلوكية أو البدنية المزمنة. يمثل علاج الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة حالياً ما يقدر بنحو 66٪ من تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة (محتوى الرابط موجود خارج ibm.com).
يقول مكتب المنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحية (ONC) في خارطة الطريق الوطنية الخاصة به (يوجد محتوى الرابط خارج موقع ibm.com) إن استخدام السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) زاد بشكل كبير في الولايات المتحدة. تتمتع العديد من المستشفيات الآن بإمكانية الوصول بشكل روتيني إلى السجلات الطبية وبيانات المرضى من مقدمي الخدمات الخارجيين، ومع ذلك فإن أقل من نصف المستشفيات تقوم بدمج البيانات التي تتلقاها في السجلات الخاصة بكل مريض. لذا، على الرغم من تحسن الوصول إلى البيانات السريرية الحيوية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لجمع الأطراف المعنية معًا لإنشاء نظام بنائي متكامل للبيانات.
بالإضافة إلى مساعدة الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين في الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً لمرضاهم، تساعد قابلية التشغيل البيني للبيانات الصحية المؤسسات في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية. وإذا كانت أنظمة المعلومات الصحية أكثر تكاملاً، فإن الخطط الصحية ستكون قادرة على تطوير فهم أفضل لمعدلات الاستخدام والطلب على الخدمات. وسيكون بمقدور مقدمي الخدمات الحكومية الوصول إلى البيانات السكانية لمعرفة الاتجاهات وتلبية احتياجات مواطنيهم. كما ستتمكن مؤسسات علوم الحياة من الاستفادة من مجموعات البيانات القوية لإجراء أبحاث أسرع وأكثر استنارة.
من خلال تحسين قابلية التشغيل البيني، ستتمكن المؤسسات من التوقف عن اعتبار الأفراد كمريض في يوم ما، وعضو في خطة صحية في اليوم التالي، ومستهلك للتطبيقات الصحية في اليوم الذي يليه. وبدلاً من ذلك، سيتمكن صانعو القرار في القطاع من البدء في النظر في كيفية وصول الأشخاص إلى المعلومات الصحية واستخدامهم لها، بغض النظر عن مصدرها، من أجل تعزيز نماذج أفضل للرعاية والسعي إلى تحسين سلامة المرضى وتحسين تجارب الأشخاص الذين يخدمونهم.
من خلال الوصول إلى البيانات، يسهل على الأطباء الوصول إلى أهم المعلومات الصحية للمريض، مما قد يؤدي إلى تقليل تكرار الفحوصات، ومنع التفاعلات العلاجية غير المقصودة وتقليل سوء التواصل.
عندما يمكن دمج البيانات بسهولة أكبر، يمكن أيضًا تحليلها بسهولة أكبر. تتيح قابلية التشغيل البيني للمؤسسات إمكانية دراسة اتجاهات البيانات والأداء السابق وإجراء تحسينات قائمة على البيانات في رعاية المرضى والمجالات الأخرى.
يمكن أن تقلل قابلية التشغيل البيني للبيانات من حجم العمل الإداري الزائد عن الحاجة داخل المؤسسات وخارجها على حد سواء، مما يخلق تجارب أكثر إرضاءً للموظفين والأشخاص الذين يخدمونهم.
تعد موارد التشغيل البيني للرعاية الصحية السريعة، والمعروفة أيضًا باسم FHIR، إطار عمل لمعايير مفتوحة المصدر لبيانات الرعاية الصحية يعتمد على إطار عمل معايير سابق يسمى HL7. تم إنشاء FHIR لتسهيل نقل بيانات الرعاية الصحية من نظام إلى آخر.
ينظم إطار عمل FHIR البيانات في موارد مثل المريض والحالات الصحية والأدوية ويوفر هيكلاً موحداً لكيفية تنظيم هذه البيانات وتفسيرها بواسطة أنظمة أو تطبيقات الكمبيوتر المختلفة. يمكن أيضًا استخدام FHIR لهيكلة البيانات المالية وبيانات سير العمل، مثل معلومات المطالبات والمواعيد وغيرها.
