ما المقصود بالتطبيقات ذات المهام الحساسة؟

السمة الأساسية للتطبيق ذي المهمة الحساسة هو الدور المحوري الذي يؤديه في تمكين الأعمال من العمل. غالبًا ما تكون التطبيقات ذات المهام الحساسة مهمة لاستمرارية الأعمال (قدرة المؤسسة على العمل في أثناء الأزمات وبعدها) والتعافي من الكوارث (مجموعة من التقنيات والعمليات المصممة لاستعادة الوظائف الأساسية بعد وقوع حدث غير متوقع). عندما تتعطل التطبيقات ذات المهام الحساسة أو تتعرض لفترة تعطل، قد يشكل ذلك خطرًا على العمليات الأساسية للشركة وسمعتها ومصادر إيراداتها.

تختلف التطبيقات ذات المهام الحساسة من صناعة لأخرى، وغالبًا لا يُصنف التطبيق ذو المهمة الحساسة في صناعة ما على أنه مهم في صناعة أخرى. على سبيل المثال، قد ترى المؤسسة -التي يتمثل عملها الأساسي في الاستجابة لحالات الطوارئ- أن وجود شبكة اتصالات تسمح لسائقي سيارات الإسعاف ومنسقي الإرسال بالتواصل أمر مهم وحساس. ومع ذلك، قد يكون لدى شركة أخرى في صناعة أخرى شبكة اتصالات تسمح لسائقي مركبات التوصيل الخاصة بها بالتواصل، ولكن ليس بالضرورة أن تصنف هذه الخدمة على أنها مهمة وحساسة.