ما هي API Gateway؟

تُعد واجهات برمجة التطبيقات ضرورية لتدفق البيانات في الأنظمة الحديثة، وتساعد API Gateway على حماية واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات، وتساعد المؤسسات على جمع البيانات القيّمة وتساعد على ضمان أداء واجهة برمجة التطبيقات.

تستطيع API Gateway أن تجعل العمليات أكثر كفاءة. قد تحتاج جميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسة إلى إكمال بعض المهام الشائعة إلى جانب وظيفتها المحددة في كل مرة يتم فيها إجراء استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات هذه. في النظام البنائي الذي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولًأ، حيث تكون واجهات برمجة التطبيقات هي اللبنات الأساسية التي يتم بناء البرنامج عليها، وهذا أمر شائع بشكل خاص.

على سبيل المثال، للامتثال لبروتوكولات أمان واجهة برمجة التطبيقات، قد يحتاج كل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات إلى المرور بعملية مصادقة وتحقق من الصحة. أو للمساعدة في ضمان عرض النطاق الترددي الكافي، قد تحتاج كل واجهة برمجة تطبيقات إلى المراقبة لمعرفة معدلات الاستخدام وحركة المرور. إذا تحققت إيرادات من واجهات برمجة التطبيقات، فقد يلزم توجيه كل استدعاء إلى خدمة إصدار الفواتير. يمكن لبوابة API Gateway التعامل مع كل هذه المهام.

تتطلب بعض استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات موارد من عدة خدمات مصغرة مختلفة؛ حيث تقوم API Gateway بتقسيم هذه الاستدعاءات وتوجيه الطلبات إلى خدمات الواجهة الخلفية المناسبة وتجميع الموارد المطلوبة في استجابة واحدة للعميل. هذا يمنع العميل من الاضطرار إلى إرسال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات منفصل إلى كل خدمة مصغرة، مما يبسط العملية ويقلل من حمل الاستدعاء. تذهب الاستدعاءات دائمًا إلى نفس المكان وتنظم البوابة استرجاع الموارد وإعادتها.

تعد هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص في بيئة عمليات التطوير، حيث غالبًا ما تستخدم بنيات الخدمات المصغرة لمساعدة الفرق على تسريع التطوير وتقديم تطبيقات وخدمات جديدة باستمرار. تعتمد الخدمات المصغرة على واجهات برمجة التطبيقات للتواصل ويمكن استخدام البوابات لتنسيق هذا الاتصال. يمكن أن تساعد API Gateway أيضًا في ضمان أن كل استدعاء يذهب إلى المكان الصحيح عندما تكون هناك إصدارات متعددة من التطبيق على نفس الخادم.

تُستخدم API Gateway أيضًا في نماذج الحوسبة بدون خادم وغيرها من أساليب تطوير السحابة الأصلية. في النموذج بدون خادم، يتم تشغيل البنية الأساسية والخدمات الخلفية الأخرى عند الطلب وتدويرها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. يمكن استخدام البوابات لإدارة هذه الوظيفة.

تدور بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة حول التكامل، ويعتمد نجاحها إلى حد كبير على واجهات برمجة التطبيقات. كلما كانت بيئة واجهة برمجة التطبيقات أكثر تعقيدًا وكلما زادت حركة البيانات التي تتلقاها واجهات برمجة التطبيقات، زادت القيمة التي يمكن أن توفرها API Gateway.