اعتمدت العديد من أنظمة الرعاية الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة بالفعل FHIR في ممارسات تكنولوجيا المعلومات الصحية الخاصة بهم. تستند مبادرة Blue Button 2.0 الخاصة ببرنامج Medicare إلى FHIR، كما طورت إدارة شؤون المحاربين القدامى منصة FHIR تسمى Lighthouse. يوفر كلاهما منصات لوصول المرضى إلى معلومات الرعاية الصحية من خلال FHIR.
جعل المنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحية في الولايات المتحدة FHIR جزءًا أساسيًا من خارطة طريق التشغيل البيني على الصعيد الوطني (محتوى الرابط موجود خارج ibm.com). تتطلب اللوائح الحكومية الجديدة وقواعد التشغيل البيني الجديدة اعتماد FHIR على نطاق أوسع، لذلك من الضروري لمؤسسات الرعاية الصحية، خاصة تلك التي تتلقى مدفوعات لخدمات Medicare أو Medicaid، فهم إطار عمل FHIR ودمجه في استراتيجيات التشغيل البيني الخاصة بها.
يوجد لدى المستهلكين المعاصرين توقعات عالية عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى المعلومات، ويتوقع الكثيرون الآن الحصول على وصول سريع ومستمر إلى السجلات المتعلقة بصحتهم ورعايتهم. لهذا السبب تقوم العديد من مؤسسات الرعاية الصحية ببناء شبكات تبادل المعلومات الصحية (HIE)، وهي شبكات متخصصة تعتمد على أنظمة قابلة للتشغيل البيني لمشاركة المعلومات الصحية الإلكترونية بسلاسة وأمان.
على الرغم من أن اعتماد السجلات الصحية الإلكترونية كان خطوة أولى جيدة نحو بناء نظم تبادل المعلومات الصحية الإلكترونية (HIE)، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق مستوى التشغيل البيني اللازم للحصول على الفوائد الكاملة لنظم تبادل المعلومات الصحية. تشمل هذه التحديات ما يلي:
الافتقار إلى التوحيد القياسي: على الرغم من أن تنسيقات السجلات القياسية مثل FHIR وHL7 أصبحت أكثر شيوعًا وتدفع اللوائح التنظيمية الجديدة مزودي السجلات الصحية الإلكترونية إلى توفير واجهات برمجة التطبيقات التي تدعم قابلية التشغيل البيني، إلا أن العديد من مقدمي الخدمات وأنظمة الرعاية الصحية يستخدمون أنظمة سجلات صحية إلكترونية مخصصة قد يكون من الصعب تحويلها إلى تنسيق قياسي موحد ومشاركتها مع الآخرين.
الأمن: قد تجد مؤسسات الرعاية الصحية صعوبة في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحاجة إلى تأمين المعلومات الحساسة والحفاظ على خصوصية المرضى، خاصة مع العدد المتزايد من هجمات الأمن الإلكتروني على أنظمة الرعاية الصحية (يوجد محتوى الرابط خارج موقع ibm.com).
الموافقة: من خلال بناء أنظمة صحية رقمية تتدفق فيها المعلومات الصحية بحرية من مقدم خدمة إلى آخر، لا يكون من الواضح دائمًا متى تكون موافقة المريض مطلوبة وما مستوى الموافقة المطلوبة. من المفهوم أن تكون مؤسسات الرعاية الصحية حذرة بشأن هذا الأمر وتميل إلى الخطأ في جانب عدم مشاركة المعلومات.
الأعباء المهنية: عندما يتم تقديم أدوات جديدة لحفظ السجلات، يحتاج الناس إلى تعلم كيفية استخدامها. غالبًا ما يشعر متخصصو الرعاية الصحية بالقلق بشأن الأنظمة الجديدة نظرًا لأن أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية تؤدي غالبًا وظيفة في دعم سير العمل الإداري والفوترة بشكل أفضل مقارنة باحتياجات الأطباء.
