وتتطلّب التطبيقات الحديثة نشر عدد كبير من أحمال التشغيل أو مهام الحوسبة والعمليات في الوقت نفسه. وتتيح بنية الخدمات المُصغَّرة للمطوّرين إنشاء كل تطبيق كمجموعة من الخدمات الصغيرة المستقلة التي يسهل إدارتها.
لكن لكي تعمل تعليمات التطبيق البرمجية بشكل صحيح، تحتاج الخدمات المُصغَّرة إلى التواصل بسرعة ودقة، وهنا تبرز أهمية بنية شبكة الخدمات. وقد صُممت شبكات الخدمات لتمنح المطوّرين تحكمًا أكبر في الاتصال بين الخدمات داخل التطبيق.
وفي جوهرها، تعتمد شبكات الخدمات على نوع من الاتصال يُعرف باسم الاتصال المستند إلى الوكيل، وذلك لتعزيز قابلية الإدارة والتحكم في التطبيقات القائمة على الخدمات المُصغَّرة. ويتميّز الاتصال المستند إلى الوكيل بخوادم وكيلة تعمل كوسطاء بين الخدمة المُصغَّرة وشبكة المؤسسة، مما يسمح بتوجيه حركة البيانات من الخدمة وإليها عبر هذه الوكلاء. تُعد هذه القدرة، المعروفة باسم اتصال وكيل الشبكة، أساسية للحفاظ على قابلية الإدارة، وقابلية الملاحظة، والأمان عبر العديد من التطبيقات.
وبالإضافة إلى الوكلاء، تعتمد بنية شبكة الخدمات على عنصرين رئيسيين يمكّنانها من العمل: مستوى التحكم ومستوى البيانات.