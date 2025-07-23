ما هي وحدة تحكم Kubernetes Ingress؟

8 دقائق
وحدة تحكم Kubernetes Ingress هي عنصر برمجي متخصص يدير حركة المرور الواردة إلى التطبيقات التي تعمل في بيئات Kubernetes، وتعمل كجسر بين المستخدمين الخارجيين والخدمات التي يتم نقلها في حاويات.
تعتمد الشركات الحديثة بشكل كبير على التطبيقات الموزعة وأحمال التشغيل المبنية من عشرات أو مئات الخدمات المصغرة. ومن دون تنسيق مناسب لحركة المرور، ستتطلب كل خدمة نقطة نهاية عامة خاصة بها، مما يشكل مشكلات كبيرة في الإدارة والأمان.
على سبيل المثال، قد تحتاج منصة الرعاية الصحية إلى نقاط وصول منفصلة لبوابات المرضى ولوحة المعلومات وأنظمة الفوترة وإعداد تقارير الامتثال - وهو نهج يصبح مكلفاً ومعقداً من الناحية التشغيلية.
تعالج وحدة تحكم Kubernetes Ingress هذه المشكلة من خلال العمل كموازن أحمال وموجه ذكي لحركة المرور عند نقطة دخول التطبيق. حيث ينشئ مسار حركة مرور مركزي للمستخدمين الخارجيين للوصول إلى الخدمات الداخلية.
يوفر النظام البنائي لـ Kubernetes وحدات تحكم Ingress مختلفة، بما في ذلك أدوات مفتوحة المصدر (على سبيل المثال، NGINX، Traefik) المتوفرة على منصات مثل GitHub والحلول الخاصة المصممة لتلبية احتياجات تنظيمية محددة.
قامت Google بتطوير Kubernetes في البداية وتم التبرع بها لمؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) في عام 2015، وهي الآن تعمل على تشغيل البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لمعظم شركات Fortune 500، مما يجعل إدارة وحدات التحكم في الدخول أمرًا حساسًا للعمليات. وفقًا لمجموعة أجريت عام 2022، فإن 96% من المؤسسات تستخدم Kubernetes أو تقيّم التقنية لبيئات الإنتاج1
قبل ظهور Kubernetes، كان يتم تشغيل التطبيقات عادةً على خوادم مخصصة أو أجهزة افتراضية (VMs)، ما يجعل عملية التوسع مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا. قدَّمت Kubernetes الحاويات - وهي وحدات خفيفة وقابلة للنقل تضم التطبيقات مع جميع تبعياتها.
لقد أحدثت Kubernetes ثورة في مهام سير عمل عمليات التطوير ونشر التطبيقات من خلال تقديم تنسيق الحاويات على نطاق واسع. تعمل هذه المنصة مفتوحة المصدر على أتمتة نشر التطبيقات التي يتم نقلها في حاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها عبر البنية التحتية الموزعة، مما يتيح التعاون السلس بين فرق التطوير والعمليات.
تنظم Kubernetes التطبيقات في حجيرات - أصغر وحدات قابلة للنشر تتكون من حاوية واحدة أو أكثر (عادةً حاويات Docker). وتعمل هذه الحجيرات عبر العُقد العاملة داخل المجموعات، بينما ينسق مستوى التحكم جميع عمليات المجموعة. توفر الخدمات هويات شبكة مستقرة لمجموعات الحجيرات، مما يتيح أنماط اتصال موثوقة.
يتم نشر وحدات التحكم في الدخول عادةً كحجيرات متخصصة تراقب حالة المجموعة من خلال واجهة Kubernetes API. تتعقب وحدات التحكم هذه التغييرات في موارد Ingress - كائنات التكوين التي تحدد قواعد توجيه حركة المرور - وتقوم تلقائيًا بتحديث جداول التوجيه الخاصة بها لتعكس عمليات نشر التطبيقات الجديدة أو تحديثات التكوين.