وهذه التحديات ليست مستعصية على الحل. مع التقدم في الحوسبة السحابية، وخاصةً السحابة الهجينة، أصبح من السهل على المؤسسات نقل البيانات وتأمينها بطريقة متسقة. توفر البيئات السحابية فرصًا للمؤسسات لبناء خطوط أنابيب البيانات التي تعمل على توحيد البيانات بتنسيق قياسي في المجال مثل FHIR وتوفر وصولاً آمنًا للأشخاص الذين يحتاجون إليها - سواء كانوا دافعين أو مقدمي خدمات أو المرضى أنفسهم.
في عام 2016، اتخذ الرئيس أوباما خطوة كبيرة لحل مشكلة حجب المعلومات (محتوى الرابط موجود خارج ibm.com) من خلال التوقيع على قانون علاج القرن الحادي والعشرين (21st Century Cures Act)، الذي يتطلب من أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية توفير واجهة برمجة تطبيقات موجهة للمريض للحفاظ على شهادتها الفيدرالية. في عام 2020 ، أصدرت Centers for Medicaid & Medicare Services (CMS) قاعدة تتطلب من الخطط الصحية ومقدمي الخدمات الذين يتلقون أموالاً فيدرالية من برامجهم اتخاذ خطوات لتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية.
تركز معظم السياسات على تشجيع الدافعين على تنفيذ واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وعمليات تبادل البيانات التي توفر وصولاً آمنا إلى أدلة مقدمي الخدمات وبيانات مطالبات المرضى والموارد الأخرى التي من شأنها تسهيل الوصول إلى البيانات في الوقت المناسب. ومن شأن هذا الوصول أن يمنح المرضى، فضلاً عن مقدمي الخدمات والدافعين، نظرة أكثر شمولية للرعاية التي يتلقاها الأشخاص ويدعم جهود الصحة العامة الأوسع نطاقا.
بينما يتفق العديد من خبراء وقادة الرعاية الصحية على أن قابلية التشغيل البيني الأفضل من شأنها تحسين الرعاية الصحية بشكل عام، إلا أن هناك تحديات مشتركة تميل مؤسسات الرعاية الصحية إلى مواجهتها أثناء عملها على جعل بياناتها وأنظمتها أكثر قابلية للتشغيل البيني. دعنا نستكشف تلك التحديات وكيف يمكن للمؤسسات التغلب عليها:
التنسيق غير المترابط
يتطلب تحسين التشغيل البيني تنسيقًا قويًا بين مختلف المنظمات والهيئات التنظيمية والقادة، فضلاً عن التنسيق داخل المنظمات. توفر الجهات التنظيمية المعايير والقواعد التي يجب على مؤسسات الرعاية الصحية اتباعها، ولكن يجب على المؤسسات التي ترغب في أن تكون استباقية فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني أن تفكر في وضع استراتيجية مخصصة للتشغيل البيني وجعل التخطيط للتشغيل البيني أولوية.
الميزانيات المحدودة
لا تمتلك جميع المؤسسات الموارد المالية أو التقنية التي تحتاجها للاستثمار في الموارد التقنية اللازمة لبناء نظام قابل للتشغيل البيني حقًا. قد تكون هناك بعض المنح الحكومية المتاحة لتحديث أنظمة السجلات الصحية، لذا يجب على المؤسسات التحقق لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة لذلك. يقدم العديد من موردي الخدمات السحابية أيضاً نماذج الدفع حسب الاستخدام التي يمكن أن تجعل النفقات التقنية في متناول الجميع ويمكن التنبؤ بها.
احتياجات التكنولوجيا المتنوعة
تحتاج المؤسسات إلى اتباع قواعد ولوائح مختلفة اعتماداً على نوع الرعاية التي تقدمها ومكان وجودها، لذلك تمتلك العديد من المؤسسات بيانات مخصصة للغاية. يمكن للمؤسسات المساعدة في الربط بين الأنظمة الداخلية والخارجية المختلفة من خلال منصة سحابة هجينة تمنحها خيارات لتجميع بياناتها ودمجها دون التضحية بالتخصيصات التي تحتاجها.
الأنظمة القديمة
تواجه مؤسسات الرعاية الصحية ذات الأنظمة القديمة تحديات مزدوجة تتمثل في تحديث أنظمتها مع تلبية متطلبات التشغيل البيني في نفس الوقت. يمكن للمؤسسات تحقيق كلا الهدفين باستخدام نهج السحابة الهجينة لاستخراج البيانات من الأنظمة القديمة وتسهيل الوصول إليها من خلال التطبيقات والبرامج الحديثة. يمنح هذا النهج المؤسسات خيار الحفاظ على حركة البيانات أثناء عملها على تحديث أنظمتها.
تنقسم قابلية التشغيل البيني للرعاية الصحية إلى أربعة مستويات مختلفة تم تحديدها من قبل خبراء المعلوماتية والجمعية العالمية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية (HIMSS). يمكن تحقيق بعض هذه المستويات اليوم من خلال بنية تكنولوجيا المعلومات الحالية للرعاية الصحية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، في حين أن البعض الآخر سيتطلب ابتكاراً وتطويرات إضافية في التكنولوجيا التي تركز على المريض.
تشمل هذه المستويات:
هذا المستوى من قابلية التشغيل البيني، المعروف أيضًا باسم النقل البسيط، هو أبسط المستويات على الإطلاق. يتم نقل البيانات بشكل آمن من نظام أو جهاز إلى آخر دون تفسير البيانات أو تحويلها إلى تنسيق معين. على سبيل المثال ، تقوم الممرضة بتنزيل ملف PDF لأحدث نتائج المختبر للمريض من بوابة نتائج المختبر، ثم تدخل البيانات يدوياً في السجل الصحي للمريض.
عندما يتم تحقيق قابلية التشغيل البيني الهيكلي، أو النقل المنظم، يتم توحيد جميع البيانات إلى تنسيق معين بحيث يمكن تفسيرها بواسطة أنظمة أو أجهزة متعددة. يتم تنظيم هذه البيانات بترتيب معين حتى يتمكن نظام الاستقبال من اكتشاف حقول بيانات محددة تلقائياً. توفر معايير البيانات مثل FHIR وHL7 قابلية التشغيل البيني الهيكلي بحيث يمكن أن تكون السجلات متسقة ومركزية وسهلة التنقل بين الأنظمة.
يتضمن المستوى الدلالي لقابلية التشغيل البيني، أو النقل الدلالي، تبادل البيانات بين الأنظمة ذات هياكل البيانات المختلفة تمامًا. توفر أنظمة التصوير مثالاً بسيطًا - هناك العديد من التنسيقات المتوافقة مع معيار DICOM وغير المتوافقة مع معيار DICOM المتخصصة للصور. وبفضل قابلية التشغيل البيني الدلالي، يمكن نقل الصور من نظام إلى آخر، وتفسيرها ودمجها في النظام الجديد بغض النظر عن التنسيق الأصلي للصورة أو مصدرها. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد البيانات التي يجب جمعها ونقلها، لأن الأنظمة لديها طرق مختلفة لتقديم نفس المعلومات. لهذا السبب ، يجادل بعض الخبراء بأن الذكاء الاصطناعي سيكون مطلوباً لتحقيق قابلية التشغيل البيني الدلالي الكامل.
تتضمن قابلية التشغيل البيني التنظيمي التبادل السلس للبيانات بين مختلف المؤسسات ذات المتطلبات واللوائح والأهداف المختلفة. ولتحقيق هذا المستوى من قابلية التشغيل البيني، يجب أن تكون هناك ابتكارات في مجال السياسات والحوكمة، فضلاً عن الابتكارات التكنولوجية لضمان حركة الموافقة والأمن وسير العمل بسلاسة بين المجموعات المختلفة. على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إن الدلالات هي أعلى مستوى من قابلية التشغيل البيني ، يقول آخرون إنها قابلية التشغيل البيني التنظيمي.