لفهم كيفية عمل وحدات التحكم Ingress، من الضروري فهم Kubernetes Ingress— مورد API (أو كائن Ingress) الذي يحدد قواعد التوجيه التي توجه حركة المرور الخارجية إلى الخدمات داخل المجموعة.
يختلف Kubernetes Ingress عن المصطلح العام ingress (الدخول)، والذي يشير إلى تدفق حركة مرور الشبكة الواردة إلى بيئة تطبيق يتم نقله بالحاويات قائم على السحابة الأصلية. في Kubernetes، يشير Ingress على وجه التحديد إلى مجموعة القواعد والتكوينات التي تدير كيفية توجيه نسبة استخدام الشبكة الواردة إلى خدمات مختلفة. في المقابل، يشير ingress (الدخول) بمعنى أوسع ببساطة إلى أي حركة زيارات تدخل إلى نظام (على عكس الخروج، والذي يشير إلى حركة المرور المتدفقة خارج النظام).
يوفر Kubernetes Ingress نهجًا توضيحيًا لإدارة الوصول الخارجي إلى الخدمات داخل المجموعة. بدلا من تعريض الخدمات الفردية (على سبيل المثال، خدمات NodePort وLoadBalancer) مباشرة إلى الإنترنت، يقوم Ingress بإنشاء طبقة وصول خاضعة للرقابة تقوم بتوجيه الطلبات بذكاء بناء على معايير متعددة. تتيح هذه القدرة إمكانية الإدارة الفعالة لحركة المرور الخارجية إلى الخدمات، والتي يتم كشفها عادةً باستخدام ClusterIP داخل مجموعة Kubernetes.
يعمل Kubernetes Ingress من خلال عنصرين متكاملين.
تحدد موارد Ingress (يشار إليها أيضا باسم موارد Kubernetes أو كائنات واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes) قواعد التوجيه. يتم تعريفها في YAML أو JSON، مع تحديد قواعد الدخول وشهادات SSL ومتطلبات المصادقة وسياسات حركة المرور.
على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام الحقل ingressClassName لتحديد وحدة تحكُّم Ingress التي يجب أن تُدير المورد، ما يسمح بتوجيه حركة المرور إلى وحدة تحكُّم محددة عند وجود عدة وحدات تحكُّم داخل المجموعة.
وحدات تحكم Ingress هي عناصر برمجية تقرأ قواعد التكوين وتطبقها، وتعمل كوكلاء عكسيين ذات قدرات لإدارة حركة المرور المتقدمة.
تقوم موازِنات التحميل التقليدية في الطبقة الرابعة، مثل تلك الخاصة بمسارات TCP وUDP وHTTP/HTTPS، بتوزيع حركة المرور اعتمادًا فقط على عناوين IP والمنافذ. على النقيض من ذلك، تعمل وحدة التحكم Kubernetes Ingress في الطبقة 7 (طبقة التطبيق)، ما يُتيح توجيهًا أكثر تطورًا.
بالاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes Ingress وميزات مثل HTTPRoute، تتخذ وحدة تحكم Ingress قرارات التوجيه بناءً على السمات التفصيلية الخاصة بـ HTTP، مثل
تستند هذه القرارات إلى قواعد التكوين التي تحدِّد سياسات التوجيه والمتطلبات الأخرى. تراقِب وحدات التحكم Ingress التغييرات في هذه التكوينات بشكل مستمر، وتحدِّث سلوك التوجيه تلقائيًا دون تدخل يدوي، ما يضمن توزيع حركة المرور وإدارة الأمان بشكل سلس.
يمكن لمجموعات Kubernetes تشغيل العديد من وحدات تحكم Ingress في وقت واحد، حيث يتعامل كل منها مع أنواع مختلفة من حركة المرور أو التطبيقات. تعمل كل وحدة تحكم بطريقة تعتمد على الأحداث، حيث تستجيب للتغييرات في موارد الدخول من خلال قراءة المواصفات والشروح والبيانات الوصفية ثم تحويلها إلى تعليمات توجيه قابلة للتنفيذ.
تقوم وحدات تحكم Kubernetes Ingress بفحص الطلبات الواردة واتخاذ قرارات التوجيه بناءً على قواعد محددة مسبقًا، مثل أسماء المضيفين وأسماء DNS. وتتعامل مع حركة مرور HTTP وHTTPS وتقوم بإنهاء SSL وتتخذ قرارات موازنة الأحمال الذكية عبر مثيلات الخدمة المتعددة.
تراقب وحدات تحكم Kubernetes Ingress باستمرار واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes بحثاً عن التغييرات التي تطرأ على موارد Ingress عبر مساحات الأسماء. وسواء تم تطبيق هذه التغييرات من خلال kubectl أومسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) أو أدوات أخرى (على سبيل المثال،Helm وTerraform)، تقوم وحدة التحكم بتحديث قواعد التوجيه تلقائيًا دون تدخل يدوي أو إعادة تشغيل الخدمة.
تم دمج وظيفة موازنة التحميل في معظم وحدات التحكم Kubernetes Ingress، حيث تعمل على توزيع الطلبات الواردة عبر مثيلات متعددة من نفس الخدمة، ما يضمن الأداء الأمثل ويمنع أي مثيل واحد من أن يصبح مرهقًا.
تشتمل وحدات تحكم Kubernetes Ingress الحديثة على القدرات المتطورة، مثل إنهاء TLS، والتزويد التلقائي للشهادات، والتجديد التلقائي، وفرض الاتصال الآمن.
تراقب وحدات تحكم Kubernetes Ingress المتقدمة سلامة خدمات الواجهة الخلفية بشكل مستمر وتوجه حركة المرور تلقائيًا بعيدًا عن الحالات الفاشلة لضمان توفر عالٍ وتحسين تجربة المستخدم.
تستخدم المؤسسات الكبيرة وحدات تحكم Ingress لدمج مئات التطبيقات الداخلية خلف نقاط وصول موحدة. يقلل هذا النهج من تكاليف البنية التحتية مع تحسين الأمن من خلال إنفاذ سياسة مركزية. قد تقوم شركة تصنيع عالمية بتوجيه الطلبات إلى أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الإقليمية المختلفة وتطبيقات سلسلة التوريد وبوابات العملاء من خلال نشر وحدة تحكم Ingress واحدة.
تستخدم فرق التطوير وحدات تحكم Ingress لإنشاء بيئات منفصلة لاختبار الميزات الجديدة. يمكن للفرق إعداد بيئات اختبار جديدة تلقائيًا وتوجيه حركة المرور المناسبة لكل منها بناءً على الميزة التي يتم تطويرها.
تستخدم الشركات وحدات تحكم Ingress لمشاركة واجهات برمجة التطبيقات الداخلية بأمان مع الشركاء والبائعين. يمكن أن يكون لكل مجموعة أذونات وصول وحدود استخدام مختلفة، تتم إدارتها جميعاً من خلال نظام واحد دون إنشاء بنية تحتية منفصلة.
تطبق المؤسسات متعددة الجنسيات وحدات تحكم Ingress كجزء من استراتيجيات إدارة حركة المرور العالمية، لتوجيه المستخدمين إلى مراكز البيانات المثالية جغرافيًا مع الحفاظ على سياسات الأمان والمراقبة المتسقة.
تستخدم الصناعات المنظمة وحدات تحكم Ingress لتنفيذ متطلبات التسجيل المطلوبة وعناصر التحكم في الوصول (الإضافة عند إنشاء الصفحة) وسياسات إدارة البيانات . يمكن مراقبة جميع أشكال الوصول الخارجي وتدقيقه مركزيا من خلال طبقة Ingress.
يعتمد اختيار وحدة تحكم Kubernetes Ingress المناسبة على المتطلبات التنظيمية والبنية التحتية الحالية وقدرات الفريق. تقدم كل عملية تنفيذ مزايا مميزة لحالات استخدام محددة